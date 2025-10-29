Внутренняя смотровая площадка, откуда открывается вид на сады Ватикана, и знаменитый Дворик сосновой шишки — один из самых фотогеничных уголков Папского дворца.
Пинакотека. Вы увидите шедевры Леонардо да Винчи, Караваджо, Перуджино и других итальянских мастеров. Архитектура музея заслуживает отдельного внимания.
Пио-Клементинский музей — один из старейших музеев античного искусства. Здесь представлены древнегреческие и римские скульптуры, бюсты императоров, саркофаги, маски, фрагменты мозаик.
Галерея гобеленов с шедеврами, созданными по эскизам Рафаэля Санти. В экспозиции — 10 масштабных гобеленов на библейские сюжеты.
Зал географических карт. Одна из самых протяжённых галерей Ватикана. Здесь находится крупнейшая серия фресок с картами итальянских регионов 16 века.
Станцы Рафаэля — четыре зала, оформленные по заказу Папы Юлия II. Он пожелал жить не в покоях своего предшественника, а в новых апартаментах с фресками Рафаэля.
Сикстинская капелла. Вот уже 600 лет здесь проходят выборы Папы Римского. Вы узнаете, как появилась традиция белого дыма, сколько длился самый долгий конклав и почему «Страшный суд» Микеланджело вызвал горячие споры. Посмотрите на фрески Боттичелли, Перуджино, Гирландайо и других художников.
Важно!
Базилика Святого Петра в программу не входит
Ватикан оставляет за собой право закрывать вход в собор без предварительного уведомления — в случае мессы, визита делегаций и других официальных мероприятий. В таких случаях экскурсия проходит только по музеям
Организационные детали
Билет в музеи Ватикана оплачивается дополнительно (€25 за чел.), бронируется и покупается нами заранее. Оплата до экскурсии — переводом на Revolut или российскую банковскую карту. В случае отмены экскурсии стоимость билетов не возвращается
Все билеты именные. Пожалуйста, заранее сообщите нам имя и фамилию как в загранпаспорте и возьмите с собой документ, удостоверяющий личность
Детские билеты: уточняйте наличие и стоимость заранее у гида (детские места ограничены и бывают не всегда)
Время экскурсии может меняться. Начало может быть сдвинуто на 1–2 часа раньше или позже в зависимости от того, как Ватикан распределяет входные слоты. Это не зависит от нас. Пожалуйста, не планируйте другие экскурсии на этот день
Экскурсию проводит лицензированный гид по Ватикану из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 13:30 и 16:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории Ватикана
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Ciao! Bonjour!
Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и читать дальше
других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм.
Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города.
Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.
T
TAMARA
29 окт 2025
Все было хорошо
Тимур
15 окт 2025
Экскурсия прошла отлично, всё грамотно организовано и понятно. Было интересно, рекомендую. Отдельно спасибо гиду за интересный рассказ, внимание к деталям и увлекательную подачу материала — время пролетело незаметно!
E
ELENA
6 авг 2025
Нам понравилось! Все отлично! Забронировали за день, когда билеты в Ватикан просто так не купить за месяцы вперед!
A
Alex
6 авг 2025
Экскурсия прошла во время, все организовано, встреча, билеты, вход. Все было отлично!
D
Daria
4 авг 2025
Купили экскурсию, за день нам прислали всю информацию, спасибо! Пришли в офис, оформились и начали нашу экскурсию! Не стояли в очередях, билеты тоже сами не покупали, очень удобно, видели бы вы сколько людей стоит в кассы Ватикана по несколько километров! Гид была классная с юморком! Спасибо!
J
Janna
4 авг 2025
Ватикан - отдельная любовь вечного города, за нас сделали все полностью, купили все билеты, все оформили, провели без очереди, а мы бронировали за день! Это того определенно стоит!
П
Павел
2 авг 2025
Очень грамотный экскурсовод, все было интересно и профессионально
Кристи
2 авг 2025
Потрясающий маршрут, позволяющий увидеть многие шедевры музеев Ватикана и побывать внутри Сикстинской капеллы. Экскурсовод Ирина прочитала невероятную лекцию о Ватикане, сплетая истории произведений искусства в единую картину, подчеркивающую величие Рима времен Античности и эпохи Возрождения.
Виктория
2 авг 2025
Потрясающая экскурсия, впечатления на всю жизнь! Это сплошной восторг!! Спасибо большое экскурсоводу Елене, нам было невероятно интересно, очень познавательно и совершенно не утомительно!
Юлия
22 июл 2025
Экскурсия с экскурсоводом Ириной интересная, но есть ряд замечаний. 1. Оплата на месте должна была быть 130 евро за двоих. С нас взяли 140 евро. Обратившись к сайту, мы увидели, что читать дальше
цена выросла на 8 евро на человека (вместо 100, как было заявлено при бронировании, теперь -108) Как нам кажется, об изменении цены нас надо было уведомить и спросить нашего согласия. 2. Время экскурсии заявлено 3 часа. По факту общее время (с момента встречи в 11.00 до окончания в 13.20) было сокращено без объяснения причин. 3. Как следствие п. 2, была сокращена заявленная программа. Мы не посетили пинакотеку Ватикана и станцы Рафаэля.
Вадим
Ответ организатора:
Юлия, добрый день.
Мы подробно вам разъяснили по поводу суммы, но, судя по вашему отзыву, остались недопонимания.
Вы перевели всего 50 евро читать дальше
за билеты вместо заявленных 70. На месте оплатили 140. В итоге — 190 евро, тогда как изначально стоимость составляла 200 евро. То есть по факту вы не переплатили, а остались должны 10 евро. В следующий раз, пожалуйста, внимательно читайте условия бронирования - в билете и в описании указана вся информация.
Теперь по самой экскурсии: – Встреча прошла в точке, указанной в инструкции. – Вход — без очереди, как обещано. – Основной маршрут был выполнен, включая ключевые залы. – Некоторые пространства (Пинакотека, станцы Рафаэля) могут быть временно недоступны — это зависит от решения администрации музеев и никак не связано с работой гида. – Продолжительность экскурсии — около 3 часов, но вы всегда можете остаться в музеях после окончания и гулять до закрытия самостоятельно. Это тоже было озвучено.
Жаль, что при чёткой организации вы решили видеть только минусы. Мы со своей стороны сделали всё корректно.
k
kseniya
21 июн 2025
Отличный организатор Вадим - оперативно отвечал на любые вопросы Прекрасный гид Маргарита - легко и с юмором рассказала большое количество информации