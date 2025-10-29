За три часа экскурсии по музеям Ватикана можно познакомиться с богатой историей и искусством этого уникального места.Туристы пройдут по залам Пинакотеки, увидят античные скульптуры в Пио-Клементинском музее, насладятся шедеврами Рафаэля

в Станцах и восхитятся фресками в Сикстинской капелле. Гид расскажет о традициях и секретах, связанных с выбором Папы Римского. Участники также смогут полюбоваться видами с внутренней смотровой площадки и прогуляться по знаменитому Дворику сосновой шишки

Время начала: 11:00, 13:30, 16:30

Описание билета

Внутренняя смотровая площадка, откуда открывается вид на сады Ватикана, и знаменитый Дворик сосновой шишки — один из самых фотогеничных уголков Папского дворца.

Пинакотека. Вы увидите шедевры Леонардо да Винчи, Караваджо, Перуджино и других итальянских мастеров. Архитектура музея заслуживает отдельного внимания.

Пио-Клементинский музей — один из старейших музеев античного искусства. Здесь представлены древнегреческие и римские скульптуры, бюсты императоров, саркофаги, маски, фрагменты мозаик.

Галерея гобеленов с шедеврами, созданными по эскизам Рафаэля Санти. В экспозиции — 10 масштабных гобеленов на библейские сюжеты.

Зал географических карт. Одна из самых протяжённых галерей Ватикана. Здесь находится крупнейшая серия фресок с картами итальянских регионов 16 века.

Станцы Рафаэля — четыре зала, оформленные по заказу Папы Юлия II. Он пожелал жить не в покоях своего предшественника, а в новых апартаментах с фресками Рафаэля.

Сикстинская капелла. Вот уже 600 лет здесь проходят выборы Папы Римского. Вы узнаете, как появилась традиция белого дыма, сколько длился самый долгий конклав и почему «Страшный суд» Микеланджело вызвал горячие споры. Посмотрите на фрески Боттичелли, Перуджино, Гирландайо и других художников.

Важно!

Базилика Святого Петра в программу не входит

Ватикан оставляет за собой право закрывать вход в собор без предварительного уведомления — в случае мессы, визита делегаций и других официальных мероприятий. В таких случаях экскурсия проходит только по музеям

Организационные детали