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Фотопрогулка
1.5 часа
Гарбателла город-сад: эксклюзивная фотосессия в тайном районе Рима
Откройте для себя чарующую Гарбателлу, самый тайный район Рима, через объектив вашей камеры. Погрузитесь в атмосферу уникального города-сада
«Она была заложена 18 февраля 1920 года, и по проекту здесь должен был вырасти идеальный город-сад английского образца»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
€80 за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Начало: На вокзале Термини
«Каскады мраморных лестниц приведут нас в сказочный сад с древними кипарисами, укромными гротами, прудами и веселыми фонтанами»
Расписание: в четверг в 08:30
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
€75 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252€240 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССнежана25 мая 2024Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
- РРуслан22 мая 2024Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию у наикрутейшей Анастасии. Мои друзья тоже в восторге, теперь они знают куда идти за красотой и волшебством. Ловите момент, попадите в кадр!
- ЗЗулейха20 апреля 2024Большое спасибо за интересную экскурсию и внимание к клиенту, было очень приятно
- ЮЮлия29 марта 2024Мы провели отличный день в Тиволи. Нелли - прекрасный экскурсовод! Рассказала нам по дороге всю историю этого места, в самом городке
- ААнатолий15 августа 2023Я путешествовал по Европе: Рим, Бельгия, Париж. На этом пути у меня было 8 экскурсий! И я благодарен за то,
- ММария5 июня 2023Это моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказывает о делах минувших дней,
- ААлександр5 апреля 2023Спасибо
- SSergii14 февраля 2023Спасибо огромное Анастасие за супер позитивную экскурсию по району Гарбателла. Как местный житель Анастасия расскажет невероятные истории о создании, о колорите и истории этого района. Ресторан по ее рекомендации - выше всяких похвал!!!!! 100% рекомендуем!
- ААйжан22 июля 2022Настя +отзывчивая и внимательная; +превосходный рассказчик; +подскажет какую лучше принять позу, чтобы свет идеально падал; +суперскорость в отправке фото
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Цветы и сады»
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