Цветы и сады – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Риме на русском языке, цены от €75, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
41 отзыв
Гарбателла город-сад: эксклюзивная фотосессия в тайном районе Рима
Откройте для себя чарующую Гарбателлу, самый тайный район Рима, через объектив вашей камеры. Погрузитесь в атмосферу уникального города-сада
«Она была заложена 18 февраля 1920 года, и по проекту здесь должен был вырасти идеальный город-сад английского образца»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
80 за всё до 5 чел.
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
32 отзыва
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Начало: На вокзале Термини
«Каскады мраморных лестниц приведут нас в сказочный сад с древними кипарисами, укромными гротами, прудами и веселыми фонтанами»
Расписание: в четверг в 08:30
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
75 за человека
Второй раз в Риме: новый взгляд на город
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252240 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Снежана
    25 мая 2024
    Второй раз в Риме: новый взгляд на город
    Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
  • Р
    Руслан
    22 мая 2024
    Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима
    Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию у наикрутейшей Анастасии. Мои друзья тоже в восторге, теперь они знают куда идти за красотой и волшебством. Ловите момент, попадите в кадр!
    Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию
  • З
    Зулейха
    20 апреля 2024
    Второй раз в Риме: новый взгляд на город
    Большое спасибо за интересную экскурсию и внимание к клиенту, было очень приятно
  • Ю
    Юлия
    29 марта 2024
    Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
    Мы провели отличный день в Тиволи. Нелли - прекрасный экскурсовод! Рассказала нам по дороге всю историю этого места, в самом городке
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    провела по старинным улочкам. Вилла - восторг! Нелли дорожила каждой нашей минутой, показывала, объясняла - организация на высшем уровне! После экскурсии мы остались гулять на вилле по парку среди фонтанов. Вернуться обратно не составило труда - Нелли также всё подробно проговорила. Мы были с сыновьями-подростками - идеальный формат поездки. Спасибо большое, Нелли!

  • А
    Анатолий
    15 августа 2023
    Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
    Я путешествовал по Европе: Рим, Бельгия, Париж. На этом пути у меня было 8 экскурсий! И я благодарен за то,
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    что судьба меня свела с Нелли. У меня было 2 экскурсии с Нелли: галерея Боргезе и Тиволи. До посещения галереи Боргезе я был полный ноль, но через 3 часа с Нелли, я вышел другим человеком. Она меня влюбила в Бернини. Никогда не понимал статуи, но Нелли буквально берет тебя за руку и ведет вокруг этих шедевров, показывая как раскрывается то или иное произведение, это фантастика. Человек не просто профессионал, но и по уши влюбленный в искусство. Никогда не ходите в такие места без такого гида. Моя жизнь полностью перевернулась и даже позже в экскурсиях по Ватикану, Лувру, галерее Орсе, никто не уровню подачи информации не смог сравниться с Нелли. И главное, это подача информации, я не просто всё помню, но я хочу еще))) и в других музеях я уже смотрел на статус, картины и видел в них смысл. Кроме того, Нелли посоветовала посетить палацио Колонна, оно открыто по субботам. Во-первых, большое спасибо за эту рекомендацию. Восхитительное место. Во-вторых, жалею, что Нелли была занята в этот день и не смогла рассказать на месте об этом великолепном дворце. Следующая наша встреча произошла уже в мой последний день пребывания, мы отправились в Тиволи. Сразу отмечу, что экскурсия заявлена как групповая, но я был один и очень рад, что Нелли мне ее провела. Добираться до Тиволи около часа на электричке. За этот час мы успели обсудить все накопившиеся вопросы и про палацио Колона и про Микеланджело и про остальных. В итоге мы уже приехали в Тиволи и никак не могли остановиться обсуждать и обмениваться мнениями, чтобы начать экскурсию. С этим человеком хочется говорить обо всем. Тиволи - отличное место для того, чтобы голова и глаза отдохнули от золото, мрамора, роскоши и шума Рима. Там просто хотеться сесть на лавочку и замереть. Тишина, умиротворение. Нелли провела по улочками, показала и античный и современный город. Изюминка - вилла Д’Эсте. Само место восхитительное - сады, ароматы, виды, фонтаны. Приятно гулять. Интересная экскурсия, время снова пролетело не заметно. После я воспользовался рекомендациями, поел и посетил Виллу с водопадами и природными парками и уехал на поезде назад, так как Нелли позаботилась и помогла приобрести билеты на обратный путь и идеально спланировала экскурсию, что времени в итоге хватило на всё. Это были хорошие экскурсии, но самое главное - это знакомство с прекрасным человеком, который реально изменил меня за пару часов общения с ним. Говорят в путешествиях люди взрослеют, именно это и произошло со мной. Недли смогла зародить зерно интереса во мне к скульптуре. Скажите мне за неделю до этого, я бы посмеялся. Низкий поклон, спасибо за всё! Не жалейте времени и денег. Это стоит того!

  • М
    Мария
    5 июня 2023
    Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
    Это моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказывает о делах минувших дней,
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    используя исторические факты и легенды. Сама вилла и сады великолепны, и если вы не первый раз в Риме, то стоит уделить время и Тиволи.

    Это моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказываетЭто моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказываетЭто моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказываетЭто моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказываетЭто моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказываетЭто моя вторая экскурсия с Нелли, и в этот раз всё прошло замечательно. Нелли увлекательно рассказывает
  • А
    Александр
    5 апреля 2023
    Второй раз в Риме: новый взгляд на город
    Спасибо
  • S
    Sergii
    14 февраля 2023
    Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима
    Спасибо огромное Анастасие за супер позитивную экскурсию по району Гарбателла. Как местный житель Анастасия расскажет невероятные истории о создании, о колорите и истории этого района. Ресторан по ее рекомендации - выше всяких похвал!!!!! 100% рекомендуем!
  • А
    Айжан
    22 июля 2022
    Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима
    Настя +отзывчивая и внимательная; +превосходный рассказчик; +подскажет какую лучше принять позу, чтобы свет идеально падал; +суперскорость в отправке фото

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Цветы и сады»

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  1. Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима
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  3. Второй раз в Риме: новый взгляд на город
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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