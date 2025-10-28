Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Это ранний доступ к городу. Пока никто не мешает, и только мы знаем, как он прекрасен с утра. Когда уже не рано, ещё не поздно, и точно без спешки.



Мы гуляем в бутик-формате — в маленькой группе, где каждому достаётся своя доля внимания, времени и историй. Чтобы гулять было особенно приятно.

Lela Tseradze Ваш гид в Риме
Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 3 часа
Размер группы 1-6 человек
Как проходит Пешком
Когда Ежедневно в 09:15
€55 за человека

Описание экскурсии Знакомство с городом, которое начинается утром — когда вы просыпаетесь вместе с Римом. Мы рекомендуем посетить обзорную экскурсию в ваш первый день в Риме. На обзорной экскурсии мы погрузимся в многовековую атмосферу Рима и увидим его главные достопримечательности и красоты. Мы дадим вам полезные советы и ответим на все вопросы. На следующий день вам будет намного легче ориентироваться в Риме самостоятельно. Кому подходит утренняя экскурсия в Риме: - путешественникам, ценящим комфорт — утренние экскурсии позволяют избежать толп туристов, а бутик-формат дает возможность для более личного общения с гидом; - тем, кто ограничен во времени и хочет увидеть главные достопримечательности Рима за одну экскурсию; - тем, кто предпочитает пойти на экскурсию утром; - семьям с детьми: дети смогут более спокойно воспринимать информацию, а родители — получить удовольствие от прогулки без лишней суеты. Важная информация: Экскурсия проводится по предварительной брони в бутик-формате группы до 6-ти человек, экскурсия состоится от 2-х человек. Пожалуйста, если вы бронируете прогулку для 1 человека, то свяжитесь с нами, чтобы уточнить, состоится ли экскурсия.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Барберини и фонтан Тритона

Знаменитую улицу Систина (где жил в Риме Гоголь и многие другие известные люди)

Обелиск Салюстия

Виллу Медичи

Площадь Испании и фонтан-лодочку Бернини

Шикарную улицу шоппинга Кондотти

Улицу лошадиных бегов и бюджетного шоппинга via del Corso

Знаменитый фонтан Треви

Храм всех богов Пантеон

Храм Адриана

Площадь Навона и фонтан Четырех Рек

Священная площадь Ларго Арджентина с кошачьей колонией

Площадь Венеции

Капитолийский холм с его потрясающей панорамной площадкой

Рынок Траяна

Форумы (снаружи)

Колизей (снаружи) Что включено Услуги гида Что не входит в цену Питание

Транспорт

Посещение музеев, церквей и прочее Где начинаем и завершаем? Начало: У фонтана Тритона на площади Барберини (Fontana del Tritone, P. za Barberini) Завершение: Колизей (Colosseum) Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 09:15 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Важная информация Экскурсия проводится по предварительной брони в бутик-формате группы до 6-ти человек

Экскурсия состоится от 2-х человек. Пожалуйста

Если вы бронируете прогулку для 1 человека

То свяжитесь с нами

Чтобы уточнить

Состоится ли экскурсия Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.