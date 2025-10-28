Это ранний доступ к городу. Пока никто не мешает, и только мы знаем, как он прекрасен с утра. Когда уже не рано, ещё не поздно, и точно без спешки.
Мы гуляем в бутик-формате — в маленькой группе, где каждому достаётся своя доля внимания, времени и историй. Чтобы гулять было особенно приятно.
Описание экскурсииЗнакомство с городом, которое начинается утром — когда вы просыпаетесь вместе с Римом. Мы рекомендуем посетить обзорную экскурсию в ваш первый день в Риме. На обзорной экскурсии мы погрузимся в многовековую атмосферу Рима и увидим его главные достопримечательности и красоты. Мы дадим вам полезные советы и ответим на все вопросы. На следующий день вам будет намного легче ориентироваться в Риме самостоятельно. Кому подходит утренняя экскурсия в Риме: - путешественникам, ценящим комфорт — утренние экскурсии позволяют избежать толп туристов, а бутик-формат дает возможность для более личного общения с гидом; - тем, кто ограничен во времени и хочет увидеть главные достопримечательности Рима за одну экскурсию; - тем, кто предпочитает пойти на экскурсию утром; - семьям с детьми: дети смогут более спокойно воспринимать информацию, а родители — получить удовольствие от прогулки без лишней суеты. Важная информация: Экскурсия проводится по предварительной брони в бутик-формате группы до 6-ти человек, экскурсия состоится от 2-х человек. Пожалуйста, если вы бронируете прогулку для 1 человека, то свяжитесь с нами, чтобы уточнить, состоится ли экскурсия.
Ежедневно в 09:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Барберини и фонтан Тритона
- Знаменитую улицу Систина (где жил в Риме Гоголь и многие другие известные люди)
- Обелиск Салюстия
- Виллу Медичи
- Площадь Испании и фонтан-лодочку Бернини
- Шикарную улицу шоппинга Кондотти
- Улицу лошадиных бегов и бюджетного шоппинга via del Corso
- Знаменитый фонтан Треви
- Храм всех богов Пантеон
- Храм Адриана
- Площадь Навона и фонтан Четырех Рек
- Священная площадь Ларго Арджентина с кошачьей колонией
- Площадь Венеции
- Капитолийский холм с его потрясающей панорамной площадкой
- Рынок Траяна
- Форумы (снаружи)
- Колизей (снаружи)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Транспорт
- Посещение музеев, церквей и прочее
Где начинаем и завершаем?
Начало: У фонтана Тритона на площади Барберини (Fontana del Tritone, P. za Barberini)
Завершение: Колизей (Colosseum)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится по предварительной брони в бутик-формате группы до 6-ти человек
- Экскурсия состоится от 2-х человек. Пожалуйста
- Если вы бронируете прогулку для 1 человека
- То свяжитесь с нами
- Чтобы уточнить
- Состоится ли экскурсия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зебницкая
28 окт 2025
Это агентство отличное. Все гиды- профессионалы. Экскурсия прошла на одном дыхании, дети 12 лет были очень заинтересованы. Рекомендую все туры этого оператора
Д
Дарья
23 окт 2025
Мама была на экскурсии с гидом Нино. Ей очень понравилось
D
DIANA
13 сен 2025
Входит в следующие категории Рима
