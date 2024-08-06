Вилла Медичи – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Вилла Медичи» в Риме на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Волшебство вечернего Рима
Пешая
34 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Римская романтика: вечерняя экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
188 за всё до 4 чел.
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Начало: Viale delle Belli Arti, 131
Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00
16 сен в 09:00
17 сен в 13:00
100 за всё до 5 чел.
Рим с высоты птичьего полета
Пешая
3 часа
Фотопрогулка
до 7 чел.
Рим с высоты птичьего полета
Начало: Площадь Венеции - в центре зеленого газона
Расписание: Каждый день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ася
    6 августа 2024
    Волшебство вечернего Рима
    Чудесная рассказчика Дарья, великолепный Рим. Дети в восторге. Легко и непринужденно, очень интересно и в приятном темпе. Однозначно рекомендую
  • В
    Виктор
    2 мая 2024
    Волшебство вечернего Рима
    Отличный гид, отличная экскурсия. Останетесь довольны
  • S
    Stefanie
    31 марта 2024
    Красоты парка «Вилла Боргезе»
    Получилась очень приятная прогулка, могу только порекомендовать дальше!
  • О
    Ольга
    10 июня 2023
    Волшебство вечернего Рима
    Прогулка по вечернему Риму была прекрасна, Дарья показала нам почти 80 процентов всех достопримечательностей города. Рим на закате солнца прекрасен. Дарья замечательный разказчик и ко всему ещё классные рекомендации где покушать и что посмотреть.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Вилла Медичи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волшебство вечернего Рима
  2. Красоты парка «Вилла Боргезе»
  3. Рим с высоты птичьего полета
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Колизей
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Пантеон
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в сентябре 2024
Сейчас в Риме в категории "Вилла Медичи" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 188. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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