3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Римская романтика: вечерняя экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
€188 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Начало: Viale delle Belli Arti, 131
Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00
16 сен в 09:00
17 сен в 13:00
€100 за всё до 5 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 7 чел.
Рим с высоты птичьего полета
Начало: Площадь Венеции - в центре зеленого газона
Расписание: Каждый день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААся6 августа 2024Чудесная рассказчика Дарья, великолепный Рим. Дети в восторге. Легко и непринужденно, очень интересно и в приятном темпе. Однозначно рекомендую
- ВВиктор2 мая 2024Отличный гид, отличная экскурсия. Останетесь довольны
- SStefanie31 марта 2024Получилась очень приятная прогулка, могу только порекомендовать дальше!
- ООльга10 июня 2023Прогулка по вечернему Риму была прекрасна, Дарья показала нам почти 80 процентов всех достопримечательностей города. Рим на закате солнца прекрасен. Дарья замечательный разказчик и ко всему ещё классные рекомендации где покушать и что посмотреть.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Вилла Медичи»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в сентябре 2024
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