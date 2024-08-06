Чудесная рассказчика Дарья, великолепный Рим. Дети в восторге. Легко и непринужденно, очень интересно и в приятном темпе. Однозначно рекомендую

О Ольга

Прогулка по вечернему Риму была прекрасна, Дарья показала нам почти 80 процентов всех достопримечательностей города. Рим на закате солнца прекрасен. Дарья замечательный разказчик и ко всему ещё классные рекомендации где покушать и что посмотреть.