Кофе — тот напиток, с которого начинается и которым заканчивается день каждого римлянина. Мы пройдем по самым знаковым кофейным местам Рима, попробуем лучший эспрессо в городе, познакомимся с итальянскими кофейными традициями и лучше поймем повседневную культуру Вечного города. Все точки нашего маршрута расположились в историческом центре Рима, поэтому вы не только насладитесь ароматным кофе, но и познакомитесь с городскими достопримечательностями 🏛️ мы начнем в историческом центре Рима, где рядом с Пантеоном вот уже 80 лет можно попробовать один из лучших эспрессо в Риме. Здесь мы не спеша позавтракаем, наблюдая за просыпающимся городом, а затем продолжим исследовать самые лакомые кофейные места Рима. Вы посетите два заведения, которые борются за звание лучшей кофейни Вечного города, и попробуете сделать свой выбор в пользу одной из них. Побываете в старейшем кафе Рима, где расположилась настоящая галерея, и выпьете чашечку капучино за столиком, где Гоголь писал первый том «Мертвых душ». Разобраться в стольких видах отличного кофе непросто, поэтому, чтобы ничего не упустить, в начале прогулки вы получите специальные карточки для оценивания каждого напитка.