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Рим для любителей кофе

5
12 отзывов
Наталья К.
Наталья К. – Гид из Рима
Я тревел-блогер и кофейный эксперт.

Со мной вы пройдетесь по лучшим кофейням Рима, попробуете новый вид кофе, узнаете об итальянских кофейных традициях.

При этом вы прогуляетесь 👣 по историческому центру города и узнаете город 🏙️ через его кофейную культуру.

Вы сможете составить собственный рейтинг лучших кофеен и найти ту, в которую будете возвращаться.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €99 за экскурсию

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Рим для любителей кофе
Рим для любителей кофе

Что вы увидите

  • Panteon
  • Piazza Minerva
  • Fontana di Trevi
  • Piazza Spagna
  • Pizza del popolo
Кофе — тот напиток, с которого начинается и которым заканчивается день каждого римлянина. Мы пройдем по самым знаковым кофейным местам Рима, попробуем лучший эспрессо в городе, познакомимся с итальянскими кофейными традициями и лучше поймем повседневную культуру Вечного города. Все точки нашего маршрута расположились в историческом центре Рима, поэтому вы не только насладитесь ароматным кофе, но и познакомитесь с городскими достопримечательностями 🏛️ мы начнем в историческом центре Рима, где рядом с Пантеоном вот уже 80 лет можно попробовать один из лучших эспрессо в Риме. Здесь мы не спеша позавтракаем, наблюдая за просыпающимся городом, а затем продолжим исследовать самые лакомые кофейные места Рима. Вы посетите два заведения, которые борются за звание лучшей кофейни Вечного города, и попробуете сделать свой выбор в пользу одной из них. Побываете в старейшем кафе Рима, где расположилась настоящая галерея, и выпьете чашечку капучино за столиком, где Гоголь писал первый том «Мертвых душ». Разобраться в стольких видах отличного кофе непросто, поэтому, чтобы ничего не упустить, в начале прогулки вы получите специальные карточки для оценивания каждого напитка.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустации кофе
  • Итальянский кофе стоит в районе 1-2 €
  • В общей сложности вы не потратите больше 10€
Начало
🚩 Piazza della Rotonda
Место завершения
🏁 80/a, Via Fabio Massimo
Рим для любителей кофе
Рим для любителей кофе
Рим для любителей кофе
Рим для любителей кофе
Рим для любителей кофе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья К.
Наталья К.
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12 отзывов оставили туристы

Наталья К. проводит ещё 2 экскурсии

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