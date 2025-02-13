Стритфуд по-римски: всё вкусное включено

Распробовать классическую и современную уличную еду под синим итальянским небом
Стритфуд в Риме — неотъемлемая часть его культурного кода. Есть прямо на парапете с видом на Тибр — бесценно. Наслаждаться супли, артишоками и пиццетой — незабываемо. Пить настоящий итальянский кофе — аутентично. Всем этим мы и займёмся на экскурсии. Будет много интересных мест, вкусной еды и увлекательных разговоров!
5
1 отзыв
Стритфуд по-римски: всё вкусное включено
Стритфуд по-римски: всё вкусное включено
Стритфуд по-римски: всё вкусное включено
Ближайшие даты:
20
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мая27
мая28
мая
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

  • Я проведу вас по знаковым гастрономическим местам города.
  • Поделюсь историей римской кухни.
  • Расскажу о районах Трастевере, Сант-Анджело и Регола.
  • Покажу малоизвестные достопримечательности, о которых, вы, возможно, даже не слышали.

Вы обязательно попробуете:

  • знаменитые римские супли.
  • треугольнички со всякой всячиной.
  • артишок по-еврейски.
  • филе трески в кляре.
  • пицетту из Абруццо.
  • неаполитанскую пиццу монтанаре.
  • обжаренные цветки кабачков.

А на десерт:

  • съедите мороженое в нетуристическом заведении.
  • и выпьете кофе в самом красивом книжном магазине Рима.

Организационные детали

  • Все дегустации включены в стоимость экскурсии и заменят вам полноценный визит в ресторан.
  • Некоторые позиции в списке могут отсутствовать из-за сезонности.
  • Пожалуйста, обязательно проверяйте блюда на индивидуальную непереносимость.
  • Могу провести прогулку в любой другой день, кроме субботы и воскресенья.

во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€95
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Трастевере
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
13 фев 2025
Потрясающая экскурсия, классная концепция, вкусные блюда, интересные места, запоминающиеся факты и исторические подробности от Дмитрия. У гида горят глаза, видно, что он обожает то, чем делится со слушателями.
Вы получается и гастрономическую, и обзорную экскурсию в одной. И увлекательно и смачно🤤
Потрясающая экскурсия, классная концепция, вкусные блюда, интересные места, запоминающиеся факты и исторические подробности от Дмитрия. УПотрясающая экскурсия, классная концепция, вкусные блюда, интересные места, запоминающиеся факты и исторические подробности от Дмитрия. УПотрясающая экскурсия, классная концепция, вкусные блюда, интересные места, запоминающиеся факты и исторические подробности от Дмитрия. УПотрясающая экскурсия, классная концепция, вкусные блюда, интересные места, запоминающиеся факты и исторические подробности от Дмитрия. У

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