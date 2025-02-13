Дмитрий — ваш гид в Риме

читать дальше — самый близкий и похожий на Петербург город. Он стал для меня родным. Я с удовольствием организую экскурсии по Риму для тех, кто хочет узнать о нём больше, чем сказано в стандартном путеводителе.

Меня зовут Дмитрий. Я житель Рима с 2023 года. До этого времени я жил в Санкт-Петербурге, где водил экскурсии по своему родному району — Петроградской стороне. Я считаю, что Рим