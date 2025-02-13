Стритфуд в Риме — неотъемлемая часть его культурного кода. Есть прямо на парапете с видом на Тибр — бесценно. Наслаждаться супли, артишоками и пиццетой — незабываемо. Пить настоящий итальянский кофе — аутентично. Всем этим мы и займёмся на экскурсии. Будет много интересных мест, вкусной еды и увлекательных разговоров!
Описание экскурсии
- Я проведу вас по знаковым гастрономическим местам города.
- Поделюсь историей римской кухни.
- Расскажу о районах Трастевере, Сант-Анджело и Регола.
- Покажу малоизвестные достопримечательности, о которых, вы, возможно, даже не слышали.
Вы обязательно попробуете:
- знаменитые римские супли.
- треугольнички со всякой всячиной.
- артишок по-еврейски.
- филе трески в кляре.
- пицетту из Абруццо.
- неаполитанскую пиццу монтанаре.
- обжаренные цветки кабачков.
А на десерт:
- съедите мороженое в нетуристическом заведении.
- и выпьете кофе в самом красивом книжном магазине Рима.
Организационные детали
- Все дегустации включены в стоимость экскурсии и заменят вам полноценный визит в ресторан.
- Некоторые позиции в списке могут отсутствовать из-за сезонности.
- Пожалуйста, обязательно проверяйте блюда на индивидуальную непереносимость.
- Могу провести прогулку в любой другой день, кроме субботы и воскресенья.
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€95
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Трастевере
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Риме
Меня зовут Дмитрий. Я житель Рима с 2023 года. До этого времени я жил в Санкт-Петербурге, где водил экскурсии по своему родному району — Петроградской стороне. Я считаю, что РимЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
13 фев 2025
Потрясающая экскурсия, классная концепция, вкусные блюда, интересные места, запоминающиеся факты и исторические подробности от Дмитрия. У гида горят глаза, видно, что он обожает то, чем делится со слушателями.
Вы получается и гастрономическую, и обзорную экскурсию в одной. И увлекательно и смачно🤤
Вы получается и гастрономическую, и обзорную экскурсию в одной. И увлекательно и смачно🤤
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