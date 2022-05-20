Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия

Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Прочувствуйте сущность Италии на холмах знаменитого Кастелли-Романи, погрузитесь в богатую историю и насладитесь дегустацией вина в этой приватной экскурсии.
Посетите один из старейших и красивейших виноградников в регионе Фраскати. Это настоящее сокровище с 200 акрами виноградных лоз, окружающих великолепную архитектуру 17-го века, и пещерами с бочками из французского дуба.
Ваш гид раскроет секреты традиционного виноделия, которое использовалось здесь с древности до наших дней.
Он расскажет, как имперский Рим стал колыбелью винной культуры. И вы также узнаете, почему Нектар Богов превратился из символа статуса элиты в удовольствие, которым наслаждаются все.
Насладившись красотой виноградников и узнав об истории местности, мы переходим к действительно интересной части. Дегустация специально подобранных вин с сопровождением свежевыжатого оливкового масла и свежеиспеченного хлеба.
В конце дня вы сможете вернуться в Рим, полный достопримечательностей и вкусов итальянской сельской местности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Дегустация вин
  • Местные закуски
  • Гид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса
Завершение: Рим
Когда и сколько длится?
Когда: 10:00 или 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Укажите адрес вашего отеля для трансфера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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