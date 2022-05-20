Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Прочувствуйте сущность Италии на холмах знаменитого Кастелли-Романи, погрузитесь в богатую историю и насладитесь дегустацией вина в этой приватной экскурсии.

Посетите один из старейших и красивейших виноградников в регионе Фраскати. Это настоящее сокровище с 200 акрами виноградных лоз, окружающих великолепную архитектуру 17-го века, и пещерами с бочками из французского дуба.

Ваш гид раскроет секреты традиционного виноделия, которое использовалось здесь с древности до наших дней.

Он расскажет, как имперский Рим стал колыбелью винной культуры. И вы также узнаете, почему Нектар Богов превратился из символа статуса элиты в удовольствие, которым наслаждаются все.

Насладившись красотой виноградников и узнав об истории местности, мы переходим к действительно интересной части. Дегустация специально подобранных вин с сопровождением свежевыжатого оливкового масла и свежеиспеченного хлеба.

В конце дня вы сможете вернуться в Рим, полный достопримечательностей и вкусов итальянской сельской местности.