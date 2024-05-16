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вокзале. Мы приехали раньше, чем ожидалось, и думали, как скоротать время, но нас сразу пригласили на завтрак во вкусное кафе, и тут мы поняли, что все будет отлично! Ирина и Клаудио организовали потрясающее погружение в итальянскую жизнь - за час езды от Рима она совершенно другая. Мы посмотрели, как делают вино, попробовали невероятно вкусный кофе и выпечку, поели инжир прямо с дерева - в общем, гастрономических впечатлений очень много! Ирина рассказала про сам регион и про тех, кто там живет. С некоторыми людьми удалось познакомиться лично, и это тоже удивительный опыт! Проводили нас тоже очень радушно: с огромной сумкой разных вкусностей! Уехать без местных деликатесов было просто невозможно:) Отдельно хотелось бы отметить доброту и теплоту Ирины, которая встречает туристов буквально как родных. Если будем в Риме, с удовольствием посетим другие экскурсии, которые проводит Ирина, навсегда в нашем сердечке:)