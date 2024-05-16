Экскурсии на винодельни и виноградники в Риме

Найдено 6 экскурсий в категории «Винодельни» в Риме на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная поездка на винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
«По дороге на винодельню вы узнаете о природных характеристиках региона и происхождении особого состава его почвы, благодаря которому вина приобретают неповторимый вкус и аромат»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
190 за всё до 6 чел.
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Посетить сыроварню, винодельню и отведать итальянские деликатесы на фоне живописных ландшафтов
Начало: Poggio Mirteto
«Следом, если вы захотите, мы поедем на винодельню, где энолог расскажет вам, как делается хорошее вино на экспорт, для элитных ресторанов и местных гурманов»
26 июня в 11:30
27 июня в 11:30
160 за всё до 4 чел.
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
«Тайминг: поездка от Рима займёт 30-40 минут, 1,5-2 часа мы проведём на винодельне и около 20 мин»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
380 за всё до 3 чел.
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса
«Посетите один из старейших и красивейших виноградников в регионе Фраскати»
Расписание: 10:00 или 15:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
178 за человека
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
«Экскурсия, остановка в Antico Casale, где вы встретите винодела, а затем осмотрите виноградник и подвалы»
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
258 за человека
Оценить знаменитые вина Умбрии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Оценить знаменитые вина Умбрии
Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне
«Дегустация вин проходит на винодельне, расположенной в райском уголке одной из долин Умбрии, в 140 км от Рима в г»
260 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    16 мая 2024
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Натали реально профессиональный гид! Очень всем рекомендую, кто приехал познать новую страну!
  • Я
    Ярослав
    7 мая 2024
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Экскурсия и встреча с Наталией стала для нас настоящей удачей и прекрасной вишенкой на торте в нашем путешествии в Италию.
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    Наталия – историк искусств, страстно любящий свое дело! Мы заслушивались ее рассказами как по теме экскурсии, так и по истории Рима в целом. Поражает объем знаний и умение захватить внимание! Мы получили шикарный экспириенс по маршруту экскурсии, но наибольшее наслаждение получили от "лекции" Наталии, от общения и диалога – поверьте, получить все эти знания настолько структурированно и полно, при этом живо и дико увлекательно – это сокровище. Благодарим и совершенно точно вернемся вновь!

  • Ф
    Филипп
    2 февраля 2024
    Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
    Это была самая лучшая экскурсия за все наше путешествие по Италии. Я думаю, что именно ради таких экскурсий и был
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    придуман Трипстер. Действительно экскурсия от местных. Мы с женой как будто приехали к старым друзьям, с которыми было очень приятно провести целый день. Спасибо большое за самый интересный день в Италии 🇮🇹

  • Р
    Рита
    17 ноября 2023
    Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
    Большое спасибо Ирине за прекрасно проведенный день! Это не просто экскурсия по живописным местам, это ощущение что ты стал частью
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    этого мира и тебе там очень рады. Такая экскурсия рождает личную связь с Италией и запомнится очень надолго. Ирина, ее муж Клаудио и жители тех мест куда она вас поведет очень гостеприимные люди. Вы действительно отдохнете на природе, вкусно поедите, подышите прекрасным воздухом, узнаете просто про жизнь в тех местах. И конечно мы тоже уехали с полной сумкой вкусностей, хотя не планировали! Очень рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    2 октября 2023
    Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
    Посетили экскурсию 16 сентября, но все еще под впечатлением! С самого начала Ирина, а потом Клаудио, очень радушно встретили нас на
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    вокзале. Мы приехали раньше, чем ожидалось, и думали, как скоротать время, но нас сразу пригласили на завтрак во вкусное кафе, и тут мы поняли, что все будет отлично! Ирина и Клаудио организовали потрясающее погружение в итальянскую жизнь - за час езды от Рима она совершенно другая. Мы посмотрели, как делают вино, попробовали невероятно вкусный кофе и выпечку, поели инжир прямо с дерева - в общем, гастрономических впечатлений очень много! Ирина рассказала про сам регион и про тех, кто там живет. С некоторыми людьми удалось познакомиться лично, и это тоже удивительный опыт! Проводили нас тоже очень радушно: с огромной сумкой разных вкусностей! Уехать без местных деликатесов было просто невозможно:) Отдельно хотелось бы отметить доброту и теплоту Ирины, которая встречает туристов буквально как родных. Если будем в Риме, с удовольствием посетим другие экскурсии, которые проводит Ирина, навсегда в нашем сердечке:)

  • W
    Wal
    7 января 2023
    Душевная поездка на винодельню
    Очень интересная, познавательная и действительно душевная поездка на винодельню! Большое спасибо гиду Марине за хорошую организацию и знакомство с одной из старинных виноделен Италии. Получили море положительных эмоций и новой информации о белых винах, их классификации и производстве!
  • Д
    Дима
    22 октября 2022
    Душевная поездка на винодельню
    Эта была поистине душевная поездка из Рима на одну из виноделен Лацио с великолепным экскурсоводом и знатоком своего дела Мариной.
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    Приветливые хозяева встретили нас и познакомили с историей винодельни, показали старую лозу, позаженную более 50 лет назад и рассказали о методах изготовления натуральных вин. Мы спустились в глубокий погреб, вырытый вручную, где хранятся бутилизированные вина при постоянной 14 градусной температуре. Затем нам провели дегустацию белых и красных вин, в том числе игристого вина, изготовленного по классическому методу шампанских вин. На столе была нарезка из различных видов сыров и колбас, а на последок к красному вину нам предложили великолепную пасту с рагу. Прикупив две бутылки вина, мы, довольные и счастливые, вернулись в Рим.

  • М
    Марина
    10 ноября 2021
    Оценить знаменитые вина Умбрии
    Очень хотелось, приехав в Италию, посетить винодельню. На электричке от Рима мы ехали до города Терни около часа, потом Ирина
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    встретила нас на машине, и примерно через 20 минут мы приехали на винодельню. Нам показали виноградники, оливковые деревья, животных, рассказали о процессе изготовления вина. Потом был очень вкусный обед, с разными блюдами в семейном ресторане семьи Цаццеро и конечно мы попробовали разные вина. Хозяева очень добрые и гостеприимные люди. День был чудесный. Ирина прекрасный экскурсовод и очень легкий в общении человек. Спасибо большое!

  • Е
    Елена
    17 октября 2019
    Оценить знаменитые вина Умбрии
    Ирина профессионал своего дела. Экскурсия очень интересная. Это незабываемо! Для того чтобы ощутить дух Италии нужно обязательно увидеть винодельню, виноградники,
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    попробовать домашнюю еду… Мы под большим впечатлением. Довольны очень! Ирина отзывчивый и чуткий человек! У нас было несколько просьбой и пожеланий! Ирина помогла, хотя это не относилось к экскурсии! Очень рекомендую Ирину как гида за ее качества и профессионализм! Эта экскурсия открыла для нас Италию и нам захотелось вернуться…

  • С
    Сергей
    20 апреля 2019
    Оценить знаменитые вина Умбрии
    Все очень круто. Побольше бы таких экскурсий!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Винодельни»

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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Винодельни" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 160 до 380. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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