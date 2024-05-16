1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
«По дороге на винодельню вы узнаете о природных характеристиках региона и происхождении особого состава его почвы, благодаря которому вина приобретают неповторимый вкус и аромат»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Посетить сыроварню, винодельню и отведать итальянские деликатесы на фоне живописных ландшафтов
Начало: Poggio Mirteto
«Следом, если вы захотите, мы поедем на винодельню, где энолог расскажет вам, как делается хорошее вино на экспорт, для элитных ресторанов и местных гурманов»
26 июня в 11:30
27 июня в 11:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
«Тайминг: поездка от Рима займёт 30-40 минут, 1,5-2 часа мы проведём на винодельне и около 20 мин»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса
«Посетите один из старейших и красивейших виноградников в регионе Фраскати»
Расписание: 10:00 или 15:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€178 за человека
Индивидуальная
5 часов
Мастер-класс по приготовлению пиццы на винограднике с винным туром в сельской местности Рима
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
«Экскурсия, остановка в Antico Casale, где вы встретите винодела, а затем осмотрите виноградник и подвалы»
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€258 за человека
Индивидуальная
3 часа
Оценить знаменитые вина Умбрии
Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне
«Дегустация вин проходит на винодельне, расположенной в райском уголке одной из долин Умбрии, в 140 км от Рима в г»
€260 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег16 мая 2024Натали реально профессиональный гид! Очень всем рекомендую, кто приехал познать новую страну!
- ЯЯрослав7 мая 2024Экскурсия и встреча с Наталией стала для нас настоящей удачей и прекрасной вишенкой на торте в нашем путешествии в Италию.
- ФФилипп2 февраля 2024Это была самая лучшая экскурсия за все наше путешествие по Италии. Я думаю, что именно ради таких экскурсий и был
- РРита17 ноября 2023Большое спасибо Ирине за прекрасно проведенный день! Это не просто экскурсия по живописным местам, это ощущение что ты стал частью
- ТТатьяна2 октября 2023Посетили экскурсию 16 сентября, но все еще под впечатлением! С самого начала Ирина, а потом Клаудио, очень радушно встретили нас на
- WWal7 января 2023Очень интересная, познавательная и действительно душевная поездка на винодельню! Большое спасибо гиду Марине за хорошую организацию и знакомство с одной из старинных виноделен Италии. Получили море положительных эмоций и новой информации о белых винах, их классификации и производстве!
- ДДима22 октября 2022Эта была поистине душевная поездка из Рима на одну из виноделен Лацио с великолепным экскурсоводом и знатоком своего дела Мариной.
- ММарина10 ноября 2021Очень хотелось, приехав в Италию, посетить винодельню. На электричке от Рима мы ехали до города Терни около часа, потом Ирина
- ЕЕлена17 октября 2019Ирина профессионал своего дела. Экскурсия очень интересная. Это незабываемо! Для того чтобы ощутить дух Италии нужно обязательно увидеть винодельню, виноградники,
- ССергей20 апреля 2019Все очень круто. Побольше бы таких экскурсий!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Винодельни" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 160 до 380. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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