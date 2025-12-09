Мы проведём вас по живописным местам в центре Рима и погрузим в атмосферу Вечного города. Я расскажу забавные истории и поделюсь секретами местных жителей. А фотограф поймает ваши эмоции и запечатлеет искренние моменты, которые невозможно сыграть.
Он будет использовать два объектива, чтобы кадры сочетали и грандиозность Рима, и интимность портретов.
Он будет использовать два объектива, чтобы кадры сочетали и грандиозность Рима, и интимность портретов.
Описание фото-прогулки
- Колизей. Мы сделаем фото с видом на величественные арки. Обсудим, кто и когда их построил, отчего деньги не пахнут и почему гладиаторы были звёздами Древнего Рима.
- Римский форум. Затем отправимся к сердцу древнеримской жизни. Сделаем фотоостановку у храмов. На их фоне получаются кадры с особой атмосферой.
- Витториано. Окажемся перед одним из самых впечатляющих памятников Рима с мраморными лестницами и величественными статуями. Это место идеально для создания снимков. Тут я расскажу, как Италия объединилась и почему она считается одной из самых молодых стран Европы.
- Капитолийский холм. Завершим фотопрогулку в месте, где история и искусство переплетаются воедино. Здесь нас ждут захватывающий вид на форум и архитектурные композиции площади, созданной по проекту Микеланджело. Эти финальные кадры подчеркнут романтику и величие Вечного города.
Организационные детали
- Съёмка пройдёт на фотоаппарат Canon R6 Mark II.
- В течение 7 дней после фотосессии через Google Drive вы получите около 25 фото в авторской обработке.
- Фотограф поможет подобрать образ и предоставит при необходимости аксессуары.
- По желанию за отдельную плату мы можем продолжить экскурсию к фонтану Треви и Пантеону.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 171 туриста
Приветствую вас! Меня зовут Юля. Я живу в Италии более 8 лет, но особенно люблю Рим. Приглашаю вместе со мной насладиться красотой Вечного города и раскрыть его секреты.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в лучших местах Рима
Не упустите шанс запечатлеть себя на фоне величественной архитектуры Рима! Всего полчаса, и у вас будет коллекция стильных снимков
Начало: Метро «Кавур»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€90 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€220
€231 за всё до 4 чел.