1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€188 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по античному Риму
Увидеть знаковые места Старого города, услышать их увлекательную историю и получить душевные снимки
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€169 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Величие римских площадей
Влюбиться в Вечный город через шедевры гениальных зодчих, художников и скульпторов
Начало: на площади Навона
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €240 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Ежедненевно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€40 за человека
Индивидуальная
1 час
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом
Начало: Via del Plebiscito, 118 (Palazzo Venezia)
Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 20:30
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет
Увидеть Колизей, подняться на Капитолийский холм и побывать на площади, куда ведут все дороги
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
€180 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeniya1 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, с учётом ограничения по времени в Риме, а так же с тем что пошёл на встречу и немного изменил маршрут
- ККамилла21 мая 2024Интересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увидели пару мест, где не так много туристов. Асыл грамотный и приятный гид и очень терпеливый так как фотографировать хотелось все😂
- ЮЮрий21 мая 2024Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Риме, воспользуюсь услугами Асыла. Спасибо
- EElena16 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно и увлекательно. Елена отличный рассказчик и очень приятный, милый человек 💗 и фотографии делает прекрасные!
- ББеата11 мая 2024Благодарю гида Светлану за замечательную экскурсию по самым главным местам Рима! Было очень интересно и познавательно
- ААнна10 мая 2024Очень понравилась экскурсия со Светланой. Не смотря на то, что Рим - город с огромным историческим наследием, Светлана помогла нам
- ММарк8 мая 2024Аня показала не только таинственный Рим, но ещё и была отличным фотографом и сценаристом/постановщиком. Шикарные фотографии на всю жизнь. Очень рекомендую!
- ВВиктор2 мая 2024Отличный гид, отличная экскурсия. Останетесь довольны
- ММаксим1 мая 2024Не смотря, что мы попали под ливень и промокли до нитки это было действительно интересно и содержательно и очень очень интересно. Спасибо Татьяне!
- ННаталья24 апреля 2024Экскурсия пролетела быстро, было очень легко и интересно!! Спасибо Татьяне 🫶
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Алтарь Отечества»
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