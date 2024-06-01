Алтарь Отечества – экскурсии в Риме

Найдено 11 экскурсий в категории «Алтарь Отечества» в Риме на русском языке, цены от €40, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О, Рим, ты целый мир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Волшебство вечернего Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
188 за всё до 4 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210200 за всё до 5 чел.
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 80 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по античному Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
14 отзывов
Фотопрогулка по античному Риму
Увидеть знаковые места Старого города, услышать их увлекательную историю и получить душевные снимки
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
169 за всё до 3 чел.
Величие римских площадей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Величие римских площадей
Влюбиться в Вечный город через шедевры гениальных зодчих, художников и скульпторов
Начало: на площади Навона
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
140 за всё до 5 чел.
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 240 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
147 отзывов
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Ежедненевно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
40 за человека
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом
Начало: Via del Plebiscito, 118 (Palazzo Venezia)
Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 20:30
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
130 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет
Увидеть Колизей, подняться на Капитолийский холм и побывать на площади, куда ведут все дороги
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
180 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Evgeniya
    1 июня 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Спасибо большое за экскурсию, с учётом ограничения по времени в Риме, а так же с тем что пошёл на встречу и немного изменил маршрут
  • К
    Камилла
    21 мая 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Интересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увидели пару мест, где не так много туристов. Асыл грамотный и приятный гид и очень терпеливый так как фотографировать хотелось все😂
    Интересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увидели
  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Риме, воспользуюсь услугами Асыла. Спасибо
  • E
    Elena
    16 мая 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно и увлекательно. Елена отличный рассказчик и очень приятный, милый человек 💗 и фотографии делает прекрасные!
    Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно
  • Б
    Беата
    11 мая 2024
    Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
    Благодарю гида Светлану за замечательную экскурсию по самым главным местам Рима! Было очень интересно и познавательно
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    По Риму с умом - и без ума от Рима
    Очень понравилась экскурсия со Светланой. Не смотря на то, что Рим - город с огромным историческим наследием, Светлана помогла нам
    читать дальше

    разложить всю историю Рима на 3 части, и рассказать понятным языком. Поэтому огромный пласт информации даже уложился в голове. Маршрут подобран тоже удачно, без столпотворения, в комфортном темпе. Как для первого знакомства с Римом, так и для «встречи» после долгого перерыва - это очень удачная экскурсия

    Очень понравилась экскурсия со Светланой. Не смотря на то, что Рим - город с огромным историческимОчень понравилась экскурсия со Светланой. Не смотря на то, что Рим - город с огромным историческимОчень понравилась экскурсия со Светланой. Не смотря на то, что Рим - город с огромным историческим
  • М
    Марк
    8 мая 2024
    Фотопрогулка по античному Риму
    Аня показала не только таинственный Рим, но ещё и была отличным фотографом и сценаристом/постановщиком. Шикарные фотографии на всю жизнь. Очень рекомендую!
  • В
    Виктор
    2 мая 2024
    Волшебство вечернего Рима
    Отличный гид, отличная экскурсия. Останетесь довольны
  • М
    Максим
    1 мая 2024
    О, Рим, ты целый мир
    Не смотря, что мы попали под ливень и промокли до нитки это было действительно интересно и содержательно и очень очень интересно. Спасибо Татьяне!
  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    О, Рим, ты целый мир
    Экскурсия пролетела быстро, было очень легко и интересно!! Спасибо Татьяне 🫶

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Алтарь Отечества»

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  1. О, Рим, ты целый мир
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  4. По Риму с умом - и без ума от Рима
  5. С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Алтарь Отечества" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 40 до 240 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 443 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Алтарь Отечества», 443 ⭐ отзыва, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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