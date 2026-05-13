Шедевр архитектуры и гениальность инженеров прошлого. Энергия космоса, философия, математика. Место силы. Всё это — Пантеон. На экскурсии вы исследуете этот памятник античности, сохранившийся почти в неизменном виде.
И узнаете, как он был построен, почему его купол до сих пор считается инженерным чудом и какие смыслы заложены в архитектуре.
Описание экскурсии
Вы поразитесь технологиям и математическим расчётам этого гениального сооружения. Рассмотрите солнечный прожектор, который как стрелка часов указывает точное время. Пройдёте по мраморному полу, где ходили древние римляне, и ощутите вечность.
А я расскажу:
- почему земля, на которой построен Пантеон, называется «Марсовое поле»
- из чего сделан купол
- почему в основе строительства лежат цифры и нумерология
- как Пантеон выдержал все землетрясения и разрушительные войны
- могила какого великого художника находится в Пантеоне
И многое другое!
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты — €5 взрослый, детям до 18 лет бесплатно, но необходимо бронирование
- Билеты необходимо купить заранее на официальном сайте
- Если группа более 3-х человек, необходимы наушники, которые усиливают голос гида. Стоимость — €2 за 1 шт.
- Необходимо прикрывать плечи и колени, так как это действующая церковь
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пантеона
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 841 туриста
Я лицензированный гид по Риму, Ватикану и Римской провинции. Моя лицензия подтверждена суровыми экзаменами по истории, археологии, истории искусства Рима. У меня высшее историческое образование и многолетний опыт работы с детьми — я работала учителем истории. В Риме живу с 2004 года. Помогу вам не потеряться среди всех несметных богатств этого города.
