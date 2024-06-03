1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
15 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 111€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По музеям Ватикана с историком искусств
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Начало: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
Проникнуться духом греческой мифологии и античной классики, изучив шедевры мастеров Возрождения
Начало: У входа на виллу Фарнезина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€118 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
Узнать секреты знаменитого итальянского десерта и сделать его своими руками
Начало: В центре Рима
12 июня в 15:00
16 июня в 16:00
83€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga3 июня 2024Наталья, здравствуйте! Спасибо большое за отличный мастер-класс! Банановое мороженое теперь их любимое:) Отдельное спасибо за помощь в осуществлении моей просьбы! Буду рекомендовать Вас дальше!
- ННаташа2 июня 2024Прекрасная экскурсия! Настолько все было интересно и с захватывающе. Полный восторг. Очень рекомендую и взрослым и детям будет интересно!!
- NNailia31 мая 2024Очень понравилась сама Нелли). Сразу располагает к себе. Чувствуется ее любовь к истории и к работе. Не занудно, интересно, познавательно. Нам понравилось! Рекомендую Нелли и ее экскурсию- однозначно!
- ВВиктория28 мая 2024Очень интересная экскурсии для детей. Прекрасная организация и прекрасный экскурсовод
- ККамилла22 мая 2024Я хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. Экскурсия была просто потрясающей! Нелли
- ААнна7 мая 2024Спасибо Юлии за отличную экскурсию. Пожелания - чуть громче говорить и возможно сделать свой рассказ более вовлекающим.
- ДДмитрий9 апреля 2024Елена отличный гид, все рассказала, показала. В качестве бонуса порекомендовала хороший ресторан. Огромное спасибо!!!
- ООльга31 марта 2024Очень интересная экскурсия, легкая подача информации, хоть темы и серьезные. Узнали много нового, рассмотрели детали, которые не заметишь, посещая собор самостоятельно. Спасибо, Елена!
- ККонстантин18 марта 2024Елена очень быстро откликнулась, подсказала лучшее время, встретила, рассказала, заполнила ожидание в очереди рассказом о площади и Ватикане. Я сам гид
- ЕЕлена13 ноября 2023Волшебная Юлия. Очень рекомендую.
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