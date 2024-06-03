Экскурсии в помещении Рима

Найдено 5 экскурсий в категории «В помещении» в Риме на русском языке, цены от €75, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
Индивидуальная
4 часа
143 отзыва
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
Паломничество в собор Святого Петра
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
15 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 11195 за всё до 4 чел.
По музеям Ватикана с историком искусств
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
По музеям Ватикана с историком искусств
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Начало: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
214 за всё до 4 чел.
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
Проникнуться духом греческой мифологии и античной классики, изучив шедевры мастеров Возрождения
Начало: У входа на виллу Фарнезина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
118 за всё до 6 чел.
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
Узнать секреты знаменитого итальянского десерта и сделать его своими руками
Начало: В центре Рима
12 июня в 15:00
16 июня в 16:00
8375 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    3 июня 2024
    «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
    Наталья, здравствуйте! Спасибо большое за отличный мастер-класс! Банановое мороженое теперь их любимое:) Отдельное спасибо за помощь в осуществлении моей просьбы! Буду рекомендовать Вас дальше!
  • Н
    Наташа
    2 июня 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Прекрасная экскурсия! Настолько все было интересно и с захватывающе. Полный восторг. Очень рекомендую и взрослым и детям будет интересно!!
  • N
    Nailia
    31 мая 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Очень понравилась сама Нелли). Сразу располагает к себе. Чувствуется ее любовь к истории и к работе. Не занудно, интересно, познавательно. Нам понравилось! Рекомендую Нелли и ее экскурсию- однозначно!
  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
    Очень интересная экскурсии для детей. Прекрасная организация и прекрасный экскурсовод
  • К
    Камилла
    22 мая 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Я хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. Экскурсия была просто потрясающей! Нелли
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    — настоящий профессионал своего дела. Ее глубокие знания о истории, искусстве и архитектуре Ватикана впечатляют и восхищают. Особенно хочется отметить, как Нелли умело и увлекательно рассказывает, вовлекая нас в процесс и подстраиваясь под наши интересы и вопросы. Каждое слово, каждая деталь — все было подано с такой любовью и энтузиазмом, что невозможно было не проникнуться духом этого удивительного места. Нелли не только предоставила нам массу полезной информации, но и сделала нашу экскурсию по-настоящему живой и интересной. Ее терпение и доброжелательность создали очень комфортную атмосферу, в которой было легко задавать вопросы и получать исчерпывающие ответы. Мы искренне рекомендуем Нелли как гида по Ватикану всем, кто хочет получить незабываемый и познавательный опыт. Большое спасибо, Нелли, за вашу работу и преданность своему делу!

    Я хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. ЭкскурсияЯ хочу выразить свою огромную благодарность нашему гиду по Ватикану, Нелли, за незабываемую индивидуальную экскурсию. Экскурсия
  • А
    Анна
    7 мая 2024
    По музеям Ватикана с историком искусств
    Спасибо Юлии за отличную экскурсию. Пожелания - чуть громче говорить и возможно сделать свой рассказ более вовлекающим.
  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Паломничество в собор Святого Петра
    Елена отличный гид, все рассказала, показала. В качестве бонуса порекомендовала хороший ресторан. Огромное спасибо!!!
    Елена отличный гид, все рассказала, показала. В качестве бонуса порекомендовала хороший ресторан. Огромное спасибо!!!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Паломничество в собор Святого Петра
    Очень интересная экскурсия, легкая подача информации, хоть темы и серьезные. Узнали много нового, рассмотрели детали, которые не заметишь, посещая собор самостоятельно. Спасибо, Елена!
  • К
    Константин
    18 марта 2024
    Паломничество в собор Святого Петра
    Елена очень быстро откликнулась, подсказала лучшее время, встретила, рассказала, заполнила ожидание в очереди рассказом о площади и Ватикане. Я сам гид
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    и знаю как это важно взять человека и провести его сквозь время, чтобы он не выпадал из этого фильма. Не могу сказать, что я знаком со всеми аспектами и праздниками церкви, но это ни как не отразилось на экскурсии, Елена очень подробно объясняла все, когда мои глаза начинали стекленеть от незнания.

  • Е
    Елена
    13 ноября 2023
    По музеям Ватикана с историком искусств
    Волшебная Юлия. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «В помещении»

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  3. По музеям Ватикана с историком искусств
  4. Вилла Фарнезина: фрески Рафаэля без людных музеев
  5. «Не желаете ли джелато?». Мастер-класс в лаборатории мороженого
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  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
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  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "В помещении" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 214 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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