Вы пройдёте по узким улочкам Трастевере и заглянете в старинные базилики. Услышите истории, которые не встретишь в путеводителях, и подниметесь на холм Джаниколо — туда, где открываются красивые виды на город. Это прогулка, после которой Рим становится близким, понятным и по-домашнему тёплым.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трастевере. Мы прогуляемся по атмосферному району, заглянем на площадь Санта-Мария-ин-Трастевере и почувствуем ту самую домашнюю римскую жизнь, которую редко видят туристы.

Главные церкви района. Зайдём в древнюю базилику Санта-Мария-ин-Трастевере, тихую церковь Сан-Франческо-а-Рипа и базилику Святой Чечилии, где хранятся работы великих мастеров. Каждый храм — маленький мир, наполненный легендами и атмосферой старого Рима.

Холм Джаниколо. Это место, где город раскрывается полностью: величественный фонтан «Аква-Паола», истории об объединении Италии и одна из лучших панорам на весь Рим — от Ватикана до куполов исторического центра.

О чём поговорим:

о зарождении Рима и Трастевере — его сердце

Гарибальди, Рисорджименто и объединении страны

легендах района, первых христианах, римской архитектуре и скрытых шедеврах местных базилик

традициях, укладе и привычках жителей

Организационные детали