Вы пройдёте по узким улочкам Трастевере и заглянете в старинные базилики.
Услышите истории, которые не встретишь в путеводителях, и подниметесь на холм Джаниколо — туда, где открываются красивые виды на город. Это прогулка, после которой Рим становится близким, понятным и по-домашнему тёплым.
Услышите истории, которые не встретишь в путеводителях, и подниметесь на холм Джаниколо — туда, где открываются красивые виды на город. Это прогулка, после которой Рим становится близким, понятным и по-домашнему тёплым.
Описание экскурсии
Трастевере. Мы прогуляемся по атмосферному району, заглянем на площадь Санта-Мария-ин-Трастевере и почувствуем ту самую домашнюю римскую жизнь, которую редко видят туристы.
Главные церкви района. Зайдём в древнюю базилику Санта-Мария-ин-Трастевере, тихую церковь Сан-Франческо-а-Рипа и базилику Святой Чечилии, где хранятся работы великих мастеров. Каждый храм — маленький мир, наполненный легендами и атмосферой старого Рима.
Холм Джаниколо. Это место, где город раскрывается полностью: величественный фонтан «Аква-Паола», истории об объединении Италии и одна из лучших панорам на весь Рим — от Ватикана до куполов исторического центра.
О чём поговорим:
- о зарождении Рима и Трастевере — его сердце
- Гарибальди, Рисорджименто и объединении страны
- легендах района, первых христианах, римской архитектуре и скрытых шедеврах местных базилик
- традициях, укладе и привычках жителей
Организационные детали
- Иногда мы корректируем маршрут из-за расписания церквей, мероприятий в районе или погодных условий. В любом случае вы увидите самое интересное в Трастевере и на холме Джаниколо
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30 и 17:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€47
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Трастевере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 971 туриста
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Секреты Трастевере и холм Джаниколо: душа Рима за 2 часа»
Индивидуальная
до 3 чел.
Аутентичные районы Рима
Исследуйте еврейское гетто и Трастевере, наслаждаясь историей и романтикой Рима. Прогулка по узким улочкам и старинным церквям подарит незабываемые впечатления
13 мая в 15:00
18 мая в 12:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Откройте для себя уникальное еврейское наследие Рима, прогуливаясь по историческим кварталам и наслаждаясь культурными сокровищами
Начало: На Via dei Fori Imperiali
Завтра в 10:00
11 мая в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебство вечернего Рима
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
11 мая в 16:00
12 мая в 16:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Многоликий Рим
Погуляйте по скрытым от туристов районам Рима, узнайте о легендах Ромула и Рема, посетите уютные улочки Трастевере и насладитесь историей древних храмов
Начало: На площади Венеции
Завтра в 14:00
11 мая в 14:00
€160 за всё до 6 чел.
€47 за человека