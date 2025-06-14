6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы начнем экскурсию на площади Венеции, откуда направимся в самые живописные кварталы итальянской столицы. Вы увидите древнюю арку Януса и узнаете, что она символизирует. Погуляете по руинам храма Матер Матута и посмотрите на Триумфальную арку легионеров. Заглянете в «Уста истины», знаменитые благодаря фильму «Римские каникулы», и узнаете историю очаровательного фонтана Черепах. А еще я покажу храм, посвященный Гераклу, и расскажу связанную с ним легенду.
Еврейский квартал и остров Тиберина
Мы погуляем по еврейскому кварталу, где я раскрою историю еврейского народа в Риме. Вы рассмотрите синагогу и «дедушку» Колизея — старинный театр Марцелла. Следом перейдете по одному из древнейших мостов на остров Тиберина. Я расскажу, как здесь оказалась больница и почему она называется: «Делайте добро, люди!». А также вы услышите легенду о храме, посвященном богу Эскулапию.
Прогулка по уютному Трастевере
Вы исследуете один из самых живописных районов Рима — средневековый Трастевере. Я покажу дом, больницу и место работы святой Франчески. Вы зайдете в храм святой Цецилии, расположенный на античных руинах, и узнаете, почему она является покровительницей музыкантов. Далее посетите сердце квартала — церковь Санта-Мария-ин-Трастевере — и увидите мозаики, посвященные Деве Марии. А еще рассмотрите дом, где жила возлюбленная Рафаэля. Экскурсия завершится на «сладкой» ноте — вы посетите историческую шоколадницу Рима и поймете, почему она так знаменита.
Организационные детали
По вашему желанию я могу включить в экскурсию дегустацию сыров и колбас, показать вам хорошую энотеку и порекомендовать мои любимые рестораны
Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2047 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это читать дальшеуменьшить
музей под открытым небом! Её можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учётом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она откроется перед вами со своей лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
–
2
–
1
–
Жанна
Это наша вторая экскурсия с замечательной Ириной за два дня в Риме. Ее глубина и эрудированность и знания поражают!! Мне кажется, что она знает не только значимые реликвии и места, читать дальшеуменьшить
но и каждую табличку, уголок и камешек Рима!!! Помимо основной темы экскурсии, Ирина открыто делится локациями хороших таверн, ресторанов и кофеен, подсказывает важные нюансы для комфортного пребывания в Риме. И мне кажется, что обе наши экскурсии длились намного дольше заявленного времени, что нам было приятно и удивительно.. Однозначно рекомендую и советую!!
Вам был полезен этот отзыв?
Роберт
очаровательно
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Роман
Всем привет. 24 июня 2019 года мы были на экскурсии Многоликий Рим. Экскурсия очень понравилась и по содержанию и по маршруту. Мы познакомились с Римом с его не только достопримечательностями, читать дальшеуменьшить
но и с его повседневной жизнью, с его бытом. Хотелось бы отдельно отметить Ирину. Она потрясающий, очень отзывчивый человек, профессионал своего дела. Спасибо вам большое. Рекомендую всем тем кто любит что-то не обычное, что-то не обыденное. Всем пока.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сергей
Нам очень очень понравилась Ирина наш гид! Она действительно профессиональный, добрый, внимательный человек. Экскурсия была очень хорошая. Ирина показывала нам улочки, древности, ресторанчики, кафешечки, рассказывала и влюбила нас в вечный город Рим. Мы три часа наслаждались её рассказом о Риме, об Италии, о жизни. Большое большое спасибо Ирине и компании tripster.ru за Экскурсию. Желаем Вам удачи, счастья и процветания.
Вам был полезен этот отзыв?
Жанна
Спасибо огромное экскурсоводу Ирине и компании Tripster за интересную экскурсию. Несмотря на жару, мы успели много увидеть и услышать. Сразу видно, что Ирина любит и Рим, и район Трастевере - мы увидели самые интересные, необычные, милые уголки этого района. Отдельно спасибо Ирине за ресторан, который она нам посоветовала, было всё очень вкусно!)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Были со взрослым сыном. Я бы описала, как очень душевную экскурсию. Внимательный, хорошо знающий свое дело профессионал. Не знаю, что еще добавить. Было ооочень интересно:) в один день получили,как то незаметно для себя, вводную информацию о культуре, обычаях и т д, которая пригодилась не раз, в течении путешествия! Рекомендую однозначно!