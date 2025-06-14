6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия предлагает уникальную возможность прогуляться по менее известным районам Рима и ощутить его истинный дух. Вы посетите площадь Венеции, увидите арку Януса и руины храма Матер Матута.Прогулка по еврейскому кварталу

и острову Тиберина откроет вам историю еврейского народа и легенды о боге Эскулапии. В Трастевере вы узнаете о святой Франческе и святой Цецилии, а также насладитесь мозаиками в церкви Санта-Мария-ин-Трастевере. Завершите день в исторической шоколаднице, оценив её славу

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Античный Рим

Мы начнем экскурсию на площади Венеции, откуда направимся в самые живописные кварталы итальянской столицы. Вы увидите древнюю арку Януса и узнаете, что она символизирует. Погуляете по руинам храма Матер Матута и посмотрите на Триумфальную арку легионеров. Заглянете в «Уста истины», знаменитые благодаря фильму «Римские каникулы», и узнаете историю очаровательного фонтана Черепах. А еще я покажу храм, посвященный Гераклу, и расскажу связанную с ним легенду.

Еврейский квартал и остров Тиберина

Мы погуляем по еврейскому кварталу, где я раскрою историю еврейского народа в Риме. Вы рассмотрите синагогу и «дедушку» Колизея — старинный театр Марцелла. Следом перейдете по одному из древнейших мостов на остров Тиберина. Я расскажу, как здесь оказалась больница и почему она называется: «Делайте добро, люди!». А также вы услышите легенду о храме, посвященном богу Эскулапию.

Прогулка по уютному Трастевере

Вы исследуете один из самых живописных районов Рима — средневековый Трастевере. Я покажу дом, больницу и место работы святой Франчески. Вы зайдете в храм святой Цецилии, расположенный на античных руинах, и узнаете, почему она является покровительницей музыкантов. Далее посетите сердце квартала — церковь Санта-Мария-ин-Трастевере — и увидите мозаики, посвященные Деве Марии. А еще рассмотрите дом, где жила возлюбленная Рафаэля. Экскурсия завершится на «сладкой» ноте — вы посетите историческую шоколадницу Рима и поймете, почему она так знаменита.

Организационные детали