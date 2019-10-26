6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день

Ирина
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Ирина – ваш гид
Вы погуляете по самым интересным районам Рима, пока еще не захваченным толпами туристов, и почувствуете настоящий характер города.

Я покажу место, куда, по легенде, пристала корзинка с Ромулом и Ремом, проведу вас по уютным улочкам Трастевере и раскрою секреты древних храмов, театров и площадей.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Венеции
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Многоликий Рим
Многоликий Рим

Что вас ожидает

Античный Рим
Мы начнем экскурсию на площади Венеции, откуда направимся в самые живописные кварталы итальянской столицы. Вы увидите древнюю арку Януса и узнаете, что она символизирует. Погуляете по руинам храма Матер Матута и посмотрите на Триумфальную арку легионеров. Заглянете в «Уста истины», знаменитые благодаря фильму «Римские каникулы», и узнаете историю очаровательного фонтана Черепах. А еще я покажу храм, посвященный Гераклу, и расскажу связанную с ним легенду.

Еврейский квартал и остров Тиберина
Мы погуляем по еврейскому кварталу, где я раскрою историю еврейского народа в Риме. Вы рассмотрите синагогу и «дедушку» Колизея — старинный театр Марцелла. Следом перейдете по одному из древнейших мостов на остров Тиберина. Я расскажу, как здесь оказалась больница и почему она называется: «Делайте добро, люди!». А также вы услышите легенду о храме, посвященном богу Эскулапию.

Прогулка по уютному Трастевере
Вы исследуете один из самых живописных районов Рима — средневековый Трастевере. Я покажу дом, больницу и место работы святой Франчески. Вы зайдете в храм святой Цецилии, расположенный на античных руинах, и узнаете, почему она является покровительницей музыкантов. Далее посетите сердце квартала — церковь Санта-Мария-ин-Трастевере — и увидите мозаики, посвященные Деве Марии. А еще рассмотрите дом, где жила возлюбленная Рафаэля. Экскурсия завершится на «сладкой» ноте — вы посетите историческую шоколадницу Рима и поймете, почему она так знаменита.

Организационные детали

  • По вашему желанию я могу включить в экскурсию дегустацию сыров и колбас, показать вам хорошую энотеку и порекомендовать мои любимые рестораны.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
Многоликий Рим
Многоликий Рим
Многоликий Рим
Многоликий Рим
Многоликий Рим
Многоликий Рим
Многоликий Рим
Многоликий Рим
Многоликий Рим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Венеции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это музей под открытым небом! Ее можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов.Мы сможем спланировать маршрут с учетом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она, как возлюбленная, отроется перед вами со своей лучшей стороны.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 октября 2019
Нам очень очень понравилась Ирина наш гид! Она действительно профессиональный, добрый, внимательный человек. Экскурсия была очень хорошая. Ирина показывала нам улочки, древности, ресторанчики, кафешечки, рассказывала и влюбила нас в вечный город Рим. Мы три часа наслаждались её рассказом о Риме, об Италии, о жизни. Большое большое спасибо Ирине и компании tripster.ru за Экскурсию. Желаем Вам удачи , счастья и процветания.
26 октября 2019
Огромное спасибо Ирине за интересную экскурсию, глубину знаний, позитивный настрой и ангельское терпение! Жаль, что не хватило времени, чтобы прогуляться с Ириной и по другим районам Рима!
25 июня 2019
Спасибо огромное экскурсоводу Ирине и компании Tripster за интересную экскурсию. Несмотря на жару, мы успели много увидеть и услышать. Сразу видно, что Ирина любит и Рим, и район Трастевере - мы увидели самые интересные, необычные, милые уголки этого района.
Отдельно спасибо Ирине за ресторан, который она нам посоветовала, было всё очень вкусно!)
25 июня 2019
Всем привет. 24 июня 2019 года мы были на экскурсии Многоликий Рим. Экскурсия очень понравилась и по содержанию и по маршруту. Мы познакомились с Римом с его не только достопримечательностями, но и с его повседневной жизнью, с его бытом. Хотелось бы отдельно отметить Ирину. Она потрясающий, очень отзывчивый человек, профессионал своего дела. Спасибо вам большое. Рекомендую всем тем кто любит что-то не обычное, что-то не обыденное. Всем пока.
20 июня 2019
Очень яркая и насыщенная Экскурсия. Рим прекрасен во всех своих проявлениях, поэтому материал по любой теме бесконечен. Знание города, истории, обычаев у экскурсовода больше, чем возможно себе представить.
Понравилась личная доброжелательность и позитивный настрой.
Спасибо за прекрасно проведённое время!
17 апреля 2019
Были со взрослым сыном. Я бы описала, как очень душевную экскурсию. Внимательный, хорошо знающий свое дело профессионал. Не знаю, что еще добавить. Было ооочень интересно :) в один день получили ,как то незаметно для себя, вводную информацию о культуре , обычаях и т д, которая пригодилась не раз, в течении путешествия! Рекомендую однозначно!

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