7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Вечный Город славится тем, что он принимает всех в свои объятия — вне зависимости от ваших вкусов, предпочтений и возможностей вы всегда сможете заняться шоппингом, который вам доставит массу позитивных эмоций. Я предлагаю вам поездку в один из двух самых больших аутлетов Рима, которые располагаются за чертой города — Castelli Romani и Valmontone. Мы сможем посетить целые города бутиков и магазинов на любой вкус.

Castelli Romani — это самый большой аутлет Рима и один из самых больших в Европе. У вас будет возможность посетить в нем более 250 представительств различных брендов, а в двух шагах от второго аутлета — Valmontone — находится большой парк аттракционов, и если вы захотите провести курс шопотерапии вместе с детьми, у вас также будет отличная возможность подарить им массу позитива.

Я проживаю в Риме уже 10 лет, поэтому на протяжении всей прогулки смогу помочь вам полезными советами, рассказать подробнее об элементах и тонкостях итальянской моды, а также оказать услуги переводчика.

Мы встретимся с вами в центре города, на площади Республика, и отправимся в аутлет на удобной машине в первой половине дня. На территории аутлета сможем насладиться итальянским ланчем и распланировать наш сеанс шопотерапии. После его окончания я доставлю вас максимально близко к вашему отелю или, по возможности, непосредственно в отель,чтобы вы как можно скорее смогли еще раз насладиться обновками, отдохнуть и продолжить свой отпуск в этом чудеснейшем городе.