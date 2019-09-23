7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Города бутиков и магазинов на любой вкус — поездка в один из самых больших аутлетов в Европе

Наталья
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Наталья – ваш гид
Рим уникален тем, что он заражает каждого любовью к прекрасному, уникальному и вечному.

Искусство всегда было главной составляющей этого города.

И если в античный период на первое место выходит римская архитектура, эпоха Возрождения поражает своей живописью, а барокко дарит миру непревзойденные произведения скульптуры, то главным элементом современного итальянского искусства, безусловно, является мода и дизайн.

Поэтому единственным способом избежать этой эпидемии является шопотерапия — процедура, которую я вам предлагаю провести.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Шопотерапия в Риме
Шопотерапия в Риме

Программа

Вечный Город славится тем, что он принимает всех в свои объятия — вне зависимости от ваших вкусов, предпочтений и возможностей вы всегда сможете заняться шоппингом, который вам доставит массу позитивных эмоций. Я предлагаю вам поездку в один из двух самых больших аутлетов Рима, которые располагаются за чертой города — Castelli Romani и Valmontone. Мы сможем посетить целые города бутиков и магазинов на любой вкус.

Castelli Romani — это самый большой аутлет Рима и один из самых больших в Европе. У вас будет возможность посетить в нем более 250 представительств различных брендов, а в двух шагах от второго аутлета — Valmontone — находится большой парк аттракционов, и если вы захотите провести курс шопотерапии вместе с детьми, у вас также будет отличная возможность подарить им массу позитива.

Я проживаю в Риме уже 10 лет, поэтому на протяжении всей прогулки смогу помочь вам полезными советами, рассказать подробнее об элементах и тонкостях итальянской моды, а также оказать услуги переводчика.

Мы встретимся с вами в центре города, на площади Республика, и отправимся в аутлет на удобной машине в первой половине дня. На территории аутлета сможем насладиться итальянским ланчем и распланировать наш сеанс шопотерапии. После его окончания я доставлю вас максимально близко к вашему отелю или, по возможности, непосредственно в отель,чтобы вы как можно скорее смогли еще раз насладиться обновками, отдохнуть и продолжить свой отпуск в этом чудеснейшем городе.

Организационные детали

  • Стоимость поездки в аутлет Valmontone — 180 евро.
  • Аутлет Кастель Романо открыт до 20-00, поэтому начало экскурсии можно смещать на время, удобное для вас.
Шопотерапия в Риме
Шопотерапия в Риме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе, с его 2800 летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь ее неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми. Сохраняю фотографии и посты из этих путешествий в моем Instagram
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 сентября 2019
Спасибо за помощь, Наталья!
Вы очень отзывчивый и добрый человек.
Лиана, Сергей.
8 июля 2019
Спасибо Наталье за экскурсию. Было интересно и комфортно провести время в прекрасной комкомпащие👌
28 мая 2019
Это, конечно, трудно назвать экскурсией - просто поездка в аутлет, по деньгам примерно то же самое что туду- обратно на такси, но гид очень профессиональная, рассказывала всю дорогу что-то интересное, рекоменлдвала несколько мест куда сходить, по делу отвечала на вопросы. Так что рекомендую именно гида, для других экскурсий, не только шопотерапия.
16 апреля 2019
Для нашей семьи "Шопотерапия в Риме" прошла очень плодотворно. Мы все - мама, папа, дочь 21 год и сын 16 лет - приобрели то, что хотели. Конечно, мы не уложились в 4 часа, но Наталья любезно согласилась продлить экскурсию.
На своей машине Наталья доставила нас в аутлет, по дороге мы познакомились и чувствовали себя как старые знакомые. Наталья согласно нашим запросам подсказывала, какие именно магазины лучше посетить, спрашивала о дополнительных скидках, посоветовала хорошие кафешки для перекуса, с покупками доставила нас до самого дома!
Мы решили, что после шопинга не помешает релакс - поездка на море, и Наталья посоветовала нам отличное местечко!
Надеемся вернуться в Рим, и, конечно, пошопиться вместе с Натальей.
21 апреля 2015
По воле случая, я оказалась в Риме, всего на два дня. Не имея представления о городе, и не зная ни одного человека. Но эти два дня я провела с прекрасным человеко-экскурсоводом Натальей!!!!!! У меня такое ощущение, что я приезжала в гости к своим близким людям, и город стал для меня необыкновенным... Поездка в аутлеты с Натальей была также увлекательной и познавательной!!! Наталья вела к нужным мне магазинам, общалась с продавцами, я могла посоветоваться с ней по всем вопросам., и самое главное - в процессе ненавязчиво Наталья рассказывала о быте и культуре народа, итальянских традициях и нравах. Теперь я могу поделиться своими впечатлениями и рассказать, как живут итальянцы! И это только благодаря Наталье!!! Спасибо огромное за два сказочных дня, проведенных в Риме!!!
Alex
21 октября 2014
Придется приезжать еще раз Натали , шесть часов шопинга пробежали как одна минута,все остались очень и очень довольны
10 сентября 2013
Дорогая Наталья! Я и мои дети очень благодарим Вас за Экскурсию!!! Огромное Вам Спасибо! Нам все очень понравилось, а вы особенно! Экскурсия была увлекательной и познавательной. Как не нам, Женщинам, знать толк в одежде и следить за модой!!! Мы получили огромное удовольствие от посещения магазинов, цен и общения. Вы чутко и со знанием дела отнеслись нам и нашим пожеланиям! Особенная благодарность, за Дениса, ему в 10 лет как пацану...надоело все быстро, а вы со своей чуткостью и природным обаянием его смогли и заинтересовать и большую часть времени провести с ним! За это время мы стали Друзьями, и покидая Рим я знала что нашла в вас - подругу! В Рим я еще вернусь в особенности на Шопотерапию! Рекомендую Вас своим друзьям и близким!!! Еще раз Спасибо и до встречи! встречи!

P.S. Шопинг находится довольно далеко от города, Наталья нас и увезла и привезла в гостиницу на своем авто. Для всех желающих, берите закрытыми глаза, это Чудесный человек и Гид!!

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