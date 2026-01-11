7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рим уникален тем, что вдохновляет любить прекрасное и вечное.
Искусство здесь всегда было главным — от римской архитектуры и живописи Возрождения до скульптуры барокко. Сегодня главный элемент города — мода и дизайн. Лучший способ ощутить это — шопотерапия, и я приглашаю вас пройти её вместе в Castelli Romani.
Искусство здесь всегда было главным — от римской архитектуры и живописи Возрождения до скульптуры барокко. Сегодня главный элемент города — мода и дизайн. Лучший способ ощутить это — шопотерапия, и я приглашаю вас пройти её вместе в Castelli Romani.
Описание экскурсии
Мы встретимся с вами в центре Рима и отправимся в аутлет Castelli Romani — один из самых крупных в Европе. Вы посетите более 250 брендовых магазинов и, возможно, найдёте то, что давно искали. Я буду рядом — помогу как переводчик, дам полезные советы, расскажу о тонкостях итальянской моды.
А в двух шагах от аутлета находится парк аттракционов — если вы с детьми, это станет отличным способом зафиналить день шопинга.
Организационные детали
- Все покупки — по желанию
- Аутлет Castelli Romani открыт до 20:00
- По запросу можно расширить программу поездки в аутлет «Кастель Романо» посещением аутлета Diffusione Tessile (Max Mara) или Valmontone — стоимость уточняйте у организатора
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1316 туристов
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе с его 2800-летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь её неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Наталья, огромное спасибо за помощь и заботу! Всё было организовано просто отлично - легко, комфортно и с удовольствием. Поездка оставила очень приятные впечатления, чувствовалась забота и внимание к пожеланиям. С радостью буду рекомендовать!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень редко пишу отзывы, но шопотерапия с Натальей, это просто великолепно! Я брала дополнительное время, не хватило мне я очень долго выбираю вещи.
Еще и довезла до отеля с покупками. То
Еще и довезла до отеля с покупками. То
Вам был полезен этот отзыв?
Для нашей семьи "Шопотерапия в Риме" прошла очень плодотворно. Мы все - мама, папа, дочь 21 год и сын 16 лет - приобрели то, что хотели. Конечно, мы не уложились
Вам был полезен этот отзыв?
С
По воле случая, я оказалась в Риме, всего на два дня. Не имея представления о городе, и не зная ни одного человека. Но эти два дня я провела с прекрасным
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дорогая Наталья! Я и мои дети очень благодарим Вас за Экскурсию!!! Огромное Вам Спасибо! Нам все очень понравилось, а вы особенно! Экскурсия была увлекательной и познавательной. Как не нам, Женщинам,
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Это, конечно, трудно назвать экскурсией - просто поездка в аутлет, по деньгам примерно то же самое что туду- обратно на такси, но гид очень профессиональная, рассказывала всю дорогу что-то интересное, рекоменлдвала несколько мест куда сходить, по делу отвечала на вопросы. Так что рекомендую именно гида, для других экскурсий, не только шопотерапия.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Шопотерапия в пригороде Рима»
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
Комфорт с первых минут пребывания в Риме: чистые авто и качественный сервис
Начало: аэропорт или ваш отель
14 авг в 07:00
16 авг в 07:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Рим
Дружеская прогулка по Риму с историей, легендами и вкусным финалом в Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
от €140 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Настоящий Древний Рим
Развеять мифы и представить себе Рим таким, каким он был на самом деле
Начало: Золотой дом Нерона
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
€47 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Побывать в знаковых местах и скрытых уголках Рима - с атмосферными историями и в уютной компании
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
14 авг в 19:30
€39 за человека
от €210 за экскурсию