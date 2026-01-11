7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рим уникален тем, что вдохновляет любить прекрасное и вечное. Искусство здесь всегда было главным — от римской архитектуры и живописи Возрождения до скульптуры барокко. Сегодня главный элемент города — мода и дизайн. Лучший способ ощутить это — шопотерапия, и я приглашаю вас пройти её вместе в Castelli Romani.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы встретимся с вами в центре Рима и отправимся в аутлет Castelli Romani — один из самых крупных в Европе. Вы посетите более 250 брендовых магазинов и, возможно, найдёте то, что давно искали. Я буду рядом — помогу как переводчик, дам полезные советы, расскажу о тонкостях итальянской моды.

А в двух шагах от аутлета находится парк аттракционов — если вы с детьми, это станет отличным способом зафиналить день шопинга.

Организационные детали