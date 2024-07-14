Шоу гладиаторов и билеты в музей

Мероприятие проходит в штаб-квартире Гладиаторов, на оборудованной Арене, всего в 3,5 км. от Колизея.

В яркой обстановке с музыкой, светом и эффектами вы можете посетить бой гладиаторов, древние танцы, обряды весталок и пантомиму.
5
6 отзывов
Шоу гладиаторов и билеты в музей
Шоу гладиаторов и билеты в музей
Шоу гладиаторов и билеты в музей
Ближайшие даты:
2
мая9
мая16
мая23
мая30
мая6
июн13
июн
Время начала: 20:30

Описание билета

Гладиаторское шоу древнего Рима

Погрузитесь в захватывающий мир древнего Рима, посетив уникальное гладиаторское шоу! Это мероприятие проходит в штаб-квартире Гладиаторов, всего в 3,5 км от знаменитого Колизея. Здесь вы сможете стать свидетелем удивительных событий, которые перенесут вас в эпоху древних боев и традиций.

Что вас ждет на шоу?

  • Зрелищные бои гладиаторов, которые заставят вас затаить дыхание;
  • Древние танцы и обряды весталок, погружающие в атмосферу римской культуры;
  • Пантомима, которая добавит нотку юмора и развлекательности;
  • Оригинальное древнее оружие и доспехи, которые вы сможете увидеть вблизи.

Не упустите возможность сделать запоминающиеся фотографии на фоне этих исторических событий!

Дополнительные возможности

В стоимость вашего визита входит также посещение Museo storico - didattico del legionario romano, где вы сможете узнать больше о жизни и быте римских легионеров. А в Оружейной палате Легиона вас ждет освежающий коктейль, который станет приятным завершением вашего вечера.

Когда проходят шоу?

Гладиаторские шоу проводятся с мая по сентябрь, так что у вас есть отличная возможность выбрать подходящее время для посещения.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и погрузиться в атмосферу древнего Рима!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (19-99)€25
Детский (13-18)€20
Детский (7-12)€15
Детский (0-6)€0

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Римская школа гладиаторов
  • Museo storico - didattico del legionario romano
Что включено
  • Посещение музея и шоу
Место начала и завершения?
Via Appia Antica, 18, 00179 Roma RM, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
S
14 июл 2024
Отличное шоу, напитки и закуски. Полностью аутентичный и хорошо организованный.
S
14 июл 2024
Отличное шоу, напитки и закуски. Полностью аутентичный и хорошо организованный.
О
9 июл 2024
Утром в Колизее, вечером с детьми на гладиаторское шоу. Идеальный день! Семейная атмосфера в лагере гладиаторов. Изучили историю на практике. Настоятельно рекомендую! После показа команда организовала такси для выезда гостей. Большое спасибо за очаровательный вечер
А
6 июл 2024
Замечательный тур! Отличное увлекательное занятие для всей семьи. Очень хорошо поставленный, милый спектакль. Организатора старались изо всех сил.
Д
5 июл 2024
Отличные люди, отличное шоу!
М
1 июл 2024
Забавное представление и краткая экскурсия по музею. Отличный опыт для детей!

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