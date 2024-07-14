Мероприятие проходит в штаб-квартире Гладиаторов, на оборудованной Арене, всего в 3,5 км. от Колизея. В яркой обстановке с музыкой, светом и эффектами вы можете посетить бой гладиаторов, древние танцы, обряды весталок и пантомиму.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Гладиаторское шоу древнего Рима

Погрузитесь в захватывающий мир древнего Рима, посетив уникальное гладиаторское шоу! Это мероприятие проходит в штаб-квартире Гладиаторов, всего в 3,5 км от знаменитого Колизея. Здесь вы сможете стать свидетелем удивительных событий, которые перенесут вас в эпоху древних боев и традиций.

Что вас ждет на шоу?

Зрелищные бои гладиаторов, которые заставят вас затаить дыхание;

Древние танцы и обряды весталок, погружающие в атмосферу римской культуры;

Пантомима, которая добавит нотку юмора и развлекательности;

Оригинальное древнее оружие и доспехи, которые вы сможете увидеть вблизи.

Не упустите возможность сделать запоминающиеся фотографии на фоне этих исторических событий!

Дополнительные возможности

В стоимость вашего визита входит также посещение Museo storico - didattico del legionario romano, где вы сможете узнать больше о жизни и быте римских легионеров. А в Оружейной палате Легиона вас ждет освежающий коктейль, который станет приятным завершением вашего вечера.

Когда проходят шоу?

Гладиаторские шоу проводятся с мая по сентябрь, так что у вас есть отличная возможность выбрать подходящее время для посещения.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и погрузиться в атмосферу древнего Рима!