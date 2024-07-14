В яркой обстановке с музыкой, светом и эффектами вы можете посетить бой гладиаторов, древние танцы, обряды весталок и пантомиму.
Описание билета
Гладиаторское шоу древнего Рима
Погрузитесь в захватывающий мир древнего Рима, посетив уникальное гладиаторское шоу! Это мероприятие проходит в штаб-квартире Гладиаторов, всего в 3,5 км от знаменитого Колизея. Здесь вы сможете стать свидетелем удивительных событий, которые перенесут вас в эпоху древних боев и традиций.
Что вас ждет на шоу?
- Зрелищные бои гладиаторов, которые заставят вас затаить дыхание;
- Древние танцы и обряды весталок, погружающие в атмосферу римской культуры;
- Пантомима, которая добавит нотку юмора и развлекательности;
- Оригинальное древнее оружие и доспехи, которые вы сможете увидеть вблизи.
Не упустите возможность сделать запоминающиеся фотографии на фоне этих исторических событий!
Дополнительные возможности
В стоимость вашего визита входит также посещение Museo storico - didattico del legionario romano, где вы сможете узнать больше о жизни и быте римских легионеров. А в Оружейной палате Легиона вас ждет освежающий коктейль, который станет приятным завершением вашего вечера.
Когда проходят шоу?
Гладиаторские шоу проводятся с мая по сентябрь, так что у вас есть отличная возможность выбрать подходящее время для посещения.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и погрузиться в атмосферу древнего Рима!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (19-99)
|€25
|Детский (13-18)
|€20
|Детский (7-12)
|€15
|Детский (0-6)
|€0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Римская школа гладиаторов
- Museo storico - didattico del legionario romano
Что включено
- Посещение музея и шоу