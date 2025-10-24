С Светлана

Н Наталья Большое спасибо Софии за интересную и познавательную экскурсию по городу в дружеской атмосфере. Посмотрели много интересных мест, прогулялись по атмосферным итальянским улочкам, увидели основные достопримечательности, о которых мечтали, время пролетело быстро в дружественной легкой атмосфере. Также София показала хорошие кафе, пиццу и магазинчики по причинам ценам

Рекомендуем 👍

A Alexz_nat Софи провела для нас отличную, очень познавательную экскурсию, узнали очень интересные факты о Риме, а еще где вкусный кофе, панини и пицца! Благодарю! Рекомендую!

Б Белла Рим - сокровище! Нам все понравилось! Рекомендуем

А Андрей Бывал в Риме раньше, но только теперь почувствовал, как он дышит. Эта экскурсия — не просто прогулка между достопримечательностями, а настоящее путешествие во времени. Спасибо гиду Джулии за такую возможность узнать этот город!

A Alex Экскурсия прошла в Риме отлично на ура.

Была мини-группа. Прогулялись по городу, за 2 часа в дружеской атмосфере увидели все главные достопримечательности.

Спасибо за организацию Вадиму.

I Ilia Было очень круто! Гид просто супер — интересно рассказывал, с юмором, не перегружал, всё по делу. Увидели кучу всего, но без спешки, успели и послушать, и насладиться Римом. Очень понравилось, спасибо большое!

А Александра Отличная экскурсия! Гид — профессионал, всё рассказывал живо и понятно. Посмотрели основные достопримечательности, при этом всё прошло легко и весело. Узнали много интересного, даже не заметили, как пролетело время. Рим теперь заиграл новыми красками!

С Светлана Мы отлично провели время на экскурсии в Риме. Вечный город заиграл новыми красками. Столько классных деталей мы увидели. Сами бы не обратили внимание точно. Все главные достопримечательности за одну прогулку, Скучно не было!

К Константин Просто вау! Экскурсия оказалась атмосферной - почувствовали настоящий дух Рима. Наш гид нас увлекала с первой минуты! Все было понятно легко и атмосферно.

Д Дарья Были на обзорной экскурсии по Риму с гидом Джулией. Организация агенства Вадима на высшем уровне. Все четко, благодарим! Познакомились с вечным городом в классной дружеской атмосфере.