За 2 часа вы увидите главное в Риме — Капитолий, Пантеон и другие символы вечного города.
Расскажем о Риме древнем, папском и современном, поделимся историями о жизни местных, покажем, где римляне ужинают и где искать лучшее джелато. Это не просто маршрут — это прогулка с душой и смыслом.
Расскажем о Риме древнем, папском и современном, поделимся историями о жизни местных, покажем, где римляне ужинают и где искать лучшее джелато. Это не просто маршрут — это прогулка с душой и смыслом.
Описание экскурсииЕсли вы в Риме впервые — начните с обзорной пешеходной экскурсии. За 2 часа вы пройдёте по самым важным местам Вечного города вместе с увлечённым гидом, который покажет Рим живой, глубокий и вдохновляющий. Мы начнём у замка Святого Ангела — от мавзолея императора Адриана до крепости, в которой прятались папы. Прогуляемся по площади Навона, где Бернини и Борромини сражались в искусстве, заглянем в Пантеон, чей купол считался делом рук ангелов, и увидим редкую скульптуру Микеланджело в базилике Санта-Мария над Минервой. На площади Венеции поговорим об объединении Италии, рассмотрим Алтарь Отечества, а затем отправимся к Римскому Форуму и Колизею — сердцу древнего Рима. По дороге поделимся историями о жизни современных римлян, расскажем, где пробовать лучшее джелато, пасту и кофе, и подскажем, куда пойти без толп. В конце экскурсии у вас будет время задать любые вопросы, сделать красивые фото и почувствовать, как Рим становится личным.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Замок Святого Ангела, Рим
Завершение: Колизей, Рим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
24 окт 2025
Н
Наталья
28 июл 2025
Большое спасибо Софии за интересную и познавательную экскурсию по городу в дружеской атмосфере. Посмотрели много интересных мест, прогулялись по атмосферным итальянским улочкам, увидели основные достопримечательности, о которых мечтали, время пролетело быстро в дружественной легкой атмосфере. Также София показала хорошие кафе, пиццу и магазинчики по причинам ценам
Рекомендуем 👍
Рекомендуем 👍
A
Alexz_nat
22 июл 2025
Софи провела для нас отличную, очень познавательную экскурсию, узнали очень интересные факты о Риме, а еще где вкусный кофе, панини и пицца! Благодарю! Рекомендую!
Б
Белла
24 июн 2025
Рим - сокровище! Нам все понравилось! Рекомендуем
А
Андрей
15 июн 2025
Бывал в Риме раньше, но только теперь почувствовал, как он дышит. Эта экскурсия — не просто прогулка между достопримечательностями, а настоящее путешествие во времени. Спасибо гиду Джулии за такую возможность узнать этот город!
A
Alex
5 июн 2025
Экскурсия прошла в Риме отлично на ура.
Была мини-группа. Прогулялись по городу, за 2 часа в дружеской атмосфере увидели все главные достопримечательности.
Спасибо за организацию Вадиму.
Была мини-группа. Прогулялись по городу, за 2 часа в дружеской атмосфере увидели все главные достопримечательности.
Спасибо за организацию Вадиму.
I
Ilia
4 июн 2025
Было очень круто! Гид просто супер — интересно рассказывал, с юмором, не перегружал, всё по делу. Увидели кучу всего, но без спешки, успели и послушать, и насладиться Римом. Очень понравилось, спасибо большое!
А
Александра
3 июн 2025
Отличная экскурсия! Гид — профессионал, всё рассказывал живо и понятно. Посмотрели основные достопримечательности, при этом всё прошло легко и весело. Узнали много интересного, даже не заметили, как пролетело время. Рим теперь заиграл новыми красками!
С
Светлана
3 июн 2025
Мы отлично провели время на экскурсии в Риме. Вечный город заиграл новыми красками. Столько классных деталей мы увидели. Сами бы не обратили внимание точно. Все главные достопримечательности за одну прогулку, Скучно не было!
К
Константин
3 июн 2025
Просто вау! Экскурсия оказалась атмосферной - почувствовали настоящий дух Рима. Наш гид нас увлекала с первой минуты! Все было понятно легко и атмосферно.
Д
Дарья
3 июн 2025
Были на обзорной экскурсии по Риму с гидом Джулией. Организация агенства Вадима на высшем уровне. Все четко, благодарим! Познакомились с вечным городом в классной дружеской атмосфере.
В
Варвара
3 июн 2025
Прогулялись по Риму с гидом Ириной, все очень понравилось, было все понятно, увидели классные достопримечательности. Прогулка пролетела незаметно.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 5 чел.
Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории
Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Начало: В районе метро Colesseo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Объять необъятное в Вечном городе - от Древнего Рима до площади Святого Петра
Сегодня в 08:00
22 ноя в 08:00
от €427 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Завтра в 10:00
22 ноя в 10:00
€220
€231 за всё до 4 чел.