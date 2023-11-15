Оказаться в сердце итальянской жизни, пройтись по античным улочкам, почувствовать себя звездой любимого фильма и при этом получить яркие снимки от профессионального фотографа как воспоминание о поездке — звучит как мечта, которую я помогу вам исполнить!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приглашаю вас на незабываемую фотопрогулку, во время которой я запечатлю на камеру ваши яркие эмоции. Во время часовой фотосессии мы успеем посетить 1-2 римских локации, прогуляться по красочным мощёным улочкам и выпить чашечку настоящего итальянского кофе или попробовать джелато. По ходу прогулки я расскажу вам о самых удивительных местах Вечного города и вкуснейших ресторанах.

На ваш выбор список достопримечательностей:

Колизей + Римский Форум

Фонтан Треви + Испанская лестница

Пантеон + площадь Навона

Замок Святого Ангела + Ватикан

Трастевере

Площадь Венеции + Кампидольо

Фонтан Треви + Пантеон

Площадь Навона + замок Святого Ангела

Вилла Боргезе

Не переживайте, если это ваша первая фотосессия. Я с удовольствием научу вас позированию и помогу подобрать наряд.

Организационные детали