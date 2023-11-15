Окунуться в итальянский колорит и пофотографироваться в лучших локациях Вечного города
Оказаться в сердце итальянской жизни, пройтись по античным улочкам, почувствовать себя звездой любимого фильма и при этом получить яркие снимки от профессионального фотографа как воспоминание о поездке — звучит как мечта, которую я помогу вам исполнить!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приглашаю вас на незабываемую фотопрогулку, во время которой я запечатлю на камеру ваши яркие эмоции. Во время часовой фотосессии мы успеем посетить 1-2 римских локации, прогуляться по красочным мощёным улочкам и выпить чашечку настоящего итальянского кофе или попробовать джелато. По ходу прогулки я расскажу вам о самых удивительных местах Вечного города и вкуснейших ресторанах.
На ваш выбор список достопримечательностей:
- Колизей + Римский Форум
- Фонтан Треви + Испанская лестница
- Пантеон + площадь Навона
- Замок Святого Ангела + Ватикан
- Трастевере
- Площадь Венеции + Кампидольо
- Фонтан Треви + Пантеон
- Площадь Навона + замок Святого Ангела
- Вилла Боргезе
Не переживайте, если это ваша первая фотосессия. Я с удовольствием научу вас позированию и помогу подобрать наряд.
Организационные детали
- Рекомендую начинать фотосъёмку утром, чтобы застать красивый мягкий свет
- В течение нескольких дней после фотосессии вы получите ссылку на Яндекс Диск с 30 обработанными снимками и всеми остальными — в оригинале
- Фотосессию можно продлить по вашему желанию (стоимость дополнительного часа — €130)
- Можно пригласить визажиста (стоимость макияжа — €100) и парикмахера (€100) для создания образа, а также организовать фотосъёмку на ретро скутере Vespa или ретро авто Fiat 500
- Расходы в кафе в стоимость не входят
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Риме
Чао! Меня зовут Наталия, и я фотограф в Италии с опытом работы более 7 лет. Моя страсть к фотографии родилась во время проживания на острове Бали в Индонезии. Красота этого острова вдохновляет и способствует творчеству и занятию искусством. Именно здесь я решила получить свое второе образование — в институте искусств Индонезии — и изучать фотографию. С тех пор увлечение переросло в работу: множество съёмок по всему миру, публикации в журналах, с успехом прошла моя персональная фотовыставка. С 2016 года живу и работаю в Риме.
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