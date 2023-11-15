Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму

Окунуться в итальянский колорит и пофотографироваться в лучших локациях Вечного города

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Оказаться в сердце итальянской жизни, пройтись по античным улочкам, почувствовать себя звездой любимого фильма и при этом получить яркие снимки от профессионального фотографа как воспоминание о поездке — звучит как мечта, которую я помогу вам исполнить!
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приглашаю вас на незабываемую фотопрогулку, во время которой я запечатлю на камеру ваши яркие эмоции. Во время часовой фотосессии мы успеем посетить 1-2 римских локации, прогуляться по красочным мощёным улочкам и выпить чашечку настоящего итальянского кофе или попробовать джелато. По ходу прогулки я расскажу вам о самых удивительных местах Вечного города и вкуснейших ресторанах.

На ваш выбор список достопримечательностей:

  • Колизей + Римский Форум
  • Фонтан Треви + Испанская лестница
  • Пантеон + площадь Навона
  • Замок Святого Ангела + Ватикан
  • Трастевере
  • Площадь Венеции + Кампидольо
  • Фонтан Треви + Пантеон
  • Площадь Навона + замок Святого Ангела
  • Вилла Боргезе

Не переживайте, если это ваша первая фотосессия. Я с удовольствием научу вас позированию и помогу подобрать наряд.

Организационные детали

  • Рекомендую начинать фотосъёмку утром, чтобы застать красивый мягкий свет
  • В течение нескольких дней после фотосессии вы получите ссылку на Яндекс Диск с 30 обработанными снимками и всеми остальными — в оригинале
  • Фотосессию можно продлить по вашему желанию (стоимость дополнительного часа — €130)
  • Можно пригласить визажиста (стоимость макияжа — €100) и парикмахера (€100) для создания образа, а также организовать фотосъёмку на ретро скутере Vespa или ретро авто Fiat 500
  • Расходы в кафе в стоимость не входят

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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