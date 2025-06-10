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Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму

Почувствуйте себя звездой фильма на улицах Рима, где каждый кадр - произведение искусства. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, наслаждаясь индивидуальной фотосессией. Прогулка по живописным улочкам Рима, выбор из множества знаменитых локаций и помощь в позировании. Воспоминания о поездке останутся с вами в виде ярких фотографий. Насладитесь чашечкой итальянского кофе или джелато, открывая для себя уникальные места. Фотосессия проходит на профессиональную камеру, а результатом станут 50-60 обработанных снимков
5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🏛️ Известные римские достопримечательности
  • ☕ Итальянский кофе и джелато
  • 🎨 Индивидуальный подход и помощь в позировании
  • 📅 Гибкий выбор времени и локаций
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Римский Форум
  • Фонтан Треви
  • Испанская лестница
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Замок Святого Ангела
  • Ватикан
  • Трастевере
  • Вилла Боргезе

Описание фото-прогулки

Приглашаю вас на незабываемую фотопрогулку, во время которой я запечатлею на камеру ваши яркие эмоции. Во время часовой фотосессии мы успеем посетить 1-2 римских локации, прогуляться по красочным мощёным улочкам и выпить чашечку настоящего итальянского кофе или попробовать джелато. По ходу прогулки я расскажу вам о самых удивительных местах Вечного города и вкуснейших ресторанах.

На ваш выбор список достопримечательностей:

  • Колизей + Римский Форум
  • Фонтан Треви + Испанская лестница
  • Пантеон + площадь Навона
  • Замок Святого Ангела + Ватикан
  • Трастевере
  • Фонтан Треви + Пантеон
  • Площадь Навона + замок Святого Ангела
  • Вилла Боргезе

Не переживайте, если это ваша первая фотосессия. Я с удовольствием научу вас позированию и помогу подобрать наряд.

Организационные детали

  • Рекомендую начинать фотосъёмку утром (6:00-7:00), чтобы застать красивый мягкий свет
  • Фотосессия проходит на профессиональную камеру Canon R5
  • В течение 7-14 дней после фотосессии вы получите ссылку на Яндекс Диск с 50-60 обработанными фотографиями
  • Фотосессию можно продлить по вашему желанию (стоимость дополнительного часа — €250)
  • Можно пригласить визажиста (стоимость макияжа — €150) и парикмахера (€150) для создания образа (макияж+прическа вместе — €250), а также организовать фотосъёмку на ретроскутере Vespa или ретроавто Fiat 500
  • Расходы в кафе в стоимость не входят

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Чао! Меня зовут Наталия, и я фотограф в Италии с опытом работы более 7 лет. Моя страсть к фотографии родилась во время проживания на острове Бали в Индонезии. Красота этого
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острова вдохновляет и способствует творчеству и занятию искусством. Именно здесь я решила получить свое второе образование — в институте искусств Индонезии — и изучать фотографию. С тех пор увлечение переросло в работу: множество съёмок по всему миру, публикации в журналах, с успехом прошла моя персональная фотовыставка. С 2016 года живу и работаю в Риме.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Екатерина
Спасибо большое за съемку и рекомендации по дальнейшим действиям. Мне очень понравилось. Фотки пока не готовы, но есть пара на телефон))
Спасибо большое за съемку и рекомендации по дальнейшим действиям. Мне очень понравилось. Фотки пока не готовы, но есть пара на телефон))
Спасибо большое за съемку и рекомендации по дальнейшим действиям. Мне очень понравилось. Фотки пока не готовы, но есть пара на телефон))
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Е
Очень хорошо!
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