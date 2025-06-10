Погрузитесь в атмосферу Вечного города, наслаждаясь индивидуальной фотосессией. Прогулка по живописным улочкам Рима, выбор из множества знаменитых локаций и помощь в позировании. Воспоминания о поездке останутся с вами в виде ярких фотографий. Насладитесь чашечкой итальянского кофе или джелато, открывая для себя уникальные места. Фотосессия проходит на профессиональную камеру, а результатом станут 50-60 обработанных снимков

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Приглашаю вас на незабываемую фотопрогулку, во время которой я запечатлею на камеру ваши яркие эмоции. Во время часовой фотосессии мы успеем посетить 1-2 римских локации, прогуляться по красочным мощёным улочкам и выпить чашечку настоящего итальянского кофе или попробовать джелато. По ходу прогулки я расскажу вам о самых удивительных местах Вечного города и вкуснейших ресторанах.

На ваш выбор список достопримечательностей:

Колизей + Римский Форум

Фонтан Треви + Испанская лестница

Пантеон + площадь Навона

Замок Святого Ангела + Ватикан

Трастевере

Фонтан Треви + Пантеон

Площадь Навона + замок Святого Ангела

Вилла Боргезе

Не переживайте, если это ваша первая фотосессия. Я с удовольствием научу вас позированию и помогу подобрать наряд.

Организационные детали