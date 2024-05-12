1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Рим с высоты птичьего полета: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в романтику Рима, прогуливаясь по его холмам и наслаждаясь захватывающими видами. Подарите себе незабываемые моменты с высоты птичьего полета
Начало: Площадь Венеции
10 июня в 08:00
14 июня в 08:30
€177 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€188 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: Метро Colli Albani
10 июня в 10:30
14 июня в 10:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Прекрасные и романтичные уголки города вдали от туристических маршрутов
Начало: В районе Circo Massimo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
Погрузиться в средневековую историю города и отдохнуть в оздоровительных термах
Начало: Ж/д станция Витербо Римские Ворота
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от €85 за человека
Индивидуальная
8 часов
Термальные воды этрусков
Сопровождение в оздоровительные «Terme dei Papi» в Витербо
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от €59 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рим с нуля: рождественские истории
Знакомство со столицей католического рождества
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
€225 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Окунуться в итальянский колорит и пофотографироваться в лучших локациях Вечного города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana12 мая 2024Замечательная прогулка! 😍У Ольги легкая подача информации, при этом очень интересно!!
- ДДарья6 мая 2024Спасибо за приятную прогулку, не ного иной взгляд на Рим. С удовольствием прогулялись по тихим местам, оценили потрясающие виды, узнали много нового. Рекомендуем
- ВВиктор2 мая 2024Отличный гид, отличная экскурсия. Останетесь довольны
- RR2 мая 2024Нам понравилась фото прогулка с Алексеем. Он доброжелательный и отзывчивый человек, который всегда шел навстречу нашим пожеланиям. Мы увидели новые панорамные виды города. Время пролетело незаметно. Алексей даже подарил нам свой зонтик, потому что начался дождь. Рекомендую!
- GGanna27 апреля 2024Прекрасная прогулка по самой древней в мире дороге верхом на замечательных и послушных лошадях с великолепными и знающими сопровождающими. Свежий воздух, история, лошади - восхитительное, приятное и полезное времяпрепровождение!
- AAnna5 апреля 2024Все супер, спасибо за прекрасно проведенное время 🫶
- ЕЕкатерина27 марта 2024Мы в восторге от фотосессии! Леша - классный фотограф и приятный собеседник, с удовольствием прогулялись, пообщались, сфотографировались) Очень довольны результатом, память на всю жизнь❤️
- ООльга11 марта 2024Спасибо огромное за интересную экскурсию, Ольга - профессионал своего дела.
- ААлевтина18 января 2024Нам очень понравилось экскурсия. Светлана -прекрасный рассказчик, имеет обширный кругозор и с удовольствием делится своими знаниями! Все продумано до мелочей!
- ППавел23 сентября 2023В самую первую нашу поездку в Рим мы с моей невестой в качестве первой же экскурсии выбрали поездку на лошадях.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Романтические»
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