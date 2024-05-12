Романтические экскурсии по Риму

Найдено 10 экскурсий в категории «Романтические» в Риме на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рим с высоты птичьего полета
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Рим с высоты птичьего полета: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в романтику Рима, прогуливаясь по его холмам и наслаждаясь захватывающими видами. Подарите себе незабываемые моменты с высоты птичьего полета
Начало: Площадь Венеции
10 июня в 08:00
14 июня в 08:30
177 за всё до 4 чел.
Волшебство вечернего Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
188 за всё до 4 чел.
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в Вечном городе
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: Метро Colli Albani
10 июня в 10:30
14 июня в 10:00
134 за всё до 4 чел.
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Прекрасные и романтичные уголки города вдали от туристических маршрутов
Начало: В районе Circo Massimo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
94 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по утреннему Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
21 отзыв
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
130 за всё до 3 чел.
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
Погрузиться в средневековую историю города и отдохнуть в оздоровительных термах
Начало: Ж/д станция Витербо Римские Ворота
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 85 за человека
Термальные воды этрусков
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Термальные воды этрусков
Сопровождение в оздоровительные «Terme dei Papi» в Витербо
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 59 за всё до 3 чел.
Рим с нуля: рождественские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Рим с нуля: рождественские истории
Знакомство со столицей католического рождества
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
225 за всё до 2 чел.
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Окунуться в итальянский колорит и пофотографироваться в лучших локациях Вечного города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatiana
    12 мая 2024
    Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
    Замечательная прогулка! 😍У Ольги легкая подача информации, при этом очень интересно!!
  • Д
    Дарья
    6 мая 2024
    Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
    Спасибо за приятную прогулку, не ного иной взгляд на Рим. С удовольствием прогулялись по тихим местам, оценили потрясающие виды, узнали много нового. Рекомендуем
  • В
    Виктор
    2 мая 2024
    Волшебство вечернего Рима
    Отличный гид, отличная экскурсия. Останетесь довольны
  • R
    R
    2 мая 2024
    Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
    Нам понравилась фото прогулка с Алексеем. Он доброжелательный и отзывчивый человек, который всегда шел навстречу нашим пожеланиям. Мы увидели новые панорамные виды города. Время пролетело незаметно. Алексей даже подарил нам свой зонтик, потому что начался дождь. Рекомендую!
  • G
    Ganna
    27 апреля 2024
    Конная прогулка в Вечном городе
    Прекрасная прогулка по самой древней в мире дороге верхом на замечательных и послушных лошадях с великолепными и знающими сопровождающими. Свежий воздух, история, лошади - восхитительное, приятное и полезное времяпрепровождение!
  • A
    Anna
    5 апреля 2024
    Конная прогулка в Вечном городе
    Все супер, спасибо за прекрасно проведенное время 🫶
    Все супер, спасибо за прекрасно проведенное время 🫶
  • Е
    Екатерина
    27 марта 2024
    Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
    Мы в восторге от фотосессии! Леша - классный фотограф и приятный собеседник, с удовольствием прогулялись, пообщались, сфотографировались) Очень довольны результатом, память на всю жизнь❤️
    Мы в восторге от фотосессии! Леша - классный фотограф и приятный собеседник, с удовольствием прогулялись, пообщалисьМы в восторге от фотосессии! Леша - классный фотограф и приятный собеседник, с удовольствием прогулялись, пообщалисьМы в восторге от фотосессии! Леша - классный фотограф и приятный собеседник, с удовольствием прогулялись, пообщались
  • О
    Ольга
    11 марта 2024
    Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
    Спасибо огромное за интересную экскурсию, Ольга - профессионал своего дела.
  • А
    Алевтина
    18 января 2024
    Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
    Нам очень понравилось экскурсия. Светлана -прекрасный рассказчик, имеет обширный кругозор и с удовольствием делится своими знаниями! Все продумано до мелочей!
  • П
    Павел
    23 сентября 2023
    Конная прогулка в Вечном городе
    В самую первую нашу поездку в Рим мы с моей невестой в качестве первой же экскурсии выбрали поездку на лошадях.
    читать дальше

    Всё очень понравилось, организация была отличной! Владислав - приятный человек, интересный рассказчик, создал нам отличное настроение, организовал замечательную легкую прогулку с красивыми видами, а после нее угостил вкусным кофе:) P.S. Экскурсия у нас была год назад, и, как это обычно бывает, сразу оставить хороший отзыв просто не дошли руки, а потом забылось. Но даже спустя год - с удовольствием это сделаю!

    В самую первую нашу поездку в Рим мы с моей невестой в качестве первой же экскурсииВ самую первую нашу поездку в Рим мы с моей невестой в качестве первой же экскурсииВ самую первую нашу поездку в Рим мы с моей невестой в качестве первой же экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Романтические»

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  4. Конная прогулка в Вечном городе
  5. Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
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  5. Колизей
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  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Романтические" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 59 до 225. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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