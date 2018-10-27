Мы отправимся на вечернюю прогулку по прекрасному Риму.
После заката, когда спадает жара, город преображается, а фонари и подсветка превращают его в сказочную страну.
Я покажу вам многие достопримечательности Рима, расскажу вам про их секреты, которые в свете луны точно прибавят в крови адреналина.
Мы пройдёмся по Капитолийскому холму, вокруг мистического Пантеона, узнаем многие тайны замка Святого Ангела.
После заката, когда спадает жара, город преображается, а фонари и подсветка превращают его в сказочную страну.
Я покажу вам многие достопримечательности Рима, расскажу вам про их секреты, которые в свете луны точно прибавят в крови адреналина.
Мы пройдёмся по Капитолийскому холму, вокруг мистического Пантеона, узнаем многие тайны замка Святого Ангела.
Описание экскурсииЭкскурсия для тех, кто любит вечерние и ночные прогулки. Вечерний Рим невероятно красивый. Вы в этом убедитесь, совершив с нами ночную прогулку по самым красивым местам Рима. Нужно только включить ваше воображение и настроиться на восприятие ночной римской сказки. Мы начнем наше вечернее путешествие с Испанской площади с крачивым фонтаном Баркачча. Испанская площадь, нарядную, всегда элегантную, легкая как бабочка. Она очарует Вас белой лестницей из травертина, ступени которой похожи на волны, плавно стекающие к фонтану "Баркачча" в виде белой изящной лодочки, погруженной в лазурную журчащую воду. Но впереди нас ждет самый главный и прекрасный фонтан — фонтан "Треви" — гимн воде и акведукам Рима. Затем мы следуем к Храму всех богов — Пантеону. В ночи он представляется огромным живым существом, и кажется, что из-за колонн его портика, вдруг вылетят ночные птицы, которые как духи Пантеона охраняют его границы или из древних дверей, одних из самых древних дверей Рима, выйдут скелеты, захороненных здесь в начале 7 века святых христианских великомучеников. Пьяцца Навона сразу ошеломит Вас возвышающимся посередине фонтаном "Четырех рек". А дальше наш путь лежит к древнему замку, крепости, усыпальнице, резиденции пап римских, тюрьме, сокровищнице ватиканских ценностей, музею; и все эти функции выполняло одно и то же здание — Замок св. Ангела. Как он прекрасно смотрится в ночном свете на фоне моста и Тибра. Ну а потом мы отправимся вдоль стены знаменитого пассето — укрепленного коридора, соединяющего замок с Ватиканом, по которому в средние века папы римские бегали от врагов, в то время Замок Святого Ангела служил им надежным убежищем. Ватикан, Собор Св. Петра имеет свои легенды и тайны и вы услышите интересные истории об этом загадочном государстве и услышите вечернее журчание его таинистыенных фонтанов на площади св. Петра.
С понедельника по воскресенье с 18.00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Испанская площадь
- Фонтан Треви
- Площадь Колонна
- Храм Божественного Адриана
- Пантеон
- Площадь Навона
- Замок святого Ангела
- Площадь и Базилика Святого Петра
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты
- Перекусы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza Spagna
Завершение: Площдь св. Петра. Ватикан
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье с 18.00.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Виктория была нашим гидом. И нам очень было интересно, хотя много информации, но она преподнесла очень доступно и запоминающееся. И сам Рим бесподобен особенно ночью. Спасибо.
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М
Виктория была нашим гидом. И нам очень было интересно, хотя много информации, но она преподнесла очень доступно и запоминающееся. И сам Рим бесподобен особенно ночью. Спасибо.
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Б
Наш экскурсовод Виктория-человек с бездонным кладезем знаний по истории Рима! Очень обаятельная женщина! И экскурсию могла бы проводить бесконечно! Всем рекомендуем!!!
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Б
Наш экскурсовод Виктория-человек с бездонным кладезем знаний по истории Рима! Очень обаятельная женщина! И экскурсию могла бы проводить бесконечно! Всем рекомендуем!!!
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n
Было очень интересно и познавательно!
Гид Виктория построила экскурсию, учитывая наши пожелания.
Много интересных и загадочных историй нам рассказала.
Гид Виктория построила экскурсию, учитывая наши пожелания.
Много интересных и загадочных историй нам рассказала.
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В
Это было очень здорово! Спасибо огромное гиду! Это была одна из самых ярких экскурсий 🙏
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