Экскурсия для тех, кто любит вечерние и ночные прогулки. Вечерний Рим невероятно красивый. Вы в этом убедитесь, совершив с нами ночную прогулку 👣 по самым красивым местам Рима. Нужно только включить ваше воображение и настроиться на восприятие ночной римской сказки.

Мы начнем наше вечернее путешествие с Народной площади и с Северных Ворот. Я расскажу вам древнее предание о возникновении Базилики Санта Мария дель Попполо на месте гробницы Нерона и срубленного ореха, в котором водились черные вороны и нечистая сила и при при ночном освещении эта история 📖 покажется вам очаровательным ужастиком, а вы в своем организме почувствуйте прилив адреналина. А от легенды о "Кривой стене", находящейся рядом с Народной площадью и являющейся частью древней Аврелиановой стены, в ваших жилах похолодеет кровь. История о легендарной экстравагантной Шведской королеве Кристине, въезжавшей в эти ворота, тоже повысит ваш тонус.

Далее мы поднимемся на живописный холм Пинчио по Наполеоновской лестнице, и вы увидите Вечный город 🏙️ со смотровой площадки, откуда открывается ошеломляюще прекрасный вид на ночной Рим, сверкающий огнями.

Затем отправимся по живописной дороге, справа от которой будут нас сопровождать ночные огни Рима и невероятно красивые 🤩 ночные пейзажи, на Испанскую площадь, нарядную, всегда элегантную, легкую как бабочка. Она очарует Вас белой лестницей из травертина, ступени которой похожи на волны, плавно стекающие к фонтану ⛲ "Баркачча" в виде белой изящной лодочки, погруженной в лазурную журчащую воду.

Но впереди нас ждет самый главный и прекрасный фонтан — фонтан "Треви" — гимн воде и акведукам Рима.

Затем мы следуем к Храму всех богов — Пантеону. В ночи он представляется огромным живым существом, и кажется, что из-за колонн его портика, вдруг вылетят ночные птицы, которые как духи Пантеона охраняют его границы или из древних дверей, одних из самых древних дверей Рима, выйдут скелеты, захороненных здесь в начале 7 века святых христианских великомучеников.

Пьяцца Навона сразу ошеломит Вас возвышающимся посередине фонтаном "Четырех рек".

А дальше наш путь лежит к древнему замку, крепости, усыпальнице, резиденции пап римских, тюрьме, сокровищнице ватиканских ценностей, музею; и все эти функции выполняло одно и то же здание — Замок 🏰 св. Ангела. Как он прекрасно смотрится в ночном свете на фоне моста и Тибра.

Ну а потом мы отправимся вдоль стены знаменитого пассето — укрепленного коридора, соединяющего замок с Ватиканом, по которому в средние века папы римские бегали от врагов, в то время Замок Святого Ангела служил им надежным убежищем. Ватикан, Собор Св. Петра имеет свои легенды и тайны и вы тоже услышите о них.

Капитолийский холм, римские и императорские форумы, красавец Колизей - это тоже составляющая часть нашей ночной прогулки по Риму, при свете луны, таинственном свете фонарей они кажутся еще более загадочными и древними.