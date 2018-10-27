Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся на вечернюю прогулку по прекрасному Риму.



После заката, когда спадает жара, город преображается, а фонари и подсветка превращают его в сказочную страну.



Я покажу вам многие достопримечательности Рима, расскажу вам про их секреты, которые в свете луны точно прибавят в крови адреналина.



Мы пройдёмся по Капитолийскому холму, вокруг мистического Пантеона, узнаем многие тайны замка Святого Ангела. 5 10 отзывов

Mauter Ваш гид в Риме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €267 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 10 отзывов 🇷🇺 русский 3.5 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Экскурсия для тех, кто любит вечерние и ночные прогулки. Вечерний Рим невероятно красивый. Вы в этом убедитесь, совершив с нами ночную прогулку по самым красивым местам Рима. Нужно только включить ваше воображение и настроиться на восприятие ночной римской сказки. Мы начнем наше вечернее путешествие с Испанской площади с крачивым фонтаном Баркачча. Испанская площадь, нарядную, всегда элегантную, легкая как бабочка. Она очарует Вас белой лестницей из травертина, ступени которой похожи на волны, плавно стекающие к фонтану "Баркачча" в виде белой изящной лодочки, погруженной в лазурную журчащую воду. Но впереди нас ждет самый главный и прекрасный фонтан — фонтан "Треви" — гимн воде и акведукам Рима. Затем мы следуем к Храму всех богов — Пантеону. В ночи он представляется огромным живым существом, и кажется, что из-за колонн его портика, вдруг вылетят ночные птицы, которые как духи Пантеона охраняют его границы или из древних дверей, одних из самых древних дверей Рима, выйдут скелеты, захороненных здесь в начале 7 века святых христианских великомучеников. Пьяцца Навона сразу ошеломит Вас возвышающимся посередине фонтаном "Четырех рек". А дальше наш путь лежит к древнему замку, крепости, усыпальнице, резиденции пап римских, тюрьме, сокровищнице ватиканских ценностей, музею; и все эти функции выполняло одно и то же здание — Замок св. Ангела. Как он прекрасно смотрится в ночном свете на фоне моста и Тибра. Ну а потом мы отправимся вдоль стены знаменитого пассето — укрепленного коридора, соединяющего замок с Ватиканом, по которому в средние века папы римские бегали от врагов, в то время Замок Святого Ангела служил им надежным убежищем. Ватикан, Собор Св. Петра имеет свои легенды и тайны и вы услышите интересные истории об этом загадочном государстве и услышите вечернее журчание его таинистыенных фонтанов на площади св. Петра.

С понедельника по воскресенье с 18.00. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Испанская площадь

Фонтан Треви

Площадь Колонна

Храм Божественного Адриана

Пантеон

Площадь Навона

Замок святого Ангела

Площадь и Базилика Святого Петра Что включено Услуги гида Что не входит в цену Обед

Билеты

Перекусы Где начинаем и завершаем? Начало: Piazza Spagna Завершение: Площдь св. Петра. Ватикан Когда и сколько длится? Когда: С понедельника по воскресенье с 18.00. Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.