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Таинство Ночного Рима

5
12 отзывов
Виктория М.
Виктория М. – Гид из Рима
Мы отправимся на вечернюю прогулку 👣 по прекрасному Риму.

После заката, когда спадает жара, город 🏙️ преображается, а фонари и подсветка превращают его в сказочную страну.

Я покажу вам многие достопримечательности 🏛️ Рима, расскажу вам про их секреты, которые в свете луны точно прибавят в крови адреналина.

Мы пройдёмся по Капитолийскому холму, вокруг мистического Пантеона, узнаем многие тайны замка Святого Ангела.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €125 за экскурсию

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Таинство Ночного Рима
Таинство Ночного Рима

Что вы увидите

  • Колизей (внешний обзор)
  • Римские форумы (внешний обзор)
  • Площадь Венеции
  • Капитолийский холм
  • Фонтан Треви
  • Храм Божественного Адриана
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Замок святого Ангела
  • Площадь и Базилика Святого Петра
Экскурсия для тех, кто любит вечерние и ночные прогулки. Вечерний Рим невероятно красивый. Вы в этом убедитесь, совершив с нами ночную прогулку 👣 по самым красивым местам Рима. Нужно только включить ваше воображение и настроиться на восприятие ночной римской сказки.
Мы начнем наше вечернее путешествие с Народной площади и с Северных Ворот. Я расскажу вам древнее предание о возникновении Базилики Санта Мария дель Попполо на месте гробницы Нерона и срубленного ореха, в котором водились черные вороны и нечистая сила и при при ночном освещении эта история 📖 покажется вам очаровательным ужастиком, а вы в своем организме почувствуйте прилив адреналина. А от легенды о "Кривой стене", находящейся рядом с Народной площадью и являющейся частью древней Аврелиановой стены, в ваших жилах похолодеет кровь. История о легендарной экстравагантной Шведской королеве Кристине, въезжавшей в эти ворота, тоже повысит ваш тонус.
Далее мы поднимемся на живописный холм Пинчио по Наполеоновской лестнице, и вы увидите Вечный город 🏙️ со смотровой площадки, откуда открывается ошеломляюще прекрасный вид на ночной Рим, сверкающий огнями.
Затем отправимся по живописной дороге, справа от которой будут нас сопровождать ночные огни Рима и невероятно красивые 🤩 ночные пейзажи, на Испанскую площадь, нарядную, всегда элегантную, легкую как бабочка. Она очарует Вас белой лестницей из травертина, ступени которой похожи на волны, плавно стекающие к фонтану ⛲ "Баркачча" в виде белой изящной лодочки, погруженной в лазурную журчащую воду.
Но впереди нас ждет самый главный и прекрасный фонтан — фонтан "Треви" — гимн воде и акведукам Рима.
Затем мы следуем к Храму всех богов — Пантеону. В ночи он представляется огромным живым существом, и кажется, что из-за колонн его портика, вдруг вылетят ночные птицы, которые как духи Пантеона охраняют его границы или из древних дверей, одних из самых древних дверей Рима, выйдут скелеты, захороненных здесь в начале 7 века святых христианских великомучеников.
Пьяцца Навона сразу ошеломит Вас возвышающимся посередине фонтаном "Четырех рек".
А дальше наш путь лежит к древнему замку, крепости, усыпальнице, резиденции пап римских, тюрьме, сокровищнице ватиканских ценностей, музею; и все эти функции выполняло одно и то же здание — Замок 🏰 св. Ангела. Как он прекрасно смотрится в ночном свете на фоне моста и Тибра.
Ну а потом мы отправимся вдоль стены знаменитого пассето — укрепленного коридора, соединяющего замок с Ватиканом, по которому в средние века папы римские бегали от врагов, в то время Замок Святого Ангела служил им надежным убежищем. Ватикан, Собор Св. Петра имеет свои легенды и тайны и вы тоже услышите о них.
Капитолийский холм, римские и императорские форумы, красавец Колизей - это тоже составляющая часть нашей ночной прогулки по Риму, при свете луны, таинственном свете фонарей они кажутся еще более загадочными и древними.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Билеты
  • Перекусы
Начало
🚩 Народная площадь, у главного входа на площадь.
Место завершения
🏁 Площдь св. Петра. Ватикан
Таинство Ночного Рима
Таинство Ночного Рима
Таинство Ночного Рима
Таинство Ночного Рима
Таинство Ночного Рима

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория М.
Виктория М.
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12 отзывов оставили туристы

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