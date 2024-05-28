Экскурсии по набережной Рима

Найдено 13 экскурсий в категории «Набережная» в Риме на русском языке, цены от €7, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классический Рим на автомобиле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
«Загадаете желание у фонтана Треви, рассмотрите мост с фигурами ангелов перед величественной крепостью и впечатлитесь романтичной набережной реки Тибр»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 278265 за всё до 7 чел.
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
37 отзывов
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
«Мы прогуляемся по набережной, посмотрим на крошечный остров Тиберина, а затем отправимся петлять по узким улочкам, то и дело отыскивая затерянные средневековые церкви, лавочки и колоритные таверны, где вершилась история Рима»
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
45 за человека
Рим - живая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
126 отзывов
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
«И так из эпохи в эпоху, от одного архитектурного памятника к другому, от площади к площади, мы выйдем на набережную Тибра — в тень римских платанов»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
139 за всё до 4 чел.
Тайны и легенды Замка Святого Ангела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Увлекательная экскурсия по Замку Святого Ангела в Риме
Откройте для себя тайны Замка Святого Ангела в Риме на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его владельцах, узниках и потайных ходах
Начало: Перед входом в замок св. Ангела
«В двух шагах от Ватикана, на набережной Тибра расположился не просто замок, но величественное сооружение, в истории которого переплелись события двух тысячелетий»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Сквозь эпохи к началу основания Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
«• Прогуливаясь по набережной мимо острова Тиберина, напоминающего корабль, дойдем до Храма Геркулеса — cамого древнего мраморного здания, сохранившегося до наших дней»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
160 за всё до 3 чел.
Рим с привидениями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
«Таинственный жёлтый свет фонарей преображает старинные улицы и площади, а тени дворцов и платанов вдоль набережной Тибра обретают странные формы»
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
105 за всё до 5 чел.
По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Тайны озера Албано: от затонувших кораблей до резиденции Папы
Откройте для себя загадочный мир озера Албано и его окрестностей, полный историй и живописных видов
«На противоположном берегу озера — городок Дженцано, вот уже 200 лет, в июне, во время праздника инфиората превращается в разноцветный ковер»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
296 за всё до 4 чел.
Рим на автомобиле в лучах заката
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
«Дальше наш путь пройдет по набережной, подсвеченной сотнями огней и светом закатного неба»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
282 за всё до 4 чел.
Холм Авентин: гармония природы и истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Холм Авентин: гармония природы и истории
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
10 июня в 15:00
12 июня в 09:30
80 за всё до 5 чел.
Камера, мотор, Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Камера, мотор, Рим
Почувствовать себя героем главных фильмов мирового кинематографа
Начало: На площади Испании (Piazza di Spagna)
«А завершится наша кинопрогулка на набережной Тибра и Понте Систо, где вы узнаете, как топили в реке Aston Martin Джеймса Бонда во время съёмок боевика «Агент 007: СПЕКТР»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
147 за всё до 4 чел.
Рим без людей
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Рим без людей: уникальная утренняя прогулка по величественному городу
Представьте, как вы пьете ароматный итальянский кофе на пустынной Испанской лестнице, наслаждаясь тишиной и красотой Рима
Начало: В районе piazza Venezia
«После этого мы пройдём по знаменитой своими антикварными магазинчиками улице Коронари, которая приведёт нас к великому и ужасному замку Святого Ангела на набережной Тибра»
1 сен в 05:00
2 сен в 05:00
400 за всё до 3 чел.
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Начало: Piazza di S. Marco, 47, 00186 Roma RM, Italy
«Подъем на холм мы оставим на конец экскурсии и отправимся к живописной набережной реки Тибр»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Рим с привидениями
    Супер экскурсия! Интересно и позитивно. Спасибо еще раз Вероника за душевный вечер
  • Е
    Евгений
    26 мая 2024
    Классический Рим на автомобиле
    Все прошло очень замечательно. Елена - отличный гид, очень интересно провела экскурсию.
  • G
    Galina
    22 мая 2024
    Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
    Очень комфортно и красиво
    Очень комфортно и красиво
  • В
    Виталий
    12 мая 2024
    Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
    Прекрасная прогулка с Нино. Оч приятная в общении девушка. Маршрут был сформирован отлично. Куча новых знаний.
  • а
    арсоу
    8 мая 2024
    Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
    Гид Элеонора. Знание материала на 5+ Коммуникабельность 5+ Маршрут 5+
  • R
    R
    2 мая 2024
    Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
    Нам понравилась фото прогулка с Алексеем. Он доброжелательный и отзывчивый человек, который всегда шел навстречу нашим пожеланиям. Мы увидели новые панорамные виды города. Время пролетело незаметно. Алексей даже подарил нам свой зонтик, потому что начался дождь. Рекомендую!
  • У
    Ульяна
    30 апреля 2024
    Сквозь эпохи к началу основания Рима
    Чудесная душевная экскурсия с замечательным гидом и знатоком! 💓
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Рим с привидениями
    Большое спасибо Веронике за интересно и с пользой проведенное время. Отдельное спасибо за адаптивность. Я была на экскурсии с ребенком
    читать дальше

    5 лет, не самый усидчивый и внимательный турист. Но Веронике удалось заинтересовать ребенка и всколыхнуть его вообраденте так, что еще несколько дней он сам уже, непрерывно сочинял истории на основе рассказов Вероники. А дух Юлия Цезаря сопровождал нас в каждый вечер на последующих самостоятельных прогулках по городу:). Отдельно хочется отметить глубокое знание истории и любовь в городу, которая передалась и нам. Очень надеемся на новые встречи и от души рекомендуем Веронику, как профи своего дела, неравнодушного и ответственного человека.

  • Н
    Николай
    26 апреля 2024
    По берегу озера Албано к тайнам затонувших кораблей
    Когда вы устанете от созерцания несметных сокровищ римской архитектуры, смело отправляйтесть вместе с Натальей древней Аппиевой дорогой в интереснейшее путешествие
    читать дальше

    по живописнейшим пригородам Рима, утопающим в зелени лесов, дарящим прохладу, заключенную в лазурных водах вулканических озер. Очень рекомендую Наталью как компетентного краеведа и очень душевного и отзывчивого человека!

  • O
    Olga
    10 апреля 2024
    Тайны и легенды Замка Святого Ангела
    Моя экскурсия с Нелли в замок Святого Ангела к сожалению состоялась только частично, ввиду непредвиденных обстоятельств нам не удалось попасть
    читать дальше

    в замок, почти сразу после того как мы вошли, была объявлена эвакуация. Но со стороны Нелли все было сделано максимально профессионально, она все равно рассказала мне достаточно много, о чем можно было рассказать не заходя в замок. Мы прогулялись вокруг, выпили кофе и Нелли рассказала очень много интересного, что я конечно обязательно в следующую мою поездку хочу закончить экскурсию и все таки полноценно погулять по замку с экскурсией

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Классический Рим на автомобиле
  2. Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
  3. Рим - живая история
  4. Тайны и легенды Замка Святого Ангела
  5. Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Набережная" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 7 до 400 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 412 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Риме, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Рима. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам