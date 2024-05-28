1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
«Загадаете желание у фонтана Треви, рассмотрите мост с фигурами ангелов перед величественной крепостью и впечатлитесь романтичной набережной реки Тибр»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 278€265 за всё до 7 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
«Мы прогуляемся по набережной, посмотрим на крошечный остров Тиберина, а затем отправимся петлять по узким улочкам, то и дело отыскивая затерянные средневековые церкви, лавочки и колоритные таверны, где вершилась история Рима»
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
«И так из эпохи в эпоху, от одного архитектурного памятника к другому, от площади к площади, мы выйдем на набережную Тибра — в тень римских платанов»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Замку Святого Ангела в Риме
Откройте для себя тайны Замка Святого Ангела в Риме на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его владельцах, узниках и потайных ходах
Начало: Перед входом в замок св. Ангела
«В двух шагах от Ватикана, на набережной Тибра расположился не просто замок, но величественное сооружение, в истории которого переплелись события двух тысячелетий»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
«• Прогуливаясь по набережной мимо острова Тиберина, напоминающего корабль, дойдем до Храма Геркулеса — cамого древнего мраморного здания, сохранившегося до наших дней»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
«Таинственный жёлтый свет фонарей преображает старинные улицы и площади, а тени дворцов и платанов вдоль набережной Тибра обретают странные формы»
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
€105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайны озера Албано: от затонувших кораблей до резиденции Папы
Откройте для себя загадочный мир озера Албано и его окрестностей, полный историй и живописных видов
«На противоположном берегу озера — городок Дженцано, вот уже 200 лет, в июне, во время праздника инфиората превращается в разноцветный ковер»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€296 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
«Дальше наш путь пройдет по набережной, подсвеченной сотнями огней и светом закатного неба»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€282 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Холм Авентин: гармония природы и истории
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
10 июня в 15:00
12 июня в 09:30
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Камера, мотор, Рим
Почувствовать себя героем главных фильмов мирового кинематографа
Начало: На площади Испании (Piazza di Spagna)
«А завершится наша кинопрогулка на набережной Тибра и Понте Систо, где вы узнаете, как топили в реке Aston Martin Джеймса Бонда во время съёмок боевика «Агент 007: СПЕКТР»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€147 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рим без людей: уникальная утренняя прогулка по величественному городу
Представьте, как вы пьете ароматный итальянский кофе на пустынной Испанской лестнице, наслаждаясь тишиной и красотой Рима
Начало: В районе piazza Venezia
«После этого мы пройдём по знаменитой своими антикварными магазинчиками улице Коронари, которая приведёт нас к великому и ужасному замку Святого Ангела на набережной Тибра»
1 сен в 05:00
2 сен в 05:00
€400 за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Начало: Piazza di S. Marco, 47, 00186 Roma RM, Italy
«Подъем на холм мы оставим на конец экскурсии и отправимся к живописной набережной реки Тибр»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€7 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Супер экскурсия! Интересно и позитивно. Спасибо еще раз Вероника за душевный вечер
- ЕЕвгений26 мая 2024Все прошло очень замечательно. Елена - отличный гид, очень интересно провела экскурсию.
- GGalina22 мая 2024Очень комфортно и красиво
- ВВиталий12 мая 2024Прекрасная прогулка с Нино. Оч приятная в общении девушка. Маршрут был сформирован отлично. Куча новых знаний.
- аарсоу8 мая 2024Гид Элеонора. Знание материала на 5+ Коммуникабельность 5+ Маршрут 5+
- RR2 мая 2024Нам понравилась фото прогулка с Алексеем. Он доброжелательный и отзывчивый человек, который всегда шел навстречу нашим пожеланиям. Мы увидели новые панорамные виды города. Время пролетело незаметно. Алексей даже подарил нам свой зонтик, потому что начался дождь. Рекомендую!
- УУльяна30 апреля 2024Чудесная душевная экскурсия с замечательным гидом и знатоком! 💓
- ААнастасия30 апреля 2024Большое спасибо Веронике за интересно и с пользой проведенное время. Отдельное спасибо за адаптивность. Я была на экскурсии с ребенком
- ННиколай26 апреля 2024Когда вы устанете от созерцания несметных сокровищ римской архитектуры, смело отправляйтесть вместе с Натальей древней Аппиевой дорогой в интереснейшее путешествие
- OOlga10 апреля 2024Моя экскурсия с Нелли в замок Святого Ангела к сожалению состоялась только частично, ввиду непредвиденных обстоятельств нам не удалось попасть
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Набережная»
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