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5 лет, не самый усидчивый и внимательный турист. Но Веронике удалось заинтересовать ребенка и всколыхнуть его вообраденте так, что еще несколько дней он сам уже, непрерывно сочинял истории на основе рассказов Вероники. А дух Юлия Цезаря сопровождал нас в каждый вечер на последующих самостоятельных прогулках по городу:). Отдельно хочется отметить глубокое знание истории и любовь в городу, которая передалась и нам. Очень надеемся на новые встречи и от души рекомендуем Веронику, как профи своего дела, неравнодушного и ответственного человека.