За стенами замка — история Рима как на ладони.
Здесь папы бежали по тайному ходу, пушечные ядра врезались в мрамор, и император Адриан задумывал свою гробницу.
Мы расскажем, как мавзолей стал крепостью, тюрьма — музеем, и почему ангел на крыше хранит Вечный город. А с верхней террасы откроется панорама, которую вы ещё не видели.
Описание экскурсии
- Начнём путь в замок по спиральному туннелю мавзолея.
- Вы посмотрите на античную катапульту.
- Пройдёте все уровни замка и побываете у усыпальницы императора Адриана.
- Посетите четыре бастиона крепости, откуда открывается панорама на Рим.
- Увидите папскую сокровищницу.
- Полюбуетесь фресками 16 века в апартаментах пап.
- Заглянете в зал суда и помещения, где находились узники.
- Насладитесь видом с террасы на Рим и Ватикан.
Вы узнаете:
- об императоре Адриане.
- перестройке мавзолея в замок.
- названии этого места.
- правлении пап: кто прятался в замке и почему.
- судьбе знаменитых узников.
- истории моста.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются отдельно — €16.
- В понедельник замок закрыт.
- При группе больше четырёх человек, гид использует микрофон, а туристам нужно приобрести наушники — €3.
- Экскурсия не подходит для путешественников с ограниченными возможностями передвижения.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€66
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Замок
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 50 туристов
Я приехала в Италию в 2005 году учиться в университете и сразу влюбилась в эту необыкновенно красивую страну и симпатичного итальянца. Окончила экономический факультет университета и вышла замуж. Поэтому не
