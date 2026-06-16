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Провёл экскурсии для 322 туристов

читать дальше уменьшить в себя знания о Вечном городе, словно губка. Я не профессиональный гид, но жажду делиться с людьми своей любовью к этому городу, потому провожу пешие прогулки. Жду вас на своей экскурсии!

Salve! Вот уже несколько лет я живу и учусь в Риме. Сколько себя помню — я всегда был в восторге от темы античного Рима и с самого юного возраста впитывал