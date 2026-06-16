Когда накатывает лёгкая усталость от образа возвышенного Рима, можно окунуться в захватывающий мир Рима без прикрас.
Эта экскурсия — набор забавных, страшных, а порой и безумных историй о том, как средневековые римляне боролись за власть, любили, верили и зарабатывали.
Город предстанет перед вами ареной политических интриг и настоящих баталий в череде удивительных событий.
Эта экскурсия — набор забавных, страшных, а порой и безумных историй о том, как средневековые римляне боролись за власть, любили, верили и зарабатывали.
Город предстанет перед вами ареной политических интриг и настоящих баталий в череде удивительных событий.
Описание экскурсии
Кампо-де-Фьори — начнём на площади цветов, в прошлом бывшей местом казней и постоянной клановой борьбы величайших родов Рима.
Пьяцца Навона. Выясним, как через публичные пространства распространяли свою власть члены рода Борджиа — одни из самых одиозных политиков в истории города.
Мост Святого Ангела. Поговорим о страшном бедствии чумы, галлюцинациях и прозвищах.
Замок Святого Ангела. Убедимся в крепкости фортификаций католической церкви.
Пассетто. Прочертим линию бегства Папы Римского из Ватикана, в случае угрозы для жизни.
Площадь Святого Петра. Закончим рассказом о том, как власть церкви установилась и как она удерживалась.
Вы узнаете
- Почему Священная Римская империя была не священной, не римской и не империей
- Как крестовые походы стали величайшей рекламной кампанией Средневековья
- Как можно освободить Иерусалим и стать антихристом
- Как стать Папой Римским через постель
- Кем на самом деле были самые влиятельные семьи Рима и при чём тут монголы
Организационные детали
Экскурсия рекомендуется взрослым и детям старше 14 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Кампо-де-Фьори
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадияр — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 322 туристов
Salve! Вот уже несколько лет я живу и учусь в Риме. Сколько себя помню — я всегда был в восторге от темы античного Рима и с самого юного возраста впитывал
Входит в следующие категории Рима
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