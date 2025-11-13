От главного католического храма до древних монастырей и легендарной крепости
Рим — сердце христианского мира, а 2025 — особый год для церкви. Для католиков это время — возможность получить прощение за грехи.
Приглашаем вас пройти дорогами паломников, прикоснуться к древним реликвиям и открыть католический Рим, который веками вдохновляет не только верующих. Атмосфера великого праздника наполняет город, и вы приобщитесь к этому действу.
5
3 отзыва
Описание экскурсии
Собор Святого Петра
Вы окажетесь в главном христианском храме мира — у гробницы апостола Петра перед шедеврами Микеланджело и Бернини. А при желании подниметесь под купол, который стал символом Вечного города.
Площадь Святого Петра
Мы поговорим о колоннадах Бернини, будто объятиях Церкви. О традиции папских благословений и египетском обелиске, который пережил тысячелетия.
Аббатство Тре Фонтане
Здесь, по преданию, был мучен апостол Павел, а из земли забили три источника. Тишина монастыря, аромат эвкалипта и древние реликвии создают ощущение паломничества во времени.
Замок Святого Ангела
Мавзолей Адриана, который стал папской крепостью. Легенда гласит, что сюда явился архангел Михаил, чтобы остановить чуму. С террасы вы увидите один из самых завораживающих видов Рима — купол Святого Петра и мост с ангелами над Тибром.
Вы узнаете:
зачем проводится Юбилейный год и почему он бывает только раз в 25 лет
как апостолы Пётр и Павел связали свою судьбу с Римом
какие тайны хранит архитектура собора и площади Святого Петра
как традиция паломничества изменила Рим и Европу
какие легенды связаны с коридорами понтификов
почему именно Рим стал духовной столицей христианства
и многое другое
Организационные детали
Дополнительно оплачивается подъём на купол собора — €15 за чел.
Программа может быть утомительной для детей младшего возраста
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€65
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Ottaviano
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 665 туристов
Ciao! Bonjour!
Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и читать дальше
других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм.
Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города.
Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Алёна
13 ноя 2025
Экскурсия с Софией — это не просто прогулка по Ватикану, а настоящее путешествие в историю и живое прикосновение к вечности. София — удивительный гид, умеющий соединить факты, легенды и душевное тепло в одно целое. Огромное спасибо.
S
Svetlana
31 окт 2025
Ирэна достаточно хорошо все объяснила и рассказала. Экскурсия была очень интересной. Познакомила с историей Ватикана и дала советы по посещению других интересных мест Рима.
A
ALIAKSEI
10 окт 2025
Большая благодарность экскурсоводу Ирене за проведённую экскурсию 09.10.2025, её высокий профессионализм, знание и подачу материала, эрудицию. Особенно хочу отметить её доброжелательность, чувство юмора. Легкая и приятная в общении. Сделала красивые снимки. С радостью будем рекомендовать всем своим друзьям! Спасибо!