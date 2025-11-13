Рим — сердце христианского мира, а 2025 — особый год для церкви. Для католиков это время — возможность получить прощение за грехи. Приглашаем вас пройти дорогами паломников, прикоснуться к древним реликвиям и открыть католический Рим, который веками вдохновляет не только верующих. Атмосфера великого праздника наполняет город, и вы приобщитесь к этому действу.

Описание экскурсии

Собор Святого Петра

Вы окажетесь в главном христианском храме мира — у гробницы апостола Петра перед шедеврами Микеланджело и Бернини. А при желании подниметесь под купол, который стал символом Вечного города.

Площадь Святого Петра

Мы поговорим о колоннадах Бернини, будто объятиях Церкви. О традиции папских благословений и египетском обелиске, который пережил тысячелетия.

Аббатство Тре Фонтане

Здесь, по преданию, был мучен апостол Павел, а из земли забили три источника. Тишина монастыря, аромат эвкалипта и древние реликвии создают ощущение паломничества во времени.

Замок Святого Ангела

Мавзолей Адриана, который стал папской крепостью. Легенда гласит, что сюда явился архангел Михаил, чтобы остановить чуму. С террасы вы увидите один из самых завораживающих видов Рима — купол Святого Петра и мост с ангелами над Тибром.

Вы узнаете:

зачем проводится Юбилейный год и почему он бывает только раз в 25 лет

как апостолы Пётр и Павел связали свою судьбу с Римом

какие тайны хранит архитектура собора и площади Святого Петра

как традиция паломничества изменила Рим и Европу

какие легенды связаны с коридорами понтификов

почему именно Рим стал духовной столицей христианства

и многое другое

Организационные детали