Тайны Колизея и древнего Рима: экскурсия по Палатину и Форуму

Откройте Колизей с новой стороны: выйдите на арену, где сражались гладиаторы, и поднимитесь на его уровни с потрясающими видами.
Продолжите экскурсию на Палатинском холме и узнайте мифы о рождении Рима, а затем прогуляйтесь по Римскому форуму, где вершилась судьба Империи. Каждое место заживёт перед вами рассказами гида.
Описание экскурсииЭксклюзивный взгляд на Колизей Получите уникальный доступ в самые закрытые части Колизея. Выйдите на арену, где сражались воины, и насладитесь панорамой древнего амфитеатра. Продолжите маршрут по 1-му и 2-му уровням, где сидели зрители, чтобы ощутить атмосферу великого зрелища. Легенды Палатинского холма Отправьтесь на Палатинский холм — место, где, по преданию, Ромул и Рем основали Вечный город. Прогуляйтесь среди руин императорских дворцов и храмов, любуясь великолепным видом на Римский форум и Большой цирк. Ваш гид раскроет мифы и историю, оживив прошлое элитного общества Рима. Живая история Римского форума Завершите путешествие в Римском форуме — политическом, социальном и религиозном центре Империи. Пройдитесь по Виа Сакра, откройте храм Сатурна, арку Тита и здание Сената. Здесь древние дебаты и триумфальные процессии предстают перед вами заново, позволяя прочувствовать повседневную жизнь Древнего Рима. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, удобная обувь, шляпа, солнцезащитный крем, вода.
- Не допускается: багаж или большие сумки, дроны.
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей
- Ворота гладиаторов
- Римский форум
- Виа Сакра
- Храм Сатурна
- Арка Тита
Что включено
- Услуги гида
- Вход на арену Колизея
- Вход на Римский форум и Палатинский холм
- Наушники и радиосвязь
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
VFRR+PP6 Рим, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульяна
26 июн 2025
Экскурсия была великолепной. Наш гид Мануэла обладала глубокими знаниями и не перегружала нас лишней информацией. Она показала лучшие смотровые точки Колизея. Рекомендуем этот тур всем!
Д
Дарья
23 апр 2025
Тур прошёл отлично — мы многое увидели, а гид был очень компетентным. Нам очень понравилось, и мы узнали много нового. Обязательно порекомендуем и сами вернёмся снова.
Я
Ярослав
22 фев 2024
Наш гид Джованни рассказал удивительную историю строительства Колизея. Он был терпелив и внимателен к каждому в группе. Вместе с ним мы прогулялись по Палатинскому холму. Мы оплатили дополнительно подземный тур, но он не оправдал себя — общедоступный маршрут охватывает всё то же самое.
Входит в следующие категории Рима
