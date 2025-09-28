Мои заказы

Тиволи за один день: виллы Д’Эсте и Адриана

Со мной вы отправитесь в Тиволи — именно здесь располагаются две, пожалуй, самые грандиозные виллы — Адриана и Д'Эсте. Их архитектура завораживала многих художников, а одна послужила прообразом Петергофа.

Мы поговорим об аристократах, императорах и, при желании, сможем прогуляться по территории комплексов.
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Роскошь с императорским размахом Из Рима мы отправимся в Тиволи — древний городок, где аристократы и даже императоры предпочитали отдыхать летом в собственных виллах. Мы побываем в двух из них, и каждая признана наследием ЮНЕСКО.
  • Вилла Адриана — руины грандиозного архитектурного комплекса. Он был постороен почти 2000 лет назад по личному проекту императора, человека умного и разносторонне одаренного. Поговорим о его личности и, при вашем желании, прогуляемся по территории виллы.
  • Вилла кардинала Д’Эсте откроет нам уже совсем другую эпоху — Возрождение. Великолепный сад с фонтанами, их около 500, послужил прообразом Версаля и Петергофа и вызывал восхищение современиков и вдохновлял музыкантов, поэтов и художников.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вилла Д’Эсте
  • Вилла Адриана
  • Водопады на реке Аньене
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты на виллы
Место начала и завершения?
Площадь Республики, у отеля Palazzo delle Najadi
Когда и сколько длится?
Каждый день в 9.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

