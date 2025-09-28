Со мной вы отправитесь в Тиволи — именно здесь располагаются две, пожалуй, самые грандиозные виллы — Адриана и Д'Эсте. Их архитектура завораживала многих художников, а одна послужила прообразом Петергофа.
Мы поговорим об аристократах, императорах и, при желании, сможем прогуляться по территории комплексов.
Мы поговорим об аристократах, императорах и, при желании, сможем прогуляться по территории комплексов.
Описание экскурсииРоскошь с императорским размахом Из Рима мы отправимся в Тиволи — древний городок, где аристократы и даже императоры предпочитали отдыхать летом в собственных виллах. Мы побываем в двух из них, и каждая признана наследием ЮНЕСКО.
- Вилла Адриана — руины грандиозного архитектурного комплекса. Он был постороен почти 2000 лет назад по личному проекту императора, человека умного и разносторонне одаренного. Поговорим о его личности и, при вашем желании, прогуляемся по территории виллы.
- Вилла кардинала Д’Эсте откроет нам уже совсем другую эпоху — Возрождение. Великолепный сад с фонтанами, их около 500, послужил прообразом Версаля и Петергофа и вызывал восхищение современиков и вдохновлял музыкантов, поэтов и художников.
Каждый день в 9.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вилла Д’Эсте
- Вилла Адриана
- Водопады на реке Аньене
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты на виллы
Место начала и завершения?
Площадь Республики, у отеля Palazzo delle Najadi
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Риму: Виллы и фонтаны
Посетите Тиволи и откройте для себя великолепие Виллы д’Эсте и Виллы Грегориана. Прогулка по историческим местам оставит незабываемые впечатления
28 сен в 09:00
11 окт в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Чарующий Тиволи и вилла д’Эсте
Путешествие в Тиволи и виллу д’Эсте обещает раскрыть тайны прошлого, вдохновить архитектурой и природой, а также подарить незабываемые впечатления
Начало: На вокзале Термини
Расписание: в четверг в 08:30
9 окт в 08:30
16 окт в 08:30
€95 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Рима - в живописный Тиволи
Откройте для себя тайны виллы д’Эсте, где Петр I черпал вдохновение для Петергофа, и насладитесь её изяществом и масштабом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€547 за всё до 6 чел.