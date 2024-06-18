Urban trekking: закулисье Рима с археологом

Рассмотреть скрытые детали, увидеть сразу три государства и узнать про налог на рыбу
Приглашаю погрузиться в слои римской лазаньи, где мы уделим внимание Античности и Средневековью.

Я расскажу, как древность просачивается в город, и научу различать знаки, подсказывающие, что было здесь в античные времена.

Вы пройдёте по мосту, которому больше 2000 лет, и узнаете, как театр, что старше Колизея, стал оборонительной крепостью.
Urban trekking: закулисье Рима с археологом
Urban trekking: закулисье Рима с археологом
Urban trekking: закулисье Рима с археологом
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы заглянете в самую знаменитую замочную скважину мира и увидите сразу три государства.
  • Спуститесь к течению Тибра, к самым истокам истории Рима, где я расскажу об идентичности его первых обитателей.
  • Яркими легендами я окрашу тёмное Средневековье, когда мы поднимемся к сердцу крепости 13 века.
  • Вы изучите самое неожиданное архитектурное строение в Риме — пирамиду в египетском стиле — и побываете на секретном кладбище.
  • Узнаете, как языческие храмы становились католическими, а ещё — что такое налог на рыбу.

Организационные детали

  • Маршрут включает непростые подъёмы и спуски — пожалуйста, учитывайте свою физическую форму и на забудьте об удобной обуви.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 9 лет.
  • По желанию можно перекусить на городском рынке (еда оплачивается дополнительно).
  • В случае плохой погоды я предложу перенести или отменить экскурсию.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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