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Приглашаю погрузиться в слои римской лазаньи, где мы уделим внимание Античности и Средневековью.



Я расскажу, как древность просачивается в город, и научу различать знаки, подсказывающие, что было здесь в античные времена.



Вы пройдёте по мосту, которому больше 2000 лет, и узнаете, как театр, что старше Колизея, стал оборонительной крепостью.