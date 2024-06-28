кто же такой Папа Римский, и почему он так важен для мирового общества;

историю древних наций — Египта и древних римлян;

каким транспортом раньше пользовался Папа Римский, что это за машина «папамобиль», и есть ли у Папы Римского свой паровоз;

зачем в музее создали мраморный зоопарк и построили целый древний храм внутри;

увидим Google maps или Яндекс карты Средневековья;

как на фрески Рафаэля попал Наполеон и Сталлоне;

• что происходит в Сикстинской капелле и почему сюда мечтает попасть весь мир. Важная информация:

Длительность экскурсии — 3 часа, возраст — от 4 лет.

Есть ограничение в одежде. Колени и плечи должны быть закрыты.

Запрещены большие туристические рюкзаки, зонтики, трость.

Предусмотрен дополнительный яркий материал и маленький сувенир в конце экскурсии.

Билет обязателен: от 21 евро — взрослый, 8 евро — детский.

Вас ждет семейная прогулка по залам одних из самых известных музеев мира — музеев Ватикана. Вас ждёт экскурсия с профессиональным гидом, который ставит своей главной целью привить младшему поколению любовь к искусству и музеям. Маршрут составляется в зависимости от возраста юных экскурсантов и включает ключевые экспонаты, которые будут интересны ребенку. На нашей экскурсии вас наполнят не просто знаниями, но и ощущением понимания замысла великих мастеров, таких как Микеланджело. Что узнаем на этой экскурсии:• историю и интересные факты государства-города Ватикан;