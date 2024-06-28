Приглашаем на семейную прогулку по залам одних из самых известных музеев мира — музеев Ватикана.
Вы узнаете историю и интересные факты о городе-государстве Ватикан, кто же такой Папа Римский и есть ли у него свой паровоз, увидите карты Средневековья и посмотрите на территорию Ватикана со смотровой музеев.
Вы узнаете историю и интересные факты о городе-государстве Ватикан, кто же такой Папа Римский и есть ли у него свой паровоз, увидите карты Средневековья и посмотрите на территорию Ватикана со смотровой музеев.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Вас ждет семейная прогулка по залам одних из самых известных музеев мира — музеев Ватикана. Вас ждёт экскурсия с профессиональным гидом, который ставит своей главной целью привить младшему поколению любовь к искусству и музеям. Маршрут составляется в зависимости от возраста юных экскурсантов и включает ключевые экспонаты, которые будут интересны ребенку. На нашей экскурсии вас наполнят не просто знаниями, но и ощущением понимания замысла великих мастеров, таких как Микеланджело. Что узнаем на этой экскурсии:• историю и интересные факты государства-города Ватикан;
- кто же такой Папа Римский, и почему он так важен для мирового общества;
- историю древних наций — Египта и древних римлян;
- каким транспортом раньше пользовался Папа Римский, что это за машина «папамобиль», и есть ли у Папы Римского свой паровоз;
- зачем в музее создали мраморный зоопарк и построили целый древний храм внутри;
- увидим Google maps или Яндекс карты Средневековья;
- как на фрески Рафаэля попал Наполеон и Сталлоне;
• что происходит в Сикстинской капелле и почему сюда мечтает попасть весь мир. Важная информация:
- Длительность экскурсии — 3 часа, возраст — от 4 лет.
- Есть ограничение в одежде. Колени и плечи должны быть закрыты.
- Запрещены большие туристические рюкзаки, зонтики, трость.
- Предусмотрен дополнительный яркий материал и маленький сувенир в конце экскурсии.
- Билет обязателен: от 21 евро — взрослый, 8 евро — детский.
каждый день, кроме воскресенья
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Общий вид на территорию Ватикана со смотровой музеев
- Коллекция древнеримских скульптур
- Мраморный зоопарк
- Гараж Папы Римского
- Галерея карт и гобеленов
- Станцы Рафаэля
- Сикстинская капелла с фресками Микеланджело
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Билет обязателен: от 21 евро - взрослый, 8 евро - детский
Место начала и завершения?
У входа в музеи Ватикана
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день, кроме воскресенья
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Доп. информация по маршруту:
- Длительность экскурсии: 3 часа
- Возраст: от 4 лет
- Можно с коляской. По маршруту есть лестницы и лифт
- Присутствует туалет и кафетерий
- Есть ограничение в одежде. Колени и плечи должны быть закрыты. Запрещены большие туристические рюкзаки, зонтики, трость
- Предусмотрен дополнительный яркий материал и маленький сувенир в конце экскурсии
- Добраться возможно на метро: остановки OTTAVIANO/CIPRO. При заказе такси или трансфера, обязательно уточните, что вам нужно именно в музеи
- Билет обязателен: от 21 евро/взрослый, 8 евро/детский
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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