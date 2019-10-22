Великой истории Рима целые поколения ученых посвящают свою жизнь, и даже этого оказывается мало! Наша программа с идеально выверенным маршрутом — результат длительной работы разных специалистов.
За 2 часа вы увидите
За 2 часа вы увидите
Описание экскурсии
Блистательные памятники Рима
- Проезжая мимо главного символа города, легендарного Колизея, вы узнаете о знаменитых фактах и эпохах одного из самых грандиозных сооружений Древнего Рима.
- Площадь Навона станет иллюстрацией не только к барочному облику столицы, но выступит в качестве красноречивого примера использования древних объектов для возведения новых зданий.
- Во время одной из остановок вы сможете, по традиции, бросить монетку в крупнейший фонтан города и услышите о многослойной композиционной символике фонтана Треви.
- Загадочный храм всех богов — Пантеон — станет поводом поговорить об эпохе расцвета древнеримской архитектуры и исторической трансформации религиозных объектов из языческих в христианские.
- Палатинский холм уведет к истокам зарождения государства, а возле Капитолийского холма поговорим о сакральном значении этого места и его функции как центра римской культуры и политики.
- У Римского форума вы узнаете о главных достижениях эпохи республики.
- Кроме того, вы увидите место, где убили Юлия Цезаря; откроете символику популярной Испанской лестницы и взглянете на Площадь Венеции, где в фокусе внимания будут знаковые события 19 века.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
- Если вы знаете даты ближайшего путешествия в Италию или уже находитесь здесь, эту экскурсию советуем бронировать заранее. Количество заявок на определенный день может быть ограничено.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Риме
Провёл экскурсии для 36 туристов
В августе 2025 года праздновал 15 лет жизни в Риме. Всё это время я работал гидом по Италии. В 2018 году мы открыли в Риме туристическую компанию. Сегодня с нами сотрудничает 40 выдающихся гидов на русском языке. У каждого из них есть сильные стороны, и мы знаем, кто идеально подойдёт для интересующей вас экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Юле за прекрасный вечер и легкую и интересную экскурсию, водителю Роберто за профессионализм и Александру за отличную организацию. Рекомендую!
Н
ИДЕАЛЬНЫЙ вариант, если у Вас несколько часов в Риме. Всё профессионально, начиная с трансфера в аэропорту. Сложно представляли себе экскурсию, после 2-х перелётов, но Александр сумел погрузить нас в волшебную атмосферу города. . Спасибо за возможность познакомиться с Римом за короткое время.
В
Огромное спасибо Александру за экскурсию! Если вы хотите услышать информацию о городе так, чтобы она была легкой в восприятии и оставалась в вашей памяти - это именно то, что надо.
Е
Большое спасибо за содержательную экскурсию! нам всё очень понравилось)) Александр просто умница. Мы обязательно вернёмся к вам ещё!
К
Огромное спасибо Александру. отличный гид. хороший парень. знает про Рим всё.
А
Александр, спасибо большое за интересное путешествие. Оно прошло не по намеченному плану, но тем интереснее)). Сочетание поездки на автомобиле и пешей прогулки, как раз то,что надо для человека первый раз посетившего Рим. Отдельная благодарность за организацию трансфера в аэропорт! Обязательно воспользуюсь Вашими услугами еще раз и буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
П
Мой муж не любит экскурсии и тем более долго ходить, и я,в принципе, тоже. Случайно на сайте нашла удобный для нас вариант. Получили массу удовольствия, море впечатлений! Комфортно, интересно и очень познавательно!
Е
Стоимость экскурсии более чем себя оправдала, меня ждал новенький мерседес и гид Александр - грамотный и приятный парень, говорил четко и ничего лишнего. Умело поддерживал диалог-отвечая на все мои вопросы.
Я получила нужную информацию о городе и советы по перемещению, и личную маршрутную карту. Очень довольна, спасибо за качественный сервис и индивидуальный подход🙏
Я получила нужную информацию о городе и советы по перемещению, и личную маршрутную карту. Очень довольна, спасибо за качественный сервис и индивидуальный подход🙏
Н
Хочу сказать огромное спасибо организаторам! В Риме уже не в первый раз, казалось, знаем все и удивить уже собственно нечем, хотелось просто возобновить в памяти колорит города и красоту главных
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Весь Рим за 2 часа на комфортабельном автомобиле»
Индивидуальная
Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Объять необъятное в Вечном городе - от Древнего Рима до площади Святого Петра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €427 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
Завтра в 13:00
10 мая в 12:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
18 мая в 10:00
19 мая в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Билеты
Вечный Рим: прогулка по Форуму, Колизею и Монти
Город, в котором оживает история и дышит современность
Начало: У Piazza Venezia
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:30, 17:00 и 18:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 12:00
€55 за билет
от €800 за экскурсию