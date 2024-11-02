Я архитектор-реставратор. Влюблена в Рим давно и навсегда. На этой лёгкой обзорной экскурсии я проведу вас по главным достопримечательностям города. Расскажу об особенностях архитектурных стилей и периодах в истории Рима.
Моя прогулка может быть вашим первым взглядом на город, если вы тут ещё не были, или увлекательным продолжением знакомства, если вы уже приезжали сюда.
Моя прогулка может быть вашим первым взглядом на город, если вы тут ещё не были, или увлекательным продолжением знакомства, если вы уже приезжали сюда.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Колизей — амфитеатр Римской империи, где проходили битвы гладиаторов.
- Римский форум — центр культурной и политической жизни Древнего Рима.
- Площадь Венеции — сердце города, где находится Алтарь Отечества.
- Площадь Кампидолио на Капитолийском холме — последнюю работу Микеланджело.
- Площадь Торре-Арджентина — место, где был убит Юлий Цезарь.
- Пантеон — храм всех богов, одно из самых величественных сооружений периода Римской империи.
- Фонтан Треви — символ Рима и итальянского кинематографа.
- Площадь Навона на месте бывшего стадиона Домициано.
- Испанскую лестницу в одном из самых элитных районов города.
- Площадь Попполо, которая окольцовывает северные ворота Рима.
Я расскажу:
- Что представляли собой овации в Древнем Риме.
- Почему такие величайшие архитекторы эпохи барокко, как Борромини и Микеланджело, ненавидели Бернини.
- Как Муссолини повлиял на городскую среду исторического центра Рима.
- И ещё много другого интересного.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейла — ваш гид в Риме
Давай знакомиться! Я архитектор-реставратор, бесконечно влюблённая в Рим. Живу в Риме уже более 5 лет и более 7 лет занимаюсь архитектурой. На своих экскурсиях делюсь самыми сокровенными знаниями и историями о Вечном городе. Со мной вы сможете прикоснуться к прекрасному и проникнуться величием города, научитесь его понимать. Прогулка будет лёгкой, весёлой и непринуждённой!Задать вопрос
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