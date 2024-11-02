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Я архитектор-реставратор. Влюблена в Рим давно и навсегда. На этой лёгкой обзорной экскурсии я проведу вас по главным достопримечательностям города. Расскажу об особенностях архитектурных стилей и периодах в истории Рима.



Моя прогулка может быть вашим первым взглядом на город, если вы тут ещё не были, или увлекательным продолжением знакомства, если вы уже приезжали сюда.