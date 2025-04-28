Погрузитесь в атмосферу Рима, пройдя по его главным маршрутам. За два часа экскурсии вы увидите такие знаковые места, как фонтан Треви, Пантеон и площадь Навона. Узнайте о легендах и традициях,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть главные символы Рима
- 📜 Узнать легенды и традиции
- 👥 Профессиональный гид
- ⏱️ Идеально для первого знакомства
- 🎨 Окунуться в атмосферу барокко
Что можно увидеть
- Площадь Венеции
- Фонтан Треви
- Пантеон
- Площадь Навона
- Испанская лестница
Описание экскурсии
Вы увидите главные символы Рима — те, что невозможно пропустить. Вас ждут:
- Площадь Венеции — сердце города с монументальным Алтарём Отечества
- Фонтан Треви — известный фонтан, где принято загадывать желание
- Пантеон — сохранившийся храм античности с грандиозным куполом
- Площадь Навона — парадная площадь с фонтаном Четырёх рек
- Испанская лестница — культовое место встреч и одна из самых узнаваемых достопримечательностей
Вы услышите истории, которые делают Рим живым и понятным. Мы обсудим:
- Легенды и традиции — от скрытых символов фонтана Треви до загадочной архитектуры Пантеона
- Римскую империю — как наследие античного мира формирует облик современного города
- Гениев эпохи барокко — драматичное соперничество Бернини и Борромини
- Моду и искусство — почему Испанская лестница стала любимым местом встречи знаменитостей
- Императоров, пап, художников и архитекторов, благодаря которым Рим стал вечным
Организационные детали
- Программа подходит для всех возрастов, но включает небольшие подъемы и лестницы
- Входные билеты не требуются — все локации осматриваем снаружи
- Важно: если у вас есть особые пожелания или ограничения, сообщите заранее — мы подстроимся под ваш комфорт
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Spagna
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Риме
Провела экскурсии для 1005 туристов
Наше агентство работает в Риме с 2014 года, и за это время мы провели множество экскурсий, оставив довольными тысячи путешественников. Мы живём в этом городе, что позволяет нам глубоко понимать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
И
Ильдар
28 апр 2025
Экскурсия очень понравилась! Не удалось бы раскрыть все величие Рима без хорошего гида.
Виктория
12 апр 2025
Отличная экскурсия! Очень понравилась обзорная прогулка по Риму, за короткое время увидели много красивых мест и узнали интересные факты. Гид был замечательный, рассказывал просто и с душой. Всё было чётко организовано. Рекомендую!
Входит в следующие категории Рима
