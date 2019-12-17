Кто не слышал о Колизее, тот не слышал о Риме. Но что мы о нём знаем? Давайте вместе разберемся, кто и когда его построил, зачем нужен был такой громадный Амфитеатр, почему он Флавиев, были ли там реальные сражения гладиаторов и животных и как его используют в современности. Конечно же много фото, включая древние и наши авторские заметки

Колизей, Италия

В столице Италии, городе Рим, расположен один из самых интересных памятников мировой архитектуры – Колизей. Сейчас он привлекает миллионы туристов со всех уголков планеты, но были времена, когда это место забрало много жизней. Цель его сооружения – гладиаторские бои и проведение праздников. Всё это организовывали римские правители с лозунгом: «Хлеба и зрелищ народу!».

История Колизея и интересные факты

Немного из истории Колизея

Создание этого культового сооружения относится к 72 году нашей эры. В данный период времени правил император Веспасиан. Именно он отдал распоряжение к постройке амфитеатра, размеры которого должны были поразить воображение древних римлян. Постройка Колизея была запланирована в месте, где когда-то был дворец предшественника Веспасиана – императора Нерона, того самого, который поджёг Рим.

На строительных работах задействовали около ста тысяч человек. Через восемь лет работы — создание Колизея завершилось. Его назвали амфитеатром Флавиев, в честь родовой фамилии императора Веспасиана. После, были объявлены стодневные игры, в которых участвовало около 100 тысяч гладиаторов и примерно столько же диких хищников, в том числе львов и тигров.

Стоит отметить, что гладиаторы в то время хоть и считались рабами и не имели никаких прав в обществе, тем не менее среди них были свои «звёзды», узнаваемые среди римлян. Если провести аналогию с сегодняшним днём, то это были люди, пользующиеся такой же славой в народе как известные футболисты или боксеры в современности. Некоторые из них могли обрести свободу и потом служить в римской армии.

Кроме побоищ между гладиаторами, в Колизее устраивали публичные казни и гонения на ранних христиан. Но это прекратилось в IV веке нашей эры, когда ко власти пришел император Константин, сделавший христианство государственной религией в Риме.

В Средние века, после падения Римской империи, Колизей стал местом памяти христиан, которые погибли мученической смертью. Таковым он является и в современности. В амфитеатре установили крест, к которому стекаются паломники со всего мира до сих пор.

После падения Римской империи, вплоть до XVIII века, за Колизеем никто не следил, поэтому его состояние пришло в упадок, он начал разрушаться. И лишь в XIX веке католическая церковь решила заняться реставрацией этого архитектурного памятника. С тех пор он стал одним из любимых мест для посещений туристов.

Инженерная мысль архитекторов Колизея

Вид на амфитеатр сверху Схема Колизея

Инженерная мысль архитекторов Колизея воистину была потрясающей для того времени. Как только постройка арены завершилась, она рассчитывала на 50 тысяч зрителей сидячих мест и около 20 тысяч могла принять стоя. К тому же здесь было задумано множество туннелей, входов и выходов. Инженеры Рима воплотили идею, которая позволяла заливать водой арену амфитеатра и устраивать имитацию морского сражения.

Внешне, Колизей напоминал эллипс, диаметр которого составлял более 500 метров, а высота стен в 50 метров. Поэтому современное название «Колизей», происходит от «colosseus», что в переводе с латинского означает «огромный». На всю постройку понадобилось около миллиона кирпичей. Для современности это не так много, но для жителей древнего Рима эти цифры были впечатляющими.

Амфитеатр был разделён на четыре яруса. На самом верхнем, где была крыша, строители сделали специальные отверстия, в которые вставлялись мачты. Они служили креплениями для тена, который натягивали для того, чтобы защитить зрителей от палящего солнца или дождя. Некоторые их этих отверстий сохранились до нашего времени.

Система входов и выходов, использованная при строительстве Колизея используется и в современности во время сооружений стадионов. Всего их в Колизее 80. Благодаря этому публика могла заполнить арену за 15 минут и покинуть за 5. Сиденья для зрителей подпирала специальная конструкция, служившая для того, чтобы постройка не рухнула под тяжестью людей. Места занимались зрителями в соответствии с их сословием. На севере и юге, например, открывался самый лучший вид на арену, поэтому его занимали император со свитой, весталки и сенаторы. Выше были всадники, а еще выше размещался простой люд, который также был разделён на состоятельных и несостоятельных граждан.

Колизей в современности

Колизей в ночное время Вот так, выглядит памятник архитектуры Древнего Рима изнутри

На сегодняшний день Колизей хоть и утратил свой первоначальный облик, тем не менее является одним из красивейших мест в мире. Особенно это место выглядит живописно после захода солнца, когда по периметру здания включается подсветка. Внутреннее обустройство сохранилось лишь частично, но это пытаются восполнить гиды, погружающие туристов своими рассказами в атмосферу событий древнего Рима.

Сколько стоит экскурсия и график посещений

Стоимость посещения амфитеатра

На сегодняшний день Колизей открыт для туристов с девяти утра до семи вечера с апреля по октябрь. С ноября по март график посещений немного сдвигается и работает с девяти утра до четырёх часов вечера. Есть всего два выходных дня, когда амфитеатр закрыт – это первое января и 25 декабря.

Экскурсия обойдется в 18 евро для взрослого человека, а для граждан не достигших 18 лет бесплатно. Пенсионеры и студенты могут купить билет со скидкой, но для этого они должны предоставить необходимы документы. Стоит отметить, что к десяти утра возле стен Колизея зачастую образуются большие очереди, поэтому лучше всего будет приобрести билеты заблаговременно.

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Как доехать до Колизея

Один из способов добраться до Колизея, это сесть на автобус

Зачастую туристы добираются до Колизея от аэропорта. Чаще всего это аэропорт, названный в честь Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci). Есть три способа добраться в нужное место:

поезд;

автобус;

такси.

Официальный сайт Римского Колизея: http://www.the-colosseum.net/