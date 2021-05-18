Полезная информация о Риме
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Местное время в Риме
22:3713
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇹 Италия
|Название города
|Рим
|По-английски
|Rome
|Это столица
|Рим является столицей Италии
|Статья о городе
|Статья о Риме
|Население города
|2 318 895 чел.
|Аэропорты
|Чампино CIA, Фьюмичино FCO
|Часовой пояс
|Europe/Rome
|Средняя высота
|52 м. от уровня моря
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