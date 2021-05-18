Полезная информация о Риме

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Местное время в Риме
22:3713
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаРим
По-английскиRome
Это столицаРим является столицей Италии
Статья о городеСтатья о Риме
Население города2 318 895 чел.
АэропортыЧампино CIA, Фьюмичино FCO
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота52 м. от уровня моря

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