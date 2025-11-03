Колизей на рассвете:

Путешествие в сердце Древнего Рима.

Эта экскурсия позволит вам открыть для себя колыбель римской цивилизации. Вы посетите три ключевых археологических памятника, хранящих память о могуществе и наследии великой империи. Римский Форум: центр общественной жизни Экскурсия начинается с Римского Форума, где оживает история Вечного города. Вы узнаете о месте, где, согласно преданию, находилась хижина Ромула, основателя Рима, и увидите, как со временем на смену простым постройкам пришли мраморные храмы. Гид расскажет о развитии города в течение королевского, республиканского и имперского периодов. Палатин: резиденция императоров Далее вас ждет подъем на холм Палатин. Здесь вы полюбуетесь двориком Весталок, узнаете, где жили императоры, и подниметесь на террасу, откуда открывается панорама на Римский Форум, позволяющая оценить его масштаб. Амфитеатр Флавиев Завершится путешествие посещением Амфитеатра Флавиев, известного как Колизей. Вы сможете представить себя зрителем на гладиаторских боях, ощутив инженерный гений древних римлян. Важная информация: