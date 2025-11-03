Эта экскурсия — путешествие к истокам Вечного города.
Вы проследите всю историю Древнего Рима, от его основания до расцвета империи, прогуливаясь по местам, где решались судьбы мира.
Вы увидите Римский Форум, подниметесь на холм Палатин и откроете для себя величие Амфитеатра Флавиев, известного как Колизей.
Описание экскурсии
Колизей на рассвете:
Путешествие в сердце Древнего Рима.
Эта экскурсия позволит вам открыть для себя колыбель римской цивилизации. Вы посетите три ключевых археологических памятника, хранящих память о могуществе и наследии великой империи. Римский Форум: центр общественной жизни Экскурсия начинается с Римского Форума, где оживает история Вечного города. Вы узнаете о месте, где, согласно преданию, находилась хижина Ромула, основателя Рима, и увидите, как со временем на смену простым постройкам пришли мраморные храмы. Гид расскажет о развитии города в течение королевского, республиканского и имперского периодов. Палатин: резиденция императоров Далее вас ждет подъем на холм Палатин. Здесь вы полюбуетесь двориком Весталок, узнаете, где жили императоры, и подниметесь на террасу, откуда открывается панорама на Римский Форум, позволяющая оценить его масштаб. Амфитеатр Флавиев Завершится путешествие посещением Амфитеатра Флавиев, известного как Колизей. Вы сможете представить себя зрителем на гладиаторских боях, ощутив инженерный гений древних римлян. Важная информация:
- Встреча с гидом проходит за 15 минут до начала экскурсии.
- При себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность.
Каждый день в 11.45
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Римский Форум
- Палатин
- Колизей
Что включено
- Входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Колизей
Завершение: Колизей
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11.45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 ноя 2025
Очень интересная, погрузились в историю Древнего Рима. Отличный гид -Галина, узнали много нового, окультурились👍
