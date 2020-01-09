7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с величайшими памятниками Древнего Рима и погружение в его интригующую историю

Ave
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Ave – ваш гид
Тем, кто хочет по-настоящему понять Рим, рано или поздно стоит побывать в Колизее и Римских Форумах.

Неформальная и вдумчивая прогулка к самым, казалось бы, очевидным памятникам античности поможет разобраться в тайнах, интригах и судьбоносных событиях истории Рима.

Вы представите, как протекали будни древних римлян, осмотрите Вечный город с императорского холма Палантин.

А затем отделите мифы от фактов в легендарном Колизее и взглянете на него глазами античного инженера.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Колизей и Форум: античность не для галочки
Колизей и Форум: античность не для галочки

Что вас ожидает

Будни античного Рима
Наша экспедиция начнется с неспешной прогулки по центру Древнего Рима — форуму. Эта площадь считается мировым рекордсменом по количеству исторических событий на квадратный метр. Осматривая живописные руины, вы в красках представите, как это место выглядело и чем жило пару тысячелетий назад. Я расскажу, как протекали античные будни, и вы убедитесь, что древние римляне жили почти так же, как современные (разве что без электричества и смартфона).

Панорама императорского холма Палатин
Сделав фотографии Колизея с самого оригинального ракурса, мы переберемся на Палатин. Вы узнаете, почему холм в свое время был римской Рублевкой, а затем превратился в императорскую резиденцию, на остатках которой построил дачу один из самых примечательных римских пап. Здесь мы полюбуемся остатками роскошного дворца, а затем отдадим должное чудесной панораме, открывающейся со смотровой площадки холма.

Колизей глазами инженера
На десерт мы прибережем встречу с Колизеем, символом Рима и наиболее узнаваемым памятником античности. Несмотря на всемирную известность, самый кровавый развлекательный центр в истории мирового шоу-бизнеса окутан множеством тайн, и мы попробуем их раскрыть. Кто, когда и зачем затеял этот абсурдный проект? Какие инженерные хитрости использовались при строительстве Колизея? Что происходило на арене, и кто такие гладиаторы — обреченные рабы или «cелебрити» своего времени? Вы узнаете ответы на эти и на множество других вопросов — менее очевидных, но не менее интригующих.

Римская история: узнать и вспомнить
Когда путешественники пытаются вспомнить школьный курс античной истории, в голову чаще всего приходят не связанные между собой имена и события. Чтобы освежить знания и заполнить пробелы, на прогулке мы, избегая скучных дат и фактов, побеседуем о судьбоносных перипетиях славного римского прошлого.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты: до 12 евро с человека.
  • Билеты вы можете приобрести заранее самостоятельно на сайте www.coopcultur.it или в кассах. Дата и время посещения Колизея согласовываются с гидом заранее.
  • После нашей исторической экспедиции я с удовольствием поделюсь явками и паролями римских заведений самого разного формата: от богемных баров с неправдоподобно низкими ценами на просекко до роскошных террас с изысканной кухней.
Колизей и Форум: античность не для галочки
Колизей и Форум: античность не для галочки
Колизей и Форум: античность не для галочки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ave
Ave
Привет! Меня зовут Анна, мне 28 лет. Я профессиональный гид, но в первую очередь — гид по призванию. Стараюсь проживать каждый день как маленький праздник. И ещё я очень любопытная: обожаю «расследовать», то есть ввязываться во всякие небольшие авантюры, благодаря которым я узнаю новые места, новые заведения и новых людей. Верю, что во всех сферах жизни нужно уметь объяснять сложное простым языком и таким образом делать далекое — близким, непонятное — понятным. Хорошая экскурсия — это приключение, во время которого надо не столько запоминать имена и даты, сколько открывать для себя новые горизонты, удивляться, чувствовать запахи, пробовать еду, смаковать напитки и даже ходить в гости. Делиться секретными находками, влюблять в окружающие меня реалии — это еще одна моя страсть. Я по-настоящему счастлива, когда мне удаётся зажечь в глазах людей искорку любопытства и вдохновения. Потому что чем больше неравнодушных, добрых и смелых, тем лучше жизнь вокруг нас
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Все понравилось, очень понятно, интересно, не нудно, где-то с юмором, Анна провела нас через какой-то вход в Колизей без очередей, в конце программы ответила на все интересующие нас вопросы, не только по программе, но и где поесть вкусно, купить то-то и то-то. Спасибо за экскурсию!
29 октября 2019
Очень понравилась и экскурсия, и гид Анна.
Получили много новой и интересной информации дополнительно.
Экскурсия построена очень грамотно, Анна в течение всей экскурсии задаёт загадки, которые очень оживляют экскурсию, включают фантазию и надолго запоминаются. Особенно это было важно для моей 13-летней дочери, для которой большой объём информации в течении 4-х часов в другом случае был бы утомительным.
С удовольствием прогулялись по всем уровням Колизея, по всем уголкам Форума, Палатина с его шикарными смотровыми площадками.
Узнали новые факты о жизни гладиаторов, римлян, императоров, о политике, культуре, религии этого дивного мира. Анна показывала нам на планшете разные детали и реконструкции для более полного понимания материала.
Анна предусмотрительно предлагала нам присесть в приятных местечках, если видела, что мы устали, ни на минуту не прерывая свой удивительный и увлекательный рассказ. С её подачи мы рассмотрели все уголки замечательного мира Колизея и Форума, которые в групповой экскурсии прошли бы мимо.
Мы очень благодарны Анне за прекрасные фото, за проявленную заботу, за ответы на все наши многочисленные вопросы, за интересные исторические факты и насыщенную, познавательную программу, ради которой мы, собственно, и приехали в Рим.
31 июля 2019
Безумно интересно, мега познавательно и увлекающе!!!! Благодаря Анне, экскурсия в коллизей на первом месте наших впечатлений. Аня без остановки рассказывала об интереснейших фактаз истории, о которых не пишут в учебниках. Х 3 часа пролетели как 3 минуты. Очень очень рекоммендуем!!!!!
24 апреля 2019
Анна хорошо знает историю Рима, помогла разобраться в ней нам. Экскурсия увлекательная, время пролетело незаметно, хотелось еще слушать прекрасные рассказы Анны
12 апреля 2019
Были на экскурсии с ребенком 12 лет. Три часа пролетели незаметно! Анна увлекательно, динамично с прицелом на ребенка провела экскурсию. Спасибо за прекрасно проведенное время!
25 марта 2019
В восторге от экскурсии, от Колизея и конечно же от Ани и ее замечательного рассказа.
История Рима очень объемна и не каждый может донести ее компактно и интересно, Ане это удалось на 200%.
Вы хотите на минутку ощутить мощь ревущей арены, как во времена гладиаторов?
Или взглянуть на Колизей с места откуда на него смотрели Императоры и приближенные?
А может вы хотите пройтись по местам, где хаживали Ромул и Рэм?
Или ощутить себя одной из 6 Весталок? И понять почему все семьи древнего Рима хотели, чтобы их дочери стали Весталками?
Или вы просто хотите познакомиться с Римом вместе с замечательным гидом, девушкой влюбленной в этот город до глубины души, и наконец отличным рассказчиком Анной?
ТОГДА ЭТА ЭКСКУРСИЯ ТОЧНО ДЛЯ ВАС!!! СПАСИБО ЗА УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ, В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО К АНЕ НА ДРУГУЮ ЭКСКУРСИЮ=)
15 из 10 баллов!
7 марта 2019
У нас была экскурсия с Анной "Колизей и Форум: античность не для галочки". Я готовилась к этой поездке и очень внимательно выбирала гида, так как я очень хотела, чтобы моя мама, дочка и свекровь влюбились в этот город так же, как и я. Все отзывы про Анну абсолютно достоверны. Мы все в полном восторге! Анна отличный, профессиональный и интересный экскурсовод. Прекрасный человек. Спасибо Анна, что помогла мне в моей миссии-влюбить в этот город моих дорогих людей. Не хватает слов, чтобы описать все впечатления об экскурсии и о самой Анне. Очень рекомендую! С Анной не возможно не влюбиться в этот город, потому что она сама в него влюблена и вдохновлена им.

Ave проводит ещё 9 экскурсий

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Исторические экскурсии в Риме

Колизей и Древний РимКолизей и Древний РимКолизей и Древний Рим
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3 часа
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Вам предстоит полностью погрузиться в историю Древнего Рима и посетить главные памятники античности: Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Колизей без многочасовой очереди на входе. Вы откроете для себя величайшую империю древнего мира, рассматривая сохранившиеся памятники. Приготовьтесь почувствовать дыхание тысячелетий в самом сердце Вечного города!
Тайны нетуристического РимаТайны нетуристического РимаТайны нетуристического Рима
130 за экскурсию
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28 отзывов
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывались
104 за экскурсию
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33 отзыва
Прогуляться по лабиринтам любимого района римлян и узнать его секреты
Синоним настоящего Рима — Трастевере — не стоит оставлять лишь на вечер или следующий приезд! Здесь всегда гостеприимно принимали людей всех профессий, национальностей и религий: вы увидите, как это отразилось на истории и в облике Трастевере. Приготовьтесь заплутать в улочках с гирляндами из сохнущего белья, отыскать произведения искусства в базиликах, открыть сюжеты за фасадами — и влюбиться в самый колоритный квартал Вечного города!
Трастевере — любовь с первого взгляда!Трастевере — любовь с первого взгляда!Трастевере — любовь с первого взгляда!
От 98 за экскурсию
3 часа
Изучить историю квартала в деталях и плениться его завораживающей атмосферой
На прогулке вы в полной мере ощутите магию самого живописного района Рима. Откроете тайны древних базилик, изучите фрески Пьетро Каваллини и услышите предание об основании ордена бенедиктинцев. Узнаете о знаменитых аристократах и увидите домик возлюбленной Рафаэля. А также поймете, что делало особенными жителей Трастевере, и познакомитесь с их самобытными традициями.
Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский ФорумВеличие Римской цивилизации: Колизей и Римский ФорумВеличие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум
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2.5 часа
82 отзыва
Историческая прогулка по главным местам Античного Рима
История Римской империи, которую мы изучали в школе, обычно состояла из скудного описания общего хода исторических событий. Поэтому современным людям сложно представить жизнь и образ мыслей людей Античной эпохи. А без этого невозможно увидеть Римскую цивилизацию как грандиозное историческое явление, которому не было равных по масштабам и влиянию. Заглянуть в это и есть задача экскурсии.
Величественный РимВеличественный РимВеличественный Рим
80 за экскурсию
2.5 часа
4 отзыва
Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей
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