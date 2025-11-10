Мои заказы

По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах

Посетить городки и долину Валь-д’Орча, отведать сыров и вин, полюбоваться пейзажами и архитектурой
Тоскана — идеальное место для гедонистов, эстетов и гурманов, где мы проведём атмосферные выходные.

Мы погуляем по колоритным городкам Кьюзи, Монтепульчано, Пьенца, Монтальчино, словно застывшим в Средневековье.

Проедем по долине Валь-д’Орча с
теми самыми узнаваемыми пейзажами — мягкими холмами с покрывалами виноградников и змейками кипарисов. Пробуя вина и сыры, окунёмся в богатый мир вкусов и ароматов, которыми регион славится столетиями.

А между экскурсиями будем восстанавливать силы в расслабляющих термах старинных курортов, построенных прямо на горячих источниках.

Ближайшие даты:
28
ноя19
дек26
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

.

Программа тура по дням

1 день

Кьюзи, Кьянчано-Терме, Монтепульчано

Встречаемся и отправляемся в Тоскану. Первым на нашем пути будет городок этрусков Кьюзи, где вы сможете познакомиться с этой античной культурой. Посетим Кьянчано-Терме — один из древнейших бальнеологических курортов Европы. У нас будет 3-4 часа, чтобы отдохнуть в источниках, а затем поедем дальше. Ночевать останемся в Монтепульчано. Вечером пройдёмся по улочкам, а за ужином продегустируем местные вина.

2 день

Пьенца, Монтальчино, Баньо-Виньони или Сан-Филиппо

Двигаемся дальше. Побываем в Пьенце: погуляем среди аутентичных лавочек, величественных дворцов, грациозных замков и башен и обязательно отведаем пекорино, которым славится город. Задержимся в винодельческой коммуне Монтальчино, чтобы продегустировать самое дорогое сухое красное Италии — Брунелло ди Монтальчино. Выберем отель в Баньо-Виньони или Сан-Филиппо — в обоих населённых пунктах есть термы, которые мы сможем посетить сегодня вечером и завтра утром.

3 день

Долина Валь-д’Орча, аббатство Сан-Сальваторе, термы «Сан Кашиано»

Напоследок съездим в одно из самых красивых мест Тосканы — долину Валь-д’Орча, охраняемую ЮНЕСКО. Посетим аббатство Сан-Сальваторе, возраст которого превышает 12 столетий, и сможем расслабиться в термах «Сан Кашиано».

При желании и за доплату можно продлить поездку на 1 день, чтобы побывать у озера Больсена или в коммунах Сатурния и Питильяно.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Рим и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Виза
  • Продление тура на 1 день с посещением озера Больсена или Сатурнии и Питильяно - по желанию, цена по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Риме, время по договорённости. По запросу также могу забрать вас в другом городе
Завершение: Место вашего проживания в Риме (или другом городе), 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Ирина
Ирина — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 1890 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это
читать дальше

музей под открытым небом! Её можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учётом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она откроется перед вами со своей лучшей стороны.

Тур входит в следующие категории Рима

