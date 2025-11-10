Встречаемся и отправляемся в Тоскану. Первым на нашем пути будет городок этрусков Кьюзи, где вы сможете познакомиться с этой античной культурой. Посетим Кьянчано-Терме — один из древнейших бальнеологических курортов Европы. У нас будет 3-4 часа, чтобы отдохнуть в источниках, а затем поедем дальше. Ночевать останемся в Монтепульчано. Вечером пройдёмся по улочкам, а за ужином продегустируем местные вина.
2 день
Пьенца, Монтальчино, Баньо-Виньони или Сан-Филиппо
Двигаемся дальше. Побываем в Пьенце: погуляем среди аутентичных лавочек, величественных дворцов, грациозных замков и башен и обязательно отведаем пекорино, которым славится город. Задержимся в винодельческой коммуне Монтальчино, чтобы продегустировать самое дорогое сухое красное Италии — Брунелло ди Монтальчино. Выберем отель в Баньо-Виньони или Сан-Филиппо — в обоих населённых пунктах есть термы, которые мы сможем посетить сегодня вечером и завтра утром.
3 день
Долина Валь-д’Орча, аббатство Сан-Сальваторе, термы «Сан Кашиано»
Напоследок съездим в одно из самых красивых мест Тосканы — долину Валь-д’Орча, охраняемую ЮНЕСКО. Посетим аббатство Сан-Сальваторе, возраст которого превышает 12 столетий, и сможем расслабиться в термах «Сан Кашиано».
При желании и за доплату можно продлить поездку на 1 день, чтобы побывать у озера Больсена или в коммунах Сатурния и Питильяно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Риме, время по договорённости. По запросу также могу забрать вас в другом городе
Завершение: Место вашего проживания в Риме (или другом городе), 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 1890 туристов
Я живу в Италии с 2002 года. Работаю много лет в сфере туризма: сопровождающей в турах по Италии и Франции и гидом по Риму и региону Лацио. Италия — это читать дальше
музей под открытым небом! Её можно познавать бесконечно. Предлагаю и начинающим туристам, и бывалым путешественникам, которых сложно удивить, открыть для себя другую Италию и увидеть места, которые лежат вдали от стандартных туристических маршрутов. Мы сможем спланировать маршрут с учётом ваших интересов. Я постараюсь влюбить вас в эту страну — и она откроется перед вами со своей лучшей стороны.