Проникнуться прекрасным тут несложно — оно на каждом шагу,
Описание тура
Организационные детали
Время встречи в аэропорту в 1-й день и время выезда в аэропорт в последний может измениться. Убедительная просьба, прежде чем выкупать авиабилеты, связаться с организатором.
Проживание. 2-местное размещение в отеле C-hotels Club 4* или аналогичном в историческом центре Флоренции. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Включены все завтраки и винная дегустация. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Микроавтобус.
Возраст участников. От 12 лет.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.
Программа тура по дням
Дегустация на винодельне
Встретим вас у аэропорта и поедем во Флоренцию. По пути остановимся на винодельне: раскроем секреты производства напитка богов, продегустируем несколько сортов, полюбуемся видами. Во второй половине дня — размещение в отеле и свободное время.
Флоренция Данте, достопримечательности Старого города
Начнём день с экскурсии, посвящённой Данте Алигьери. Цитируя «Божественную комедию», посетим важнейшие памятники архитектуры и поговорим о современниках гения. Увидим башни, крепости, дворцы и дома Старой Флоренции, восхитимся мастерством древних зодчих. После небольшого перерыва продолжим прогулку и осмотрим базилику Сан-Миниато-аль-Монте, мост Понте-Веккьо, собор Санта-Кроче и многое другое.
Баптистерий, собор и музей Санта-Мария-дель-Фьоре
Первую часть дня посвятим баптистерию и собору Санта-Мария-дель-Фьоре. Осмотрим их снаружи и изнутри, поднимемся на террасы, чтобы полюбоваться городом с высоты, и спустимся в подвалы. Продолжим променад в храмовом музее, где увидим гениальные творения Донателло, Гиберти, Микеланджело, Лука делла Роббиа и других мастеров.
Палаццо Питти, музей Барджелло
Сегодня поговорим о дворцовой архитектуре и посетим палаццо Питти. В его стенах собрана огромная коллекция живописи 16–17 веков. Продолжим экскурсию в музее Барджелло, где увидим скульптуры эпохи раннего Возрождения: «Давида» Донателло, работы Микеланджело, Челлини, Верроккьо и других гениев.
Шедевры живописи в галерее Уффици
В первой половине дня посетим галерею Уффици, в которой собрана внушительная коллекция итальянской живописи 13-17 веков. Далее — свободное время для прогулок и шопинга.
Работы Микеланджело в усыпальницах Медичи и Галерее Академии
Утром посетим усыпальницы Медичи, украшенные скульптурами Микеланджело. Увидим его мраморного «Давида», возвышающегося в Галерее Академии, поговорим о духовных порывах и непростом творческом пути мастера. Вторая половина дня будет свободна, рекомендуем заглянуть на рынок за вкусными сувенирами.
Палаццо Веккьо
Освободим номера и завершим знакомство с Флоренцией в палаццо Веккьо. После экскурсии будет ещё немного свободного времени, а затем поедем в аэропорт к вечерним рейсам.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1450
|1-местное размещение (двуспальная кровать)
|€1870
|1-местное размещение (односпальная кровать)
|€1810
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 дегустация
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Городской налог
- Радиосистемы для экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты в Рим и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение - €390
- Чаевые водителям и гиду
- Обратите внимание: в апреле стоимость тура составляет €1600 за человека при 2-местном размещении
Всем спасибо за эту нашу сказочную неделю во Флоренции!
И организаторам, и гидам, и участникам этого приключения!
Было здорово! ❤️