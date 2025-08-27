Мои заказы

Неделя во Флоренции: архитектура, скульптура, живопись в деталях

Перенестись в эпохи Данте и Медичи, полюбоваться шедеврами искусства в музеях, галереях и на улицах
Тосканская жемчужина — Флоренция — один из главных художественных центров искусства Возрождения, где шедевры архитектуры, скульптуры и живописи сплелись в единый ансамбль.

Проникнуться прекрасным тут несложно — оно на каждом шагу,
и весь отпуск мы посвятим любованию творениями гениев.

Цитируя «Божественную комедию», поговорим о Данте Алигьери, оценим вклад династии меценатов Медичи в развитие города, увидим двух «Давидов» — работы Микеланджело и Донателло.

Будем знакомиться с вечным не только на улицах: сходим в музеи Санта-Мария-дель-Фьоре и Барджелло, галереи Академии и Уффици, палаццо Питти.

А также дополним экскурсии дегустацией итальянских вин — изящный штрих к картине о прекрасном путешествии!

5
2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Время встречи в аэропорту в 1-й день и время выезда в аэропорт в последний может измениться. Убедительная просьба, прежде чем выкупать авиабилеты, связаться с организатором.

Проживание. 2-местное размещение в отеле C-hotels Club 4* или аналогичном в историческом центре Флоренции. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Включены все завтраки и винная дегустация. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Микроавтобус.

Возраст участников. От 12 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.

Программа тура по дням

1 день

Дегустация на винодельне

Встретим вас у аэропорта и поедем во Флоренцию. По пути остановимся на винодельне: раскроем секреты производства напитка богов, продегустируем несколько сортов, полюбуемся видами. Во второй половине дня — размещение в отеле и свободное время.

2 день

Флоренция Данте, достопримечательности Старого города

Начнём день с экскурсии, посвящённой Данте Алигьери. Цитируя «Божественную комедию», посетим важнейшие памятники архитектуры и поговорим о современниках гения. Увидим башни, крепости, дворцы и дома Старой Флоренции, восхитимся мастерством древних зодчих. После небольшого перерыва продолжим прогулку и осмотрим базилику Сан-Миниато-аль-Монте, мост Понте-Веккьо, собор Санта-Кроче и многое другое.

3 день

Баптистерий, собор и музей Санта-Мария-дель-Фьоре

Первую часть дня посвятим баптистерию и собору Санта-Мария-дель-Фьоре. Осмотрим их снаружи и изнутри, поднимемся на террасы, чтобы полюбоваться городом с высоты, и спустимся в подвалы. Продолжим променад в храмовом музее, где увидим гениальные творения Донателло, Гиберти, Микеланджело, Лука делла Роббиа и других мастеров.

4 день

Палаццо Питти, музей Барджелло

Сегодня поговорим о дворцовой архитектуре и посетим палаццо Питти. В его стенах собрана огромная коллекция живописи 16–17 веков. Продолжим экскурсию в музее Барджелло, где увидим скульптуры эпохи раннего Возрождения: «Давида» Донателло, работы Микеланджело, Челлини, Верроккьо и других гениев.

5 день

Шедевры живописи в галерее Уффици

В первой половине дня посетим галерею Уффици, в которой собрана внушительная коллекция итальянской живописи 13-17 веков. Далее — свободное время для прогулок и шопинга.

6 день

Работы Микеланджело в усыпальницах Медичи и Галерее Академии

Утром посетим усыпальницы Медичи, украшенные скульптурами Микеланджело. Увидим его мраморного «Давида», возвышающегося в Галерее Академии, поговорим о духовных порывах и непростом творческом пути мастера. Вторая половина дня будет свободна, рекомендуем заглянуть на рынок за вкусными сувенирами.

7 день

Палаццо Веккьо

Освободим номера и завершим знакомство с Флоренцией в палаццо Веккьо. После экскурсии будет ещё немного свободного времени, а затем поедем в аэропорт к вечерним рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1450
1-местное размещение (двуспальная кровать)€1870
1-местное размещение (односпальная кровать)€1810
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 дегустация
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Городской налог
  • Радиосистемы для экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты в Рим и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение - €390
  • Чаевые водителям и гиду
  • Обратите внимание: в апреле стоимость тура составляет €1600 за человека при 2-местном размещении
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
Завершение: Аэропорт Рима, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла
Стелла — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 12 туристов
Меня зовут Стелла. Рада знакомству с вами! Я отучилась на режиссёра массовых мероприятий. Как ни странно, полученная специальность помогла в налаживании туристического бизнеса. Давайте вместе исследовать этот удивительный мир!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
София
27 авг 2025
Дорогие друзья!
Всем спасибо за эту нашу сказочную неделю во Флоренции!
И организаторам, и гидам, и участникам этого приключения!
Было здорово! ❤️
И
Ирина
14 авг 2025
Добрый день,друзья! У нас тоже все в порядке. Долетели и доехали в норме. Еще раз огромное спасибо всем организаторам и Анне и Стелле и Елене и конечно же вами выбранным, чудесным и удивительным экскурсоводам Катерине и Сергею!!! Нам все понравилось и надеемся еще ездить с Вами!

Тур входит в следующие категории Рима

