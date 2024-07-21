7 дней
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
16 дек в 10:00
28 дек в 10:00
€1 450 за человека
1 день
Палаццо Альтемпс с видеогидом на площади Навона
Начало: Sant’Agnese in Agone, Via di Santa Maria dell’Anim
Расписание: ежедневно, кроме понедельника, 10:00 - 16:00
Завтра в 10:00
27 окт в 10:00
€30 за билет
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
5 мар в 10:00
10 мая в 10:00
€1 950 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлина21 июля 2024Очень красивое место
- ЛЛилия31 мая 2024С шумной площади сворачиваю на улицу любви, и передо мной открывается прекрасный вид на долину… прохожу по улице поцелуев, сворачиваю
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит тур в Риме в октябре 2024
Сейчас в Риме в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 тура от 30 до 1 950. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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