7 дней
Кухня, сравнимая с искусством: отпуск гурмана в сердце Италии
Пожить на вилле 18 века, приготовить блюда Тосканы, попробовать домашнее вино и фермерскую моцареллу
Начало: Аэропорт Рима, 9:00
11 июн в 09:00
9 окт в 09:00
€1450 за человека
7 дней
Архитектурное достояние Италии: виллы, древности и святыни в окрестностях Рима
Посетить некрополи этрусков, увидеть резиденцию Папы Римского, выпить просекко с земляникой и сыром
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
30 мар в 10:00
30 окт в 10:00
€1550 за человека
7 дней
Неделя в Умбрии: наследие Рафаэля, ремёсла и гастрономические изыски
Погрузиться в искусство, посетить мастерские витражистов и ткачей, отведать шоколада, сыров и вин
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
23 мар в 09:30
6 ноя в 09:30
€1490 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На машине»
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