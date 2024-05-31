Мои заказы

В декабре – туры в Риме

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Риме на русском языке, цены от €720, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
7 дней
1 отзыв
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
27 окт в 10:00
€1390 за человека
Кухня, сравнимая с искусством: отпуск гурмана в сердце Италии
На машине
7 дней
Кухня, сравнимая с искусством: отпуск гурмана в сердце Италии
Пожить на вилле 18 века, приготовить блюда Тосканы, попробовать домашнее вино и фермерскую моцареллу
Начало: Аэропорт Рима, 9:00
28 дек в 09:00
€1450 за человека
По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
На машине
3 дня
-
10%
По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
Посетить городки и долину Валь-д’Орча, отведать сыров и вин, полюбоваться пейзажами и архитектурой
Начало: Место вашего проживания в Риме, время по договорён...
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
€720€800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лилия
    31 мая 2024
    Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
    С шумной площади сворачиваю на улицу любви, и передо мной открывается прекрасный вид на долину… прохожу по улице поцелуев, сворачиваю
    читать дальше

    в тихий переулочек и оказываюсь в камерном дворике, где из окон слышен хруст масла на сковородке, громкий и эмоциональный разговор домочадцев, а аромат цветущей липы и жасмина будто сладким облаком меда, разлитого в воздухе, повисло над городом… Такие строчки рождаются в голове, когда попадаешь в эти великолепные места. Здесь в полной мере ощущаешь, что же это такое — итальянская «dolce vita», сдобренная многовековыми традициями, культурой и историческим наследием. Тут можно пройтись по пути поломников - францисканцев, затеряться в улочках городов 13 века, посмотреть, как сочетается застывшее во времени средневековье и современный ритм жизни, и даже совершить обряд и получить диплом почетного(благородного) безумца города.) В общем, восторг и бесконечная благодарность организаторам и сопровождающим нас людям в этой поездке 🤍🤍🤍

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «В декабре»

Самые популярные туры этой рубрики в Риме
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
  2. Кухня, сравнимая с искусством: отпуск гурмана в сердце Италии
  3. По холмам Тосканы: индивидуальный тур с дегустациями и отдыхом в термах
Какие места ещё посмотреть в Риме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Фонтан Треви
  2. Колизей
  3. Римский форум
  4. Пантеон
  5. Собор Святого Петра
  6. Палатин
  7. Пьяцца Навона
Сколько стоит тур в Риме в июне 2025
Сейчас в Риме в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 720 до 1450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В декабре», 1 ⭐ отзыв, цены от €720. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август