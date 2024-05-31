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в тихий переулочек и оказываюсь в камерном дворике, где из окон слышен хруст масла на сковородке, громкий и эмоциональный разговор домочадцев, а аромат цветущей липы и жасмина будто сладким облаком меда, разлитого в воздухе, повисло над городом… Такие строчки рождаются в голове, когда попадаешь в эти великолепные места. Здесь в полной мере ощущаешь, что же это такое — итальянская «dolce vita», сдобренная многовековыми традициями, культурой и историческим наследием. Тут можно пройтись по пути поломников - францисканцев, затеряться в улочках городов 13 века, посмотреть, как сочетается застывшее во времени средневековье и современный ритм жизни, и даже совершить обряд и получить диплом почетного(благородного) безумца города.) В общем, восторг и бесконечная благодарность организаторам и сопровождающим нас людям в этой поездке 🤍🤍🤍