7 дней
Кухня, сравнимая с искусством: отпуск гурмана в сердце Италии
Пожить на вилле 18 века, приготовить блюда Тосканы, попробовать домашнее вино и фермерскую моцареллу
Начало: Аэропорт Рима, 9:00
«Включены завтраки, ужины с домашним вином, дегустация на ферме и кулинарный мастер-класс»
11 июн в 09:00
9 окт в 09:00
€1450 за человека
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
«Сегодня — день гастрономических изысков»
5 мар в 10:00
10 мая в 10:00
€1950 за человека
7 дней
Неделя в Умбрии: наследие Рафаэля, ремёсла и гастрономические изыски
Погрузиться в искусство, посетить мастерские витражистов и ткачей, отведать шоколада, сыров и вин
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
«Не обойдётся и без специалитетов: попробуем лепёшки креша, сыр качотта, вино сагрантино и прочие гастрономические изыски»
23 мар в 09:30
6 ноя в 09:30
€1490 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Гастрономические»
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