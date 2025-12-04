Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический тур по холмам Тосканы с дегустацией вина и сыра
Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов
14 дек в 08:30
15 дек в 08:30
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
Сиена - город с богатой историей и культурой. Погуляйте по его улочкам, узнайте о знаменитых скачках Палио и посетите старинные здания
Начало: Около церкви Сан-Доменико
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€171
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Начало: По договорённости
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€230 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 декабря 2025Ирина - потрясающая! И, как гид, и как человек! Я провела с ней прекрасные 3 часа. Ощущение, как с подругой,
- ССофья12 октября 2025Ирина прекрасно провела экскурсию по Сиене для нашей компании из 5 человек. Было очень интересно и познавательно! Я в Сиене
- ТТатьяна11 октября 2025Ирина
замечательный гид, человек с обширными знаниями и прекрасным чувством юмора. 3 часа пролетели как один миг). однозначно рекомендую)
- ДДарья16 августа 2025Хотела поблагодарить Ирину за потрясающий день! Все остались в восторге! Ирина чудесный рассказчик, время пролетело незаметно, а впечатлений осталось море!
Еще раз огромное спасибо!
- ИИрина13 мая 2025Сиена - очень красивый город. Экскурсия понравилась. Ирина - гид-профессионал. Были рады с с ней познакомится и через нее с историей города прошлого и настоящего. Экскурсию рекомендую.
- ЛЛада21 февраля 2025Прекрасная экскурсия по Сиене с Ириной. И мы, и дети в восторге. Было очень интересно, три часа пролетели как один миг
- ЕЕрёмина31 декабря 2024Фантастическая экскурсия!!!! Мы в полном восторге!
- ААлександр22 ноября 2024Ирина, спасибо!
Отличный маршрут для избалованных «туристов»👍🏽
Очень тёплая, дружеская атмосфера с первых минут.
Очень понравилось! Будем обращаться ещё и рекомендовать друзьям!
- OOlga21 ноября 2024Сиена приятно удивила и порадовала! Ирина так красочно передала атмосферу города, рассказала про историю, архитектуру, традиции… Не забыла и про местные деликатесы!) Еще и фотографии замечательные получились.
Эмоционально и познавательно наполненный день! Спасибо большое Ирине! Однозначно рекомендую.
- VVadzim21 октября 2024Ирина прекрасный гид. Экскурсия интересна, не утомительна. Рекомендую!
- ВВиктор2 августа 2024Прекрасно провели время и узнали про историю и обычаи Сиены. Большое спасибо Ирине.
- ИИзат2 июня 2024Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
- ЮЮлия15 мая 2024Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день!
Отлично подобран маршрут!
Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!!
Три часа пролетели незаметно.
Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!
- ВВячеслав10 марта 2024Ирина за один вечер подарила нам незабываемые впечатления от Сиены! Спасибо большое, обязательно вернемся!!!!
- TTeimur9 января 2024Прекрасная встреча и прогулка по волшебному городу. Всем рекомендую.
- ААнастасия16 декабря 2023Мне было интересно и комфортно, смело могу рекомендовать Ирину для прогулок по Сиене и Флоренции.
- РРусико17 октября 2023Выражаем огромную благодарность Ирине за великолепную экскурсию по Сиене!!!! Эрудиция, подача материала, коммуникабельность и любовь к своему городу оставили неизгладимое впечатление от нашего экскурсовода. Ирина, спасибо!!!!!
- ДДмитрий7 октября 2023Очень интересная экскурсия, Ирина замечательно владеет материалом по Сиене и Тоскане, дружелюбна.
- ММихаил5 октября 2023Экскурсия Ирины по Сиене была очень интересная и не стандартная. Ирина показала Сиену со стороны, которую знают и видят только
- AAnia9 августа 2023Незабываемая экскурсия по Сиене!
Мы прекрасно провели время слушая увлекательные истории о городе и местных жителях. Прошли по улочкам, где натуральным
