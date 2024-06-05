1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Сиена - готический сон и старинные традиции
Сиена радушно встречает гостей. Прогулка по городу раскроет уникальную архитектуру и многовековые традиции
Начало: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический тур по холмам Тосканы с дегустацией вина и сыра
Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
13 июня в 16:00
17 июня в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Прекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобиле, безопасно и в сопровождении прекрасной Марины. Благодарю🙏
- ИИзат2 июня 2024Ирина супер гид, Сиена теперь в наших сердцах, все 17 контрад будем вспоминать. Спасибо большое, обязательно вернемся☺️☺️☺️. Рахмат!!!
- ЭЭлина28 мая 2024Прекрасный гид, очень милая и приятная в общении. Несмотря на молодость- глубокие знания предмета экскурсии, много ньюансов, которых я не знала, хоть и посещала Стену неоднократно! Спасибо большое!
- ММарина27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Прошлись по самым интересным и знаковым местам Сиены. Город великолепен,большое впечатление производит Сиенский собор. Маршрут хорошо продуман,прогулка
- ЮЮлия15 мая 2024Спасибо большое Ирине за очень насыщенный и увлекательный день! Отлично подобран маршрут! Было не перегружено, интересно и познавательно и легко!! Три часа пролетели незаметно. Из всех экскурсий по Италии- эта была лучшей! Рекомендую!!!
- ППолина13 мая 2024Татьяна — замечательный гид, было очень приятно и интересно слушать. Экскурсия — настоящее погружение в жизнь очень необычного города, в
- ВВячеслав10 марта 2024Ирина за один вечер подарила нам незабываемые впечатления от Сиены! Спасибо большое, обязательно вернемся!!!!
- CCергей22 февраля 2024Сиена город невероятной красоты и очень необычный. А еще, для туристов и гида желательна неплохая физическая форма. Любая прогулка включает
- ДДарья13 февраля 2024Спасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколько братьев своими руками делают разные потрясающие сыры, и прогулялись по винодельне, продегустировав вино! А еще Марина отличный водитель и прекрасный собеседник!
- ММихаил18 сентября 2023Отличная экскурсия все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Летние»
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