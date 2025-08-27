Мои заказы

Главные экскурсионные места в Таормине

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные места» в Таормине на русском языке, цены от €153, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таормина древняя, средневековая и современная
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в историю Таормины: греко-римский театр, панорамы Ионического моря и вулкана Этна, ботанический сад и традиционные десерты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€200 за всё до 5 чел.
Легендарная Этна (на вашем автомобиле)
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Легендарная Этна (на вашем автомобиле): вулкан, кратеры и винодельни
Индивидуальная экскурсия по Таормине: подъем на Этну, дегустация вин и местных продуктов. Насладитесь уникальными пейзажами и культурой Сицилии
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Великолепная Этна
На машине
5 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Великолепная Этна: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Этну называют «кормилицей Сицилии», и посетите гостя древнегреческого бога ремесел Гефеста
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
Завораживающая Таормина
Пешая
2.5 часа
-
15%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Таормина
Анна Ахматова называла Таормину поэтичным местом. Прогуляйтесь по улочкам, насладитесь видами и узнайте о местных традициях в спокойной атмосфере
Завтра в 13:30
11 дек в 08:30
€153€180 за всё до 7 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии
Пешая
2.5 часа
-
15%
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии: индивидуальная экскурсия
Один из лучших курортов Сицилии ждет вас! Прогулка по старинным улицам, виды на Этну и Ионическое море, а также любопытные истории о местных жителях
Начало: Около ворот Катании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€153€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Igor
    27 августа 2025
    Завораживающая Таормина
    Спасибо Инне за интересную экскурсию. Наш корабль очень сильно задержался из-за поломки, но она нас все равно дождалась и открыла нам Сицилию!
  • И
    Инеса
    26 августа 2025
    Завораживающая Таормина
    Отдыхали в августе 25 грда большой компанией. Экскурсия очень понравилась, Инна отвечала на все вопросы. Нас было 5 взрослых и
    читать дальше

    5 детей, всем было интересно. Время пролетело. Так же Инна всегда была на связи, помогла забоонировать столики в ресторанах, прислала локации пляжей, магазинов. Видно, что человек живёт своей работой и всегда желает помочь.

Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «Популярные места»

