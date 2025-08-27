Индивидуальная
Таормина древняя, средневековая и современная
Погружение в историю Таормины: греко-римский театр, панорамы Ионического моря и вулкана Этна, ботанический сад и традиционные десерты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€200 за всё до 5 чел.
Легендарная Этна (на вашем автомобиле): вулкан, кратеры и винодельни
Индивидуальная экскурсия по Таормине: подъем на Этну, дегустация вин и местных продуктов. Насладитесь уникальными пейзажами и культурой Сицилии
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Великолепная Этна: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Этну называют «кормилицей Сицилии», и посетите гостя древнегреческого бога ремесел Гефеста
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
Завораживающая Таормина
Анна Ахматова называла Таормину поэтичным местом. Прогуляйтесь по улочкам, насладитесь видами и узнайте о местных традициях в спокойной атмосфере
Завтра в 13:30
11 дек в 08:30
€153
€180 за всё до 7 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии: индивидуальная экскурсия
Один из лучших курортов Сицилии ждет вас! Прогулка по старинным улицам, виды на Этну и Ионическое море, а также любопытные истории о местных жителях
Начало: Около ворот Катании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€153
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIgor27 августа 2025Спасибо Инне за интересную экскурсию. Наш корабль очень сильно задержался из-за поломки, но она нас все равно дождалась и открыла нам Сицилию!
- ИИнеса26 августа 2025Отдыхали в августе 25 грда большой компанией. Экскурсия очень понравилась, Инна отвечала на все вопросы. Нас было 5 взрослых и
Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таормине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Таормине в декабре 2025
Сейчас в Таормине в категории "Популярные места" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 153 до 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
