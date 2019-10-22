4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить самый знаменитый вулкан Европы и услышать его легенды

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Вы подниметесь на высоту 2000 метров над уровнем моря, насладитесь фантастическими пейзажами и зарядитесь мощью и энергией легендарной Этны.

А еще услышите связанные с ней древнегреческие предания и познакомитесь с невероятной историей сицилийской красавицы!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Великолепная Этна
Великолепная Этна

Что вас ожидает

Красота вулканических просторов
По живописным склонам вулкана вы поднимитесь на машине на высоту 2000 метров над уровнем моря и увидите потухшие кратеры Сильвестри. Я расскажу, как появилась Этна и что было здесь раньше, какие деревья и фрукты растут на ее склонах, почему Этну называют «кормилицей Сицилии» и что такое стратовулкан. Кроме того, вы побываете в гостях у Гефеста и поймете, почему древнегреческий бог ремесел выбрал для постоянного проживания именно это место.

Подъем на вершину
По желанию, вы сможете продолжить экскурсию самостоятельно: подняться по канатной дороге к действующим кратерам на высоту 2550 метров и далее внедорожником к самой вершине Этны. Там вас встретит гид, который на английском или итальянском расскажет о вулкане.

Организационные детали

  • Для проведения экскурсии необходимо наличие вашего (или арендованного) автомобиля.
  • Мы можем встретиться в Таормине, Джардини Наксос или по дороге на вулкан Этна.
  • Возьмите ветровку или легкую курточку.
  • Обувь должна быть закрытой. Идеальный вариант — кроссовки.
  • Стоимость канатной дороги и джипа на вершину — 63 евро с человека.
Великолепная Этна
Великолепная Этна
Великолепная Этна
Великолепная Этна
Великолепная Этна
Великолепная Этна
Великолепная Этна
Великолепная Этна
Великолепная Этна
Великолепная Этна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я гражданка Италии, почти 20 лет живу на Сицилии и всем сердцем влюблена в эти места. Если Бог создал рай на земле, то это — Сицилия. С радостью передам вам частичку моей любви к легендарному острову и его гостеприимным обитателям!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 октября 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Татьяна очень хороший гид с богатыми знаниями . Она умеет понят желания клинта , посоветовать как лучше подготовиться к экскурсии . Приятно знать что есть свой человек , который готов показать рассказать и всегда готов помочь
17 октября 2019
Провели отличный день! Татьяна очень приятный в общении, исключительно позитивный человек. Узнали много интересного о «горе» и не только, уверены, что без неё наша самостоятельная поездка не открыла бы нам «гору» со всеми ее скрытыми чудесами! До новой встречи! Наталья и Дмитрий.
24 сентября 2019
Татьяна- прекрасный гид, профессионал, очень приятный человек. Отдельное спасибо водителю Сальваторе.
27 августа 2019
Вчера были на экскурсии с Татьяной.
Прекрасные впечатления от экскурсии, от Этны и конечно же от Татьяны, её рассказов. Отличный специалист,удивительный человек и знаток своего дела.
Спасибо большое! Ариведерче! До свидания Татьяна, Этна, Сицилия!

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