4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красота вулканических просторов

По живописным склонам вулкана вы поднимитесь на машине на высоту 2000 метров над уровнем моря и увидите потухшие кратеры Сильвестри. Я расскажу, как появилась Этна и что было здесь раньше, какие деревья и фрукты растут на ее склонах, почему Этну называют «кормилицей Сицилии» и что такое стратовулкан. Кроме того, вы побываете в гостях у Гефеста и поймете, почему древнегреческий бог ремесел выбрал для постоянного проживания именно это место.

Подъем на вершину

По желанию, вы сможете продолжить экскурсию самостоятельно: подняться по канатной дороге к действующим кратерам на высоту 2550 метров и далее внедорожником к самой вершине Этны. Там вас встретит гид, который на английском или итальянском расскажет о вулкане.