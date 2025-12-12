Индивидуальная
до 10 чел.
Турин и Священная Плащаница: Путешествие в сердце истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Турину, где вы узнаете о Священной Плащанице и величии первой столицы Италии
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Египетский музей Турина - с гидом
Окунитесь в атмосферу древнего Египта в Турине. Узнайте о жизни фараонов, мумификации и тайнах гробниц. Уникальная экскурсия с опытным гидом
Начало: На Via Accademia delle Scienze
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
