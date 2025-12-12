Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Турине на русском языке, цены от €165. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 7 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Турин и Священная Плащаница: Путешествие в сердце истории Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Турину, где вы узнаете о Священной Плащанице и величии первой столицы Италии Начало: Piazza Castello 215, Torino €165 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами Начало: В центре г. Бра от €260 за всё до 10 чел. 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. В Египетский музей Турина - с гидом Окунитесь в атмосферу древнего Египта в Турине. Узнайте о жизни фараонов, мумификации и тайнах гробниц. Уникальная экскурсия с опытным гидом Начало: На Via Accademia delle Scienze €180 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Турина

