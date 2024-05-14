1 чел.
По популярности
Квест
1.5 часа
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
7 июля в 12:30
8 июля в 10:30
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нетуристическая Венеция в центре города: Уникальные маршруты и мастерские гондол
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
6 июля в 15:00
7 июля в 09:00
€177 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛанда14 мая 2024Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд. Татьяна интересный рассказчик, владеющий темой. Рекомендую всем!
- ААлександр12 мая 2024Очень необычная экскурсия. Мы посмотрели на Венецию с крыш самых высоких зданий. Панорамы шикарные, дух захватывает от этих видов на город. Анжела прекрасный рассказчик. Мы узнали много новых фактов и историй про Венецию, ее жизнь и развитие. Было очень интересно.
- ЮЮлия7 мая 2024Спасибо большое Кристине за замечательную экскурсию, несмотря на жару и толпы туристов удалось показатель детям город и забросать их разными заданиями. Дети довольны, родители тоже. Знакомство с прекрасным городом на воде считаю успешным)
- ЕЕлена5 мая 2024Кристина провела захватывающий квест, динамично, увлекательно и содержательно! 🔥🔥🔥
- ЛЛюдмила3 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия! Кристина явно увлеченный и опытный гид, старалась сделать нашу прогулку по Дворцу Дожей интересной и занимательной, особенно для ребенка, 10 лет. Узнали много нового и было совсем не скучно! С удовольствием рекомендуем!
- УУльяна26 апреля 2024Спасибо огромное Татьяне! Благодаря ей мы увидели очень атмосферную Венецию! Татьяне удалось раскрыть Венецию с разных сторон: мы заходили в
- ЮЮлия13 марта 2024Прекрасная экскурсия. Татьяна встретила нас в отеле. Маршрут составлен был так, что мы смогли увидеть все знаковое, даже посетить Базилику,
- ННиколай5 ноября 2023Отличная экскурсия, секретные места и виды. Спасибо!
- ИИнга22 августа 2023Анжела, прекрасный экскурсовод, любит Венецию всей душой и передает свои эмоции своим клиентам!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2024
Сейчас в Венеции в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 177. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 87 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь