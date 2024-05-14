Экскурсии выходного дня в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Венеции на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
43 отзыва
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
7 июля в 12:30
8 июля в 10:30
134 за всё до 5 чел.
Нетуристическая Венеция в центре города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Нетуристическая Венеция в центре города: Уникальные маршруты и мастерские гондол
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
6 июля в 15:00
7 июля в 09:00
177 за всё до 8 чел.
По крышам Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
167 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Ланда
    14 мая 2024
    Нетуристическая Венеция в центре города
    Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд. Татьяна интересный рассказчик, владеющий темой. Рекомендую всем!
    Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд
  • А
    Александр
    12 мая 2024
    По крышам Венеции
    Очень необычная экскурсия. Мы посмотрели на Венецию с крыш самых высоких зданий. Панорамы шикарные, дух захватывает от этих видов на город. Анжела прекрасный рассказчик. Мы узнали много новых фактов и историй про Венецию, ее жизнь и развитие. Было очень интересно.
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
    Спасибо большое Кристине за замечательную экскурсию, несмотря на жару и толпы туристов удалось показатель детям город и забросать их разными заданиями. Дети довольны, родители тоже. Знакомство с прекрасным городом на воде считаю успешным)
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
    Кристина провела захватывающий квест, динамично, увлекательно и содержательно! 🔥🔥🔥
  • Л
    Людмила
    3 мая 2024
    Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
    Нам очень понравилась экскурсия! Кристина явно увлеченный и опытный гид, старалась сделать нашу прогулку по Дворцу Дожей интересной и занимательной, особенно для ребенка, 10 лет. Узнали много нового и было совсем не скучно! С удовольствием рекомендуем!
  • У
    Ульяна
    26 апреля 2024
    Нетуристическая Венеция в центре города
    Спасибо огромное Татьяне! Благодаря ей мы увидели очень атмосферную Венецию! Татьяне удалось раскрыть Венецию с разных сторон: мы заходили в
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    прекрасные здания дворцов и храмов, заглядывали на тихие и романтичные улочки, узнали много удивительных историй! Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет, как мы, влюбиться в Венецию!

  • Ю
    Юлия
    13 марта 2024
    Нетуристическая Венеция в центре города
    Прекрасная экскурсия. Татьяна встретила нас в отеле. Маршрут составлен был так, что мы смогли увидеть все знаковое, даже посетить Базилику,
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    при этом передвигались действительно не избитыми туристическими маршрутами. Маршрут экскурсии гибок, Татьяна легко подстраивает экскурсию под пожелания заказчика. Информация дается легко, не занудно, действительно интересно. К тому же Татьяна готова дать совет, не навязывая, максимально тактично, что еще можно посмотреть или где можно поесть. Жаль не было времени на иные экскурсии с Татьяной, были ограничены во времени. Татьяне же хотим сказать большое спасибо за такое замечательное, познавательное, красивое и вкусное знакомство с Венецией

  • Н
    Николай
    5 ноября 2023
    По крышам Венеции
    Отличная экскурсия, секретные места и виды. Спасибо!
  • И
    Инга
    22 августа 2023
    По крышам Венеции
    Анжела, прекрасный экскурсовод, любит Венецию всей душой и передает свои эмоции своим клиентам!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
  2. Нетуристическая Венеция в центре города
  3. По крышам Венеции
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Остров Мурано
  9. Остров Бурано
  10. Рынок Риальто
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июле 2024
Сейчас в Венеции в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 177. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 87 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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