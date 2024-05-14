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при этом передвигались действительно не избитыми туристическими маршрутами. Маршрут экскурсии гибок, Татьяна легко подстраивает экскурсию под пожелания заказчика. Информация дается легко, не занудно, действительно интересно. К тому же Татьяна готова дать совет, не навязывая, максимально тактично, что еще можно посмотреть или где можно поесть. Жаль не было времени на иные экскурсии с Татьяной, были ограничены во времени. Татьяне же хотим сказать большое спасибо за такое замечательное, познавательное, красивое и вкусное знакомство с Венецией