Курьёзы, легенды и мифы Венеции

Программа

Дворец-убийца и скелет звoнаря, кулачные бои и полента для барнаботти, Панталоне и панталоны, происхождение гондолы и карнавальных масок, история роковой красавицы- графини Тарновскoй и грaфа Комаровского.

Мы пройдем по самому богемному району Венеции — Дорсодуро — и выйдем на мыс таможни, откуда открывается прекрасный вид на Дворец Дожей. Полюбуемся барочным шедевром — церковью делла Салюте и узнаем секреты её строительства.

Пересечём Большой канал через деревянный мост Академии и выйдем на кампо (в Венеции все площади, кроме площади Св. Марка, называются «кампо» — поле) Св.Стефания, где расположена церковь, которую переосвещали шесть раз.

Ну, и конечно, вас ожидает еще множество других историй и легенд города на воде. А помимо легенд и курьезов в экскурсию войдет и рассказ об истории Венеции, и посещение основных достопримечательностей — Сан Марко и Риальто.