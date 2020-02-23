Курьёзы, легенды и мифы Венеции

Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
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Программа
Дворец-убийца и скелет звoнаря, кулачные бои и полента для барнаботти, Панталоне и панталоны, происхождение гондолы и карнавальных масок, история роковой красавицы- графини Тарновскoй и грaфа Комаровского.
Мы пройдем по самому богемному району Венеции — Дорсодуро — и выйдем на мыс таможни, откуда открывается прекрасный вид на Дворец Дожей. Полюбуемся барочным шедевром — церковью делла Салюте и узнаем секреты её строительства.
Пересечём Большой канал через деревянный мост Академии и выйдем на кампо (в Венеции все площади, кроме площади Св. Марка, называются «кампо» — поле) Св.Стефания, где расположена церковь, которую переосвещали шесть раз.
Ну, и конечно, вас ожидает еще множество других историй и легенд города на воде. А помимо легенд и курьезов в экскурсию войдет и рассказ об истории Венеции, и посещение основных достопримечательностей — Сан Марко и Риальто.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
161 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию
Алла, спасибо Вам большое! Очень рекомендую всем!
p.s. обещала рассказать концовку оперы в Ла Фениче "Дон Карлос" - аббат убил и Карлоса и Филиппа (зачем-то?..))