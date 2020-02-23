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Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы

Алла
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Алла – ваш гид
Загадочная и прекрасная, жизнерадостная и печальная, возникшая на болотных кочках среди лагуны, существует уже много столетий в постоянной угрозе погрузиться в море... «Стержнем» этой ознакомительной прогулки выступают не истории о памятниках архитектуры и стилях живописи, а городские легенды.
158 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии161 отзыв
4.98
Курьёзы, легенды и мифы Венеции

Программа

Дворец-убийца и скелет звoнаря, кулачные бои и полента для барнаботти, Панталоне и панталоны, происхождение гондолы и карнавальных масок, история роковой красавицы- графини Тарновскoй и грaфа Комаровского.

Мы пройдем по самому богемному району Венеции — Дорсодуро — и выйдем на мыс таможни, откуда открывается прекрасный вид на Дворец Дожей. Полюбуемся барочным шедевром — церковью делла Салюте и узнаем секреты её строительства.

Пересечём Большой канал через деревянный мост Академии и выйдем на кампо (в Венеции все площади, кроме площади Св. Марка, называются «кампо» — поле) Св.Стефания, где расположена церковь, которую переосвещали шесть раз.

Ну, и конечно, вас ожидает еще множество других историй и легенд города на воде. А помимо легенд и курьезов в экскурсию войдет и рассказ об истории Венеции, и посещение основных достопримечательностей — Сан Марко и Риальто.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алла
Алла
Меня зовут Алла. Я - лицензированный гид и туристический сопровождающий. Живя в Италии с 2000-го года, искренне влюбилась и в страну и, конечно же, в её жемчужину-Венецию. Надеюсь, что и Вы, посетив этот город, хоть чуточку, влюбитесь в него! Возникли проблемы, хотите поменять маршрут или дату-пишите/звоните и мы вместе подберём оптимальное решение. А также-любая информативная и языковая поддержка на расстоянии.
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161 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 февраля 2020
Экскурсия очень интересная! Лёгкая подача материала. Удалось посмотреть все достопримечательности. Очень порадовало, что Алла отвечала на все наши вопросы помимо экскурсии. Рекомендовала хорошие рестораны, смотровую, рассказала какие места мы можем посетить самостоятельно. Два часа пролетели незаметно. Мы остались очень довольны! Рекомендуем всем!) Спасибо Алла!)
22 февраля 2020
Алла, большое спасибо, прекрасная экскурсия
19 января 2020
Шикарная экскурсия! Много новых фактов о которых не прочитаешь в путеводителях! Ребенку 9 лет тоже очень понравилось! Отличные виды, места о которых многие туристы даже и не подозревают!
Алла, спасибо Вам большое! Очень рекомендую всем!
Елена
15 января 2020
Очень живая, познавательная экскурсия, время пролетело незаметно! С нами были дети, Алла сумела заинтересовать и их своим завораживающими рассказами! Нам очень понравилось, узнали много интересных фактов об этом замечательном городе на воде! Ооочень рекомендую!
3 января 2020
Алла - замечательный гид, с глубокими знаниями о Венеции, её истории, людях, обычаях. 2.5 часа пролетели незаметно. Не забудьте спросить у Аллы о Бродском. Она знает много интересного о венецианском периоде поэта.
3 декабря 2019
Алла - волшебный гид! Очень интересно! Я её заваливала вопросами - получила ответы на все! До приезда в Венецию Алла мне очень помогла советами по билетам в театр на оперу и одежде по погоде)) Благодарна Алле безмерно! Время с ней пролетело незаметно)
p.s. обещала рассказать концовку оперы в Ла Фениче "Дон Карлос" - аббат убил и Карлоса и Филиппа (зачем-то?..))
Алексей
12 ноября 2019
Алла очень хороший гид. Провела интересную экскурсию по Венеции.
10 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия с Аллой. Познавательно, весело, интересно. Не забивала голову информацией, которая забудется на следующий день. Прошли самые важные достопримечательности , время пролетело быстро. Было ощущение, что знаем друг друга давно. Заглянули и на действующие выставки. По нашей просьбе, чуть позже , скинула нам дополнительную информацию про рестораны и кафе.
4 ноября 2019
Замечательный гид и очень интересная экскурсия.
31 октября 2019
Очень приятная, ненавязчивая экскурсия, без нагромождения лишней информации. Вообще было ощущение не просто экскурсии, а общения с человеком, который знает город. Мы были с женой и моими родителями. Понравилось всем!
Ещё 151 отзыв

Алла проводит ещё 1 экскурсию

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