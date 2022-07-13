Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»

Раскрыть коварное преступление и прикоснуться к жизни самого опасного города Средневековья
Настоящее приключение ждёт юных детективов в Венеции! Я приглашаю детей и подростков помочь полиции предотвратить ограбление века и узнать, чем жили бандиты в Средневековье.

Громкие преступления, имена известнейших разбойников и таинственные уголки столицы морей — квест откроет самые неожиданные стороны венецианского прошлого.
4.67
6 отзывов
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание квеста

Что вас ожидает

Распутать клубок тайн и помочь полиции

В ящик для анонимных доносов поступила информация о готовящемся ограблении. Задачей сыщиков будет найти бандита (или группу разбойников) и предотвратить преступление. С помощью моих подсказок участники доберутся до истины и спасут Венецию от беззакония. В конце квеста ребята откроют, какое главное сокровище города пытались украсть преступники.

Узнать о тёмном прошлом Венеции и её жителей

На квесте дети не только услышат о самом знаменитом ограблении, но и рассмотрят главные достопримечательности. Площадь Сан-Марко, мосты Вздохов и Дьявола, дом Марко Поло, Риальто, старейший монастырь Сан-Заккария и Славянская набережная войдут в маршрут. Я поделюсь историями известнейших преступлений: убийства дожа Витале Микеля и казни Марино Фальера. Объясню, как в городе зародилось карнавальное движение, и раскрою тайны венецианских масок. Кроме того, детей ждут увлекательные детали из «биографии» столицы морей, местные легенды и рассказ о жизни Марко Поло.

Кому подойдёт экскурсия

Школьникам от 7 до 17 лет, которые хотят узнать об истории города в развлекательной форме.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в собор — 1,5 евро с ребёнка, приз за участие — 5 евро с ребёнка.
  • При желании взрослые могут сопровождать детей.
  • Экскурсию-квест проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
13 июля 2022
Вероника провела квест для наших детей (9 и 4,5), и эти два часа увлекли не только их, но и нас, родителей. Замечательный маршрут (от Сан Марко до Риальто), разнообразные и многочисленные задания, которые органично переплетаются с рассказами Вероники об истории города, маленькие призы детям в конце- было очень здорово, спасибо огромное!!!
э
29 апр 2022
Мы встретились с Вероникой утром, дети радостно бежали навстречу. Познавательно и весело пролётном все 1,5 часа! Багаж знаний пополнимся незаметно, но прочно - кто такие Дожи, Реальто, символы Сан марко и вся атмосфера Венеции! Обязательно рекомендуем всем семьям. Ещё и получили призы - прекрасные Маски!
Е
7 ноя 2021
Младшим детям было интересно, взрослым скучновато.
Т
24 авг 2021
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»-хорошая экскурсия для детей. Вероника давала интересные задания и дети с удовольствием их выполняли и отвечали на вопросы.
Е
12 янв 2020
Нам экскурсия понравилась. Взрослым то же было интересно!
В
24 дек 2019
Ребенку (8 лет) очень понравилось.
Познакомились с неожиданной стороной Венеции. Большое спасибо.

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