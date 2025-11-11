Побывайте у Дворца дожей на площади Сан-Марко, узнайте больше об этом величественном здании. По желанию вы сможете зайти внутрь за дополнительную плату.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Венеции

Наталья Ваш гид в Венеции

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт в Дворце дожей?

Дворец дожей (Palazzo Ducale) — это одна из самых знаковых достопримечательностей Венеции. Это величественное здание когда-то служило резиденцией дожей, глав правительства республики.

Историческая значимость

В стенах этого дворца в своё время заседали:

Большой совет

Сенат

Верховный суд

Тайная полиция

На первом этаже находились различные учреждения, включая:

Конторы юристов

Канцелярия

Службы цензоров

Морское ведомство

Архитектурное великолепие

Дворец дожей выделяется своим архитектурным стилем и красотой. Балкон, расположенный на верхнем этаже, исполнял роль праздничной трибуны, откуда дож мог обратиться к народу.

Гости, прибывающие на лодках к Пьяцетте, оказывались у ног правителя Республики, что подчеркивало величие и значимость этого места.

Совместно с собором Святого Марка и другими историческими зданиями, Дворец дожей формирует впечатляющий архитектурный ансамбль, который обязательно стоит увидеть.