Дворец дожей в Венеции

Побывайте у Дворца дожей на площади Сан-Марко, узнайте больше об этом величественном здании. По желанию вы сможете зайти внутрь за дополнительную плату.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт в Дворце дожей?

Дворец дожей (Palazzo Ducale) — это одна из самых знаковых достопримечательностей Венеции. Это величественное здание когда-то служило резиденцией дожей, глав правительства республики.

Историческая значимость

В стенах этого дворца в своё время заседали:

  • Большой совет
  • Сенат
  • Верховный суд
  • Тайная полиция

На первом этаже находились различные учреждения, включая:

  • Конторы юристов
  • Канцелярия
  • Службы цензоров
  • Морское ведомство

Архитектурное великолепие

Дворец дожей выделяется своим архитектурным стилем и красотой. Балкон, расположенный на верхнем этаже, исполнял роль праздничной трибуны, откуда дож мог обратиться к народу.

Гости, прибывающие на лодках к Пьяцетте, оказывались у ног правителя Республики, что подчеркивало величие и значимость этого места.

Совместно с собором Святого Марка и другими историческими зданиями, Дворец дожей формирует впечатляющий архитектурный ансамбль, который обязательно стоит увидеть.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец дожей
  • Площадь Сан Марко
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей - €30/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в музей со стороны набережной
Завершение: На площади Сан Марко
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Венеции

